Κάθε δρόμος ένα μεγάλο ευχαριστώ

Ο καιρός της πανδημίας έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας. Τηλεργασία, τηλε-εκπαίδευση, νέοι κανόνες υγιεινής, αποστάσεις, μια νέα πραγματικότητα για όλους μας. Ταυτόχρονα, κάποιοι άνθρωποι -γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς- βρίσκονται στην πρώτη γραμμή πολεμώντας έναν αόρατο εχθρό.Μπορεί να μην ξέρουμε το όνομά τους, αλλά αν η δύναμη, η αυταπάρνηση, η αξιοπρέπεια, η γενναιοδωρία, είχαν πρόσωπο θα ήταν το δικό τους. Γιατί μπορεί ο εχθρός να είναι αόρατος, η προσφορά τους όμως είναι ορατή.Όλους αυτούς τους γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, όλους εκείνους που ρισκάρουν την υγεία τους, για να γυρίσουμε το συντομότερο πίσω στην κανονικότητά μας και στους ανθρώπους που αγαπάμε, ο Όμιλος Πολίτη αισθάνεται την ανάγκη να τούς ευχαριστήσει. Ως ελάχιστο δείγμα εκτίμησης και αναγνώρισης λοιπόν, λέει το δικό του «ευχαριστώ» και στέκεται δίπλα τους με τον δικό του τρόπο.Μέσα από μία καμπάνια επικοινωνίας που περιλαμβάνει προβολή ευχαριστήριου μηνύματος σε περισσότερες από 4.000 επιφάνειες σε όλη την Ελλάδα, σε κινούμενα μέσα και σε στάσεις λεωφορείων σε κεντρικούς οδικούς άξονες, καθώς και έξω από τα νοσοκομεία αναφοράς, δηλώνει έμπρακτα τον σεβασμό του σε αυτούς που μας δίνουν δύναμη και που η πράξη αυτοθυσίας τους θα μας συνοδεύει για πάντα.Η συγκεκριμένη ενέργεια στοχεύει στο να δώσει κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους την ώρα που ξεκινούν τη βάρδια τους και να τους γεμίσει ευγνωμοσύνη την ώρα που σχολάνε. Παράλληλα αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, προτρέποντάς το έμμεσα να ακολουθεί τις οδηγίες των ειδικών και να τηρεί τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, σεβόμενο τον κόπο αυτών των ανθρώπων. Όμιλος Πολίτη με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Λευκωσία και δυναμικό 320 ανθρώπων, δραστηριοποιείται στον τομέα των Τεχνολογιών Έξυπνων Πόλεων - μέσα από συνεργασίες με κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες στη διαχείριση απορριμμάτων, την ηλεκτροκίνηση, την πυρασφάλεια κ.α., του Real Estate – και των Media, μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών Sfera 102.2, Μουσικός 98.6 και Music 89.2, αλλά και της Politis Out of Home που αποτελεί και το βασικό Μέσο που χρησιμοποίησε για την υλοποίηση της καμπάνιας. Politis Out Of Home κατέχει σήμερα ηγετική θέση στο χώρο της υπαίθριας διαφήμισης, με περισσότερες από 9.200 θέσεις προβολής, διαχειριζόμενη τις στάσεις λεωφορείων στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όπου δραστηριοποιείται, ενισχύει οικονομικά την τοπική κοινωνία, τόσο αναλαμβάνοντας πλήρως τον εξοπλισμό και τη συντήρηση των στάσεων, όσο και μέσω δωρεών (π.χ. ανάπλαση χώρων πρασίνου), αναβαθμίζει την αισθητική των περιοχών, προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.#POLITISGROUP #POLITISOUTOFHOME #ΟΜΙΛΟΣΠΟΛΙΤΗ #ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΕΣΤΑΣΕΙΣ #BUSSTOPADS