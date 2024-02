Ανατολή-Δύση 211-186: Στη βραδιά των ρεκόρ πόντων και τριπόντων στο All Star Game - Δείτε βίντεο

Οι 211 πόντοι είναι ρεκόρ σε All Star Game όπως και τα 42 τρίποντα που πέτυχε η Ανατολή.

O Γιάννης έφτασε τους 12 πόντους για το 88-75 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Αλλά ο Τάουνς προσπαθούσε να μειώσει για το 88-77.Η Ανατολή κρατούσε άνετα το προβάδισμα. Ο Χαλιμπέρτον το... βιολι του και σκόραρε για το 99-82 λίγο πριν το ημίχρονο. Ο Κάρι έβαζε τα απίστευτα, με το σκορ 104-89 να είναι στο ημίχρονο.Ο Γιάννης σκόραρε για το 124-97 και η Ανατολή έδειχνε να κάνει ότι θέλει στο παρκέ. Ο Χαλιμπέρτον το έβλεπε σαν βαρέλι και δεν σταματούσε να εκτελεί τα τρίποντα του. Ο Λίλαρντ του έκανε παρέα στο σκοράρισμα και η Ανατολή είχε πάρει μια μεγάλη διαφορά ασφαλείας, όμως η Δύση δεν το άφησε έτσι.Ο Μπούκερ μείωσε σε 144-132, δύο λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου. Ο Μπαρνς όμως σκόραρε για το 154-134 για να ηρεμήσει την Ανατολή. O Nτόντσιτς απέτυχε να καρφώσει.Ο Μπαρνς ανέβαινε συνεχώς και έδωσε αέρα 23 πόντων στην Ανατολή, 8 λεπτά πριν το τέλος. Το ματσάκι δεν γινόταν να γυρίσει και η Ανατολή τελικά επικράτησε. Τόσο οι της Ανατολής, αλλά και τα τρίποντα της, αποτελούν ρεκόρ για την ιστορία του All Star Game.Το έβλεπαν σαν βαρέλι οι ανατολικοί και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο.MVP του All Star Game (πήρε το Kobe Bryant Trophy) αναδείχθηκε ο Λίλαρντ που πέτυχε δύο τρίποντα από το κέντρο και είχε 39 πόντους, 11 τρίποντα και 6 ασίστ. Πρώτο All Star Game ως βασικός για τον Dame.Όταν παρέλαβε το βραβείο, το κοινό της Ιντιάνα αποδοκίμασε, αφού ήθελε να δει τον τοπικό ήρωα, τον Χαλιμπέρτον να παίρνει το βραβείο. Ο γκαρντ των Πέισερς είχε 32 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 10 τρίποντα. Σπουδαία μάχη.53-47, 104-89, 160-136, 211-186Πηγή:www.gazzetta.gr