Angsana Corfu Resort & Spa: Το πρώτο resort της Banyan Tree έρχεται στην Ευρώπη

Η άφιξη του Αngsana Corfu στο πανέμορφο νησί του Ιονίου φιλοδοξεί να εξυψώσει την έννοια της φιλοξενίας, ενώνοντας δύο διαφορετικούς κόσμους και επαναπροσδιορίζοντας την. Το resort αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες στα μέσα του καλοκαιριού, εγκαινιάζοντας μια, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με την υπογραφή και τις υψηλές προδιαγραφές των Angsana και Banyan Tree Hotels and Resorts.Σε μια μοναδική τοποθεσία στις, μόλις 11 χλμ. νότια από την πόλη της Κέρκυρας, το Angsana Corfu δεσπόζει σε έναμεστη θάλασσα του Ιονίου, συνθέτοντας ένα. Έπειτα από ένα εκτεταμένο και απαιτητικό πρόγραμμα εργασιών, το κτηριακό συγκρότημα που στέγαζε παλαιότερα το San Stefano ανακαινίστηκε πλήρως και μετατράπηκε σε ένα πραγματικά, ανάλογο της ιστορίας του ασιατικού ξενοδοχειακού κολοσσού.Σε απόσταση αναπνοής από σημαντικά αξιοθέατα του νησιού, το Angsana Corfu απλώνεται σε μια έκταση 210 στρεμμάτων και αποτελείται απόκαθώς και, χτισμένες αμφιθεατρικά στον λόφο. Στις πολυτελείς εγκαταστάσεις του συμπεριλαμβάνονται επίσης, τoγια τους μικρούς φίλους του resort,, τo, το υπερσύγχρονο γυμναστήριο, καθώς καιΗ διαμονή στο Angsana Corfu χαρακτηρίζεται από έναν σύγχρονο και, αντάξιο ενός spa & beach resort που υπόσχεται να γοητεύσει κάθε επισκέπτη. Τα δωμάτια και οι σουίτες του αντικατοπτρίζουν μια κομψή και πολυτελή αισθητική σε κάθε λεπτομέρεια, με κύριο υλικό το ξύλο, ενώ η διαμόρφωση των χώρων προσφέρει όλες τις ανέσεις στους φιλοξενούμενους. Η έμπειρη και νεανική ομάδα του Angsana Corfu εγγυάται μια διαμονή υψηλών προδιαγραφών και υπηρεσιών.Συνδυάζοντας στοιχεία από την κουλτούρα και την ιστορική αρχιτεκτονική τηςμε τη, το Angsana Corfu αποτελεί ιδανική επιλογή γιακαιπροσδίδοντας μια ευχάριστη και περιπετειώδη διάσταση σε κάθε ταξίδι. Το Angsana Corfu δίνει έμφαση σε μια, με έντονο μεσογειακό χαρακτήρα και φόντο τη θάλασσα του Ιονίου.Οι επισκέπτες του Angsana Corfu θα έχουν την ευκαιρία να γευθούν συνταγές από τις κουζίνες όλου του κόσμου στακαιτου ξενοδοχείου. To ταξίδι στη γεύση περιλαμβάνει μια σειρά από γαστρονομικές προτάσεις της κερκυραϊκής κουζίνας, διεθνή δημοφιλή πιάτα στο υπέροχο all day εστιατόριοιαπωνικές επιλογές στο trendy, αλλά και χαλάρωση στις μαξιλάρες του εξωτερικούμε απογευματινά απεριτίφ. Τα βράδια ανήκουν στο rooftop bar Vertigo για ένα ποτό κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό. Αποκορύφωμα αυτής της μοναδικής γευσιγνωστικής περιήγησης στο Angsana Corfu αποτελεί η άφιξη του εστιατορίου, όπου οι επισκέπτες θα ζήσουν μια εξαιρετική εμπειρία μεσογειακών γεύσεων, με την υπογραφή του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Έκτορα Μποτρίνι.Η άφιξη του Angsana Spa στις εγκαταστάσεις του Angsana Corfu ανεβάζει ψηλά τον πήχη και στον τομέα της ευεξίας. Με κύριο στοιχείο τη θέα της θάλασσας του Ιονίου, η παρουσία του διεθνώς αναγνωρισμένου και βραβευμένουμε 11 αίθουσες θεραπείας σε συνδυασμό με την εσωτερική πισίνα 25 μέτρων και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο προσφέρουν τον χώρο και το άγγιγμα της απόλυτης. Εδώ, οι. Ασιατικές και μεσογειακές αποκλειστικές θεραπείες προσώπου και σώματος, ενσωματωμένες σε μια μορφή ιεροτελεστίας, αναζωογονούν ψυχή και σώμα, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.Το Αngsana Corfu με τους ειδικά διαμορφωμένους συνεδριακούς χώρους είναι ιδανικό για ένα εύρος επαγγελματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Η κεντρική αίθουσα,, με χωρητικότητα 200 ατόμων μαζί με δύο μικρότερες αίθουσες συναντήσεων, τα, προσφέρονται για εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου σε συνάρτηση με εξοπλισμό μοντέρνας τεχνολογίας και οπτικοακουστικό εξοπλισμό.Η ομάδα Concierge του Angsana Corfu θα οργανώσει για τον επισκέπτη ένα ειδικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, έτσι ώστε να ανακαλύψει με τον καλύτερο τρόπο ένα από τα ομορφότερα ελληνικά νησιά.- Ένας μοναδικός συνδυασμός ελληνικής και ασιατικής φιλοξενίας 5 αστέρων- To αναγνωρισμένο Angsana Spa παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό- Μια συλλογή από δυνατές γαστρονομικές προτάσεις με 10 εστιατόρια και lounge bars με αποκορύφωμα το γνωστό εστιατόριο Botrini’s του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Έκτορα Μποτρίνι