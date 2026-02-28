Ναύπακτος-Ορεινή Ναυπακτία: Ένας ταξιδιωτικός οδηγός για κάθε εποχή
Η ολοζώντανη και δημοφιλής στους ταξιδιώτες πόλη της Ναυπάκτου με το ενετικό λιμάνι και τις δύο μεγάλες παραλίες βρέχει τα πόδια της στον Κορινθιακό και αντικρίζει την εντυπωσιακή γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
Φρουρός της είναι το κάστρο με τα πέντε διαζώματα και την πανοραμική θέα από την ακρόπολή του.
Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά βρίσκεται η περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας, με υπέροχα
δάση ελάτης, καστανιές και οξιές, ατέλειωτα χιλιόμετρα μονοπατιών, πέτρινα γεφύρια, ρέματα, φαράγγια και παραδοσιακούς οικισμούς με πιο γνωστό αυτόν της Άνω Χώρας.
