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The Football Show: Οι σκέψεις και τα πλάνα Αλγκουαθίλ και Νίστρουπ για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή
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The Football Show: Οι σκέψεις και τα πλάνα Αλγκουαθίλ και Νίστρουπ για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή

Ο Γιάννης Σερέτης και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχουν όλες τις λεπτομέρειες, τα συστήματα που θα δούμε στο χορτάρι, οι παίκτες-κλειδιά και η ετοιμότητα των διεθνών, όλα στην εκπομπή του protothema.gr

The Football Show: Οι σκέψεις και τα πλάνα Αλγκουαθίλ και Νίστρουπ για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή
Στο «The Football Show» της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου: Η επανέναρξη της Stoiximan Super League με τις… δάφνες του μεγάλου ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο «Γ. Καραισκάκης». Οι σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ και του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Γιάννης Σερέτης και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχουν όλες τις λεπτομέρειες! Τα συστήματα που θα δούμε στο χορτάρι, οι παίκτες-κλειδιά και η ετοιμότητα των διεθνών.

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ματς κόντρα στον κακό της «δαίμονα» από πέρσι, ΟΦΗ. Ποιος θα πάρει τη φανέλα με το Νο 1 και ποιος θα αντικαταστήσει τον Μπαρνάμπας Βάργκα.

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