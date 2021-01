Πολλαπλά τα οφέλη από το νέο συμπλήρωμα διατροφής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τον τελευταίο χρόνο, εξαιτίας της πανδημίας, τα θέματα της υγείας έγιναν η προτεραιότητά μας. Η συνεχής ενημέρωση και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης μπήκαν στην καθημερινότητά μας προκειμένου να προστατευθούμε από την COVID-19 αλλά και από την γρίπη και τα κρυολογήματα που μάς απειλούν.Καθώς όλοι μας βιώνουμε μια δύσκολη συγκυρία, αναζητούμε έναν επιπλέον τρόπο για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας, να υποστηρίξουμε την αντοχή μας στις λοιμώξεις και ταυτόχρονα να φροντίσουμε για την καλή λειτουργία του νευρικού μας συστήματος που δοκιμάζεται εξαιτίας του έντονου στρες. Έναν τρόπο που θα ωφελήσει τον οργανισμό μας πολλαπλά, θα είναι ευχάριστος, και στον οποίο θα έχουμε άμεση πρόσβαση.Αυτός ο τρόπος είναι το Vitorange Probio της Uni-Pharma, ένα συμπλήρωμα διατροφής με ένα μοναδικό συνδυασμό προβιοτικών Lactobacillus rhamnosus και Bifidobacterium longum, μαζί με βιταμίνη C (1gr), που συμβάλλει στην άμεση ενίσχυση του οργανισμού, την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και του πεπτικού συστήματος, φροντίζοντας παράλληλα το εντερικό μικροβίωμα.Έχει ευχάριστη, δροσερή γεύση και συνιστάται σε πολλές ακόμη περιπτώσεις εκτός από αυτές που αναφέραμε καθώς είναι κατάλληλο για καταστάσεις αυξημένων αναγκών σε βιταμίνες C όπως είναι η κύηση, η γαλουχία, η ανάρρωση από οποιαδήποτε ασθένεια, και η σιδηροπενική αναιμία. Αλλά και σε περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητός ο φυσιολογικός σχηματισμός του κολλαγόνου για την καλή λειτουργία των οστών, των χόνδρων, των ούλων, των δοντιών και του δέρματος. Ας δούμε τα οφέλη αναλυτικά.Η βιταμίνη C δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις καθώς οι περισσότεροι γνωρίζουμε τις ευεργετικές ιδιότητές της και τα οφέλη που παρέχει στον ανθρώπινο οργανισμό.Συμβάλλει στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, προστατεύει από το οξειδωτικό στρες, καταπολεμά το αίσθημα της κόπωσης, ενισχύει τις φυσιολογικές μεταβολικές διαδικασίες που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, συντελεί στον φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου για την καλή λειτουργία των οστών, των χόνδρων των ούλων, των δοντιών και του δέρματος και αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου.Ο σίδηρος είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την καλή λειτουργία του οργανισμού, καθώς μεταφέρει οξυγόνο σε όλα τα όργανα του σώματος. Τα επίπεδα της βιταμίνης C μπορούν ακόμη να επηρεάσουν την ψυχική υγεία, καθώς είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση πολλών σημαντικών νευροδιαβιβαστών.Τα προβιοτικά βακτήρια έχουν ανοσορυθμιστική δράση επηρεάζοντας έτσι την εγγενή αλλά και την επίκτητη ανοσία. Τα ευεργετικά τους αποτελέσματα προέρχονται είτε εξαιτίας της δράσης τους εναντίον ορισμένων μικροοργανισμών, είτε με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.Δηλαδή, δρουν ενάντια στους παθογόνους μικροοργανισμούς μέσω της παραγωγής αντιμικροβιακών ενώσεων, βελτιώνουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και διεγείρουν τα ανοσο-ρυθμιστικά κύτταρα. Έχουν δυνητικά θεραπευτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργικών αντιδράσεων, του εκζέματος, των μολύνσεων από ιούς, των αντιδράσεων που μπορούν να εμφανιστούν μετά από εμβολιασμό αλλά και των αυτο-άνοσων νοσημάτων.Το Vitorange Probio της Uni-Pharma, συνδυάζει τις ιδιότητες των προβιοτικών Lactobacillus rhamnosus και Bifidobacterium longum, μαζί με τη βιταμίνη C και αποτελεί ένα ισχυρό όπλο για τη θωράκιση του οργανισμού. Είναι απλό στη χρήση του, και θα χρειαστεί απλώς να προσθέσουμε το περιεχόμενο κάθε stick που περιέχει η συσκευασία των 20, σε μισό ποτήρι νερό, να ανακατέψουμε καλά και να πιούμε το διάλυμα. Η γεύση του είναι αναζωογονητική και τα οφέλη του στον οργανισμό μας πολύ σημαντικά.