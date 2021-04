Με ποιον τρόπο θα κάνουμε «Πάσχα Μαζί»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ας ονειρευτούμε την επιστροφή μας στη φύση. Στις μοναδικές παραλίες, τις δενδρόφυτες εκτάσεις, εκεί όπου θα νιώσουμε και πάλι την θερμότητα του ήλιου, και θα πάρουμε βαθιές αναζωογονητικές ανάσες. Ας φανταστούμε το πρώτο μπάνιο της χρονιάς σε μια καταγάλανη θάλασσα. Ας σκεφτούμε έναν παραδεισένιο τόπο για να γιορτάσουμε την ελευθερία, το Πάσχα , την έλευση του καλοκαιριού. Και κάτι περισσότερο: αφού ονειρευτούμε, ας μην χάσουμε καιρό και ας ετοιμαστούμε για ένα ταξίδι – επάνοδο στην εποχή της χαράς. Με ασφάλεια και μαζί.Φέτος, ας γιορτάσουμε το Πάσχα και την Πρωτομαγιά με έναν τρόπο που θα θυμόμαστε. Κάνοντας ένα δώρο στον εαυτό μας και την οικογένειά μας.Τον τελευταίο καιρό στερηθήκαμε πολλά, αλλά ήρθε η στιγμή να αφεθούμε στα χέρια αυτών που πρόθυμα θα μας οδηγήσουν σε τόπους ξεγνοιασιάς και γιορτής. Για να ζήσουμε το Πάσχα , την πιο εμβληματική ελληνική γιορτή, και να χαρούμε την αίσθηση της ελευθερίας, η Grecotel σχεδίασε και προσφέρει το «Πάσχα Μαζί», μια μοναδική εμπειρία για όλη την οικογένεια, ένα ταξίδι στις ομορφιές του τόπου μας και τις παραδόσεις μας.Το Σούνιο είναι ένας τόπος συναρπαστικός, με καταγάλανα νερά και λαμπερό ουρανό. Εδώ βρίσκεται το Grecotel Cape Sounio , ένας τόπος ξεκούρασης κι εμπειρίας μέσα στα πεύκα, με δυο ακρογιαλιές. Με εξαιρετικές γαστρονομικές προτάσεις, προσφέρει για το Πάσχα , με αφθονία, όλο τον πλούτο του τόπου μας: ‘ρίφια Κρητικά, μέλι και φέτα Ρεθεμνιώτικη, κρέας μελωμένο, βραστό, πιλάφι στο βαρέλι και τσουρέκι με στακοβούτυρο. Επίσης, ένα ιδιαίτερο εορταστικό πρόγραμμα για τα παιδιά, που φυσικά στην Grecotel είναι δωρεάν.Το πακέτο περιλαμβάνει δωρεάν ημιδιατροφή με το εκλεκτό πρωινό και τα εορταστικά γεύματα, νηστίσιμες επιλογές για τη Μ. Παρασκευή, το παραδοσιακό μενού του Μ. Σαββάτου με τη διάσημη μαγειρίτσα της Grecotel και βέβαια το πασχαλιάτικο τραπέζι της αφθονίας.Στα γεύματα προσφέρονται εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, μπίρες και επιλεγμένα κρασιά από το κτήμα.Οι μεγάλες εκτάσεις και οι ανοιχτοί χώροι επιτρέπουν την υπαίθρια προσφορά υπηρεσιών. Το ξενοδοχείο ακολουθεί πλήρως τα κυβερνητικά πρωτόκολλα και πιθανόν να υπάρχουν προσαρμογές στη λειτουργία του.Για τα παιδιά έως 12 ετών, διαμονή στο δωμάτιο των γονιών. Διατροφή στον πλούσιο παιδικό μπουφέ Tasty Corner 11:00-17:00 και στα εορταστικά γεύματα που περιλαμβάνονται στα πακέτα.-Ειδικό δείπνο στις 20:00 το Μ. Σάββατο και δραστηριότητες στην πανέμορφη φύση.-Καλωσόρισμα με τις λαμπάδες και τα καλούδια της GRECOTEL -Τα μέλη του PRIVILEGE έχουν έως 10% επιπλέον έκπτωσηΟνειρευτείτε μια τεράστια παραλία, με ρηχά νερά και χρυσή, ψιλή άμμο, ιδανική για οικογένειες με παιδιά. Έναν τόπο παραδεισένιο. Εδώ, μέσα στην υπέροχη ελληνική φύση βρίσκεται το Grecotel Olympia Oasis που για το φετινό Πάσχα προσφέρει ένα ειδικά σχεδιασμένο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα σε μορφή all inclusive (όπου τα πάντα είναι μέσα στην τιμή) για ξέγνοιαστες μέρες χαλάρωσης. Θα ζήσετε την κατάνυξη της Μ. Εβδομάδας στη στολισμένη εκκλησία, τα έθιμα και τις παραδόσεις σε όλο τους το μεγαλείο και θα απολαύσετε μοναδική γαστρονομία.Οι μεγάλες εκτάσεις και οι ανοιχτοί χώροι επιτρέπουν την υπαίθρια προσφορά υπηρεσιών. Το ξενοδοχείο ακολουθεί πλήρως τα κυβερνητικά πρωτόκολλα και πιθανόν να υπάρχουν προσαρμογές στη λειτουργία του.Τι περιλαμβάνει το πακέτο-Πλήρης διατροφή all inclusive: Πλούσιο πρωινό & βραδινό σε μπουφέ με όλες τις παραδόσεις, μεσημεριανό στην πλατεία Oasis με street food, snack, παγωτό, νερό, αναψυκτικά, ζεστά & κρύα ροφήματα, επιλεγμένα αλκοολούχα ποτά & κρασί όλη την ημέρα.-Δωρεάν τα εορταστικά γεύματα: Oι νηστίσιμες επιλογές της Μ. Παρασκευής, το παραδοσιακό μενού του Μ. Σαββάτου με τη διάσημη μαγειρίτσα της Grecotel , το πασχαλιάτικο τραπέζι της αφθονίας, τα ποτά all inclusive.Ειδικά για φέτος, τα παιδιά έως 14 ετών δωρεάν: Για τα παιδιά, τα πάντα, όλα δωρεάν! Διαμονή στο δωμάτιο των γονιών. Διατροφή στον πλούσιο παιδικό μπουφέ Tasty Corner 11:00-17:00 και στα εορταστικά γεύματα που περιλαμβάνονται στα πακέτα. Ειδικό δείπνο στις 20:00 το Μ. Σάββατο. Δραστηριότητες στην πανέμορφη φύση.-Καλωσόρισμα με τις λαμπάδες και τα καλούδια της GRECOTEL -Τα μέλη του PRIVILEGE έχουν έως 10% επιπλέον έκπτωσηΔείτε αναλυτικά τις τιμές, τα πακέτα και τα προγράμματα Grecotel Πάσχα Μαζί στο Σούνιο και την Κυλλήνη , καθώς και το Grecotel Stay Safe πρωτόκολλο λειτουργίας και κάντε εύκολα την κράτηση σας online στο grecotel.com Μείνετε συντονισμένοι για τις ημερομηνίες ανοιγμάτων των ξενοδοχείων Grecotel για την καλοκαιρινή σαιζόν.* Πλήρης επιστροφή προκαταβολήςΚαθώς οι μετακινήσεις εκτός νομού την εορταστική περίοδο θα αποφασιστούν από την κυβέρνηση, σε περίπτωση απαγόρευσης μετακίνησης από νομό σε νομό ισχύει πλήρης άμεση επιστροφή του ποσού που θα έχει καταβληθεί για την επιβεβαίωση της κράτησης ή μεταφορά της προκαταβολής σε μελλοντική κράτηση.