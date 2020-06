Μυθικές γεύσεις σε ένα μαγικό περιβάλλον

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας και με μοναδική θέα στον Αργοσαρωνικό, το εστιατόριο «Mythos by Divani» του ξενοδοχείου Divani Apollon Palace & Thalasso ξεκινάει την λειτουργία του και σας υποδέχεται στο πιο αγαπημένο σημείο, στην πιο όμορφη γωνιά της πρωτεύουσας!Γαστρονομικές δημιουργίες με έμπνευση από τη μεσογειακή κουζίνα, ένα περιβάλλον απέριττης πολυτέλειας και η θαλασσινή αύρα που θυμίζει ατμόσφαιρα νησιού συνθέτουν ένα ανεπανάληπτο σκηνικό για τα καλοκαιρινά βράδια.Το καλοκαίρι του 2020, έχει το δικό του χρώμα, έχει το χρώμα του Σαρωνικού, τις μυρωδιές της θάλασσας και τις γεύσεις του Μύθου.Ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, το εστιατόριο αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένο σημείο συνάντησης των Αθηναίων στα Νότια Προάστια. Η ανεμπόδιστη θέα στα καταγάλανα νερά του Αργοσαρωνικού, οι μυρωδιές της θάλασσας που φέρνουν στον νου νησιώτικες εικόνες και η μοναδικής αισθητικής διακόσμηση του χώρου δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα που συνδυάζει τον αρχοντικό χαρακτήρα των ξενοδοχείων του Ομίλου Διβάνη με την ανάλαφρη καλοκαιρινή διάθεση.Ακούγοντας τα κύματα να αγκαλιάζουν την ακτή και με θέα στα ειδυλλιακά ηλιοβασιλέματα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, κάθε επίσκεψη στο Mythos by Divani αναδεικνύεται σε μια ασυναγώνιστη εμπειρία.Η άφιξη του Chef Noel Roche φέρνει αέρα ανανέωσης και τα πιάτα γίνονται ο απόλυτος πρωταγωνιστής με τις γαστρονομικές επιλογές να περιστρέφονται γύρω από τους θησαυρούς της θάλασσας και τη μεσογειακή κουζίνα, σε ένα μενού όπου η παράδοση συναντά τις σύγχρονες τεχνικές.Ξεκινήστε το γεύμα σας με Πικάντικες tostadas βασιλικού καβουριού με καρδιές μαρουλιού, τσίλι και κόλιαντρο, γευτείτε την δροσερή σαλάτα με γαρίδες με κινόα, μάνγκο, φράουλες, τσίλι και πιπεριές, απολαύστε μια ζουμερή αστακομακαρονάδα ή αφήστε τον μετρ να σας προτείνει κάποιο από τα ολόφρεσκα ψάρια που φθάνουν καθημερινά στην κουζίνα του εστιατορίου.Δεν λείπουν βέβαια και πλούσιες all time Classic επιλογές όπως το Rib eye steak Café de Paris για τους λάτρεις του κρέατος, ενώ τα επιδόρπια κλείνουν γλυκά κάθε δείπνο. Το Parfait φυστικοβούτυρου με καραμελωμένα ποπκόρν και καραμέλα γάλακτος αποτελεί τον απόλυτο πειρασμό, ενώ η Τάρτα λεμoνιού σε τραγανή βάση σοκολάτας με αφράτη Ιταλική μαρέγκα βρίσκεται πάντα ανάμεσα στις must επιλογές.Μόλις 18 χιλιόμετρα από το πολύβουο κέντρο της πόλης, στο ωραιότερο σημείο της Αθηναϊκής Ριβιέρας με μια θέα που μαγεύει και γεύσεις που μένουν ανεξίτηλες, το εστιατόριο Mythos by Divani του Divani Apollon Palace & Thalasso προσφέρει μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία που δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο.Το Divani Apollon Palace & Thalasso αποτελεί μέλος των Leading Hotels of the World, και προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών κι εγκαταστάσεων σε μία εντυπωσιακή τοποθεσία. Το ξενοδοχείο παρέχει δύο εξωτερικές πισίνες, η μία εκ των οποίων με θαλασσινό νερό. Επιπρόσθετα, παρέχεται ιδιωτική αμμώδης παραλία, water sports, εντυπωσιακοί κήποι, γήπεδο tennis, ειδική διαδρομή για jogging έξω από το ξενοδοχείο και μαθήματα golf.Εκεί βρίσκεται και το μεγαλοπρεπέςΤο 3,500 τ.μ. κέντρο Spa και θαλασσοθεραπείας αποτελεί το μοναδικό οργανωμένο χώρο στην περιοχή της Αθήνας που προσφέρει εξειδικευμένη κι άκρως προσεγμένη θαλασσοθεραπεία μέσα από μία ποικιλία θεραπειών και tailor-made προγραμμάτων βασισμένων στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών, διασφαλίζοντας την παροχή υπηρεσιών υψίστης ποιότητας σε μία μοναδική εμπειρία.