Η επόμενη ημέρα στον κόσμο της ομορφιάς

Ο παγκόσμιος κολοσσός του κλάδου της ομορφιάς επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του με τη νέα καμπάνια: « Watch Me Now » και μαζί τις αντιλήψεις ενός ολόκληρου πλανήτη.Η Avon παρουσιάζει τη νέα της επικοινωνιακή ταυτότητα με την καινούργια της καμπάνια « Watch Me Now », αποκαλύπτοντας το πιο ανθρώπινο, πειστικό και δυναμικό πρόσωπο που μπορεί να έχει η ομορφιά, εσωτερική και εξωτερική. Η εταιρεία που φέτος κλείνει 135 χρόνια παρουσίας μεταμορφώνει τις ζωές των γυναικών (αλλά και των ανδρών), προσεγγίζοντας διαφορετικά την ομορφιά και αναδεικνύοντας το σύγχρονο προφίλ της ως μια καινοτόμα και τολμηρή επιχείρηση που μάχεται κατά των διακρίσεων και ενδυναμώνει τις γυναίκες σε όλον τον κόσμο.Η καμπάνια « Watch Me Now » αναδεικνύει τη σημασία της αληθινής ομορφιάς και την ξεχωριστή φιλοσοφία της Avon, που για πάνω από έναν αιώνα δημιουργεί ευκαιρίες κέρδους για τους ανθρώπους με τους δικούς τους όρους, ενώ παράλληλα αφήνει το θετικό της αποτύπωμα, υποστηρίζοντας σκοπούς, όπως η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και η μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Την ίδια στιγμή εντείνει την εξωστρέφειά της, κάνοντας κάποιους που δεν την είχαν προσέξει να έρχεται, να μην μπορούν να πάρουν τώρα το βλέμμα τους από πάνω της. Και πραγματικά αξίζει την προσοχή μας!Από μια εταιρεία που πουλούσε αρώματα πόρτα - πόρτα, έχει γίνει μια εταιρεία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις αρωμάτων στον κόσμο. Από τη δημιουργία μιας απλής κρέμας προσώπου, έγινε η εταιρεία που ανακάλυψε το σύμπλοκο Protinol. Από την εταιρεία που έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα να κερδίζουν χρήματα πριν καν να έχουν το δικαίωμα της ψήφου, έγινε η εταιρεία που δώρισε περισσότερα από 1 δις $ σε σκοπούς που αφορούν τις γυναίκες. Και τόσα άλλα. H Avon λοιπόν γιορτάζει την ανάδειξη όσων δεν πίστευαν ότι μπορούν, τονίζοντας απροσδόκητες και υποτιμημένες πτυχές της φιλοσοφίας της εταιρείας, των ανθρώπων της, του ακτιβισμού και των προϊόντων της, για τα οποία έχει λάβει περισσότερα από 750 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 300 βραβεία. νέα εικόνα της Avon παρουσιάζεται παγκοσμίως, σε όλες τις αγορές από τον Σεπτέμβριο. Δείτε περισσότερα εδώ: