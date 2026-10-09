The Football Show: Οι σκέψεις και τα πλάνα Αλγκουαθίλ και Νίστρουπ για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή

Ο Γιάννης Σερέτης και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχουν όλες τις λεπτομέρειες, τα συστήματα που θα δούμε στο χορτάρι, οι παίκτες-κλειδιά και η ετοιμότητα των διεθνών, όλα στην εκπομπή του protothema.gr