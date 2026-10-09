The Football Show: Οι σκέψεις και τα πλάνα Αλγκουαθίλ και Νίστρουπ για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή
The Football Show: Οι σκέψεις και τα πλάνα Αλγκουαθίλ και Νίστρουπ για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή
Ο Γιάννης Σερέτης και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχουν όλες τις λεπτομέρειες, τα συστήματα που θα δούμε στο χορτάρι, οι παίκτες-κλειδιά και η ετοιμότητα των διεθνών, όλα στην εκπομπή του protothema.gr
Στο «The Football Show» της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου: Η επανέναρξη της Stoiximan Super League με τις… δάφνες του μεγάλου ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο «Γ. Καραισκάκης». Οι σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ και του Τζέικομπ Νίστρουπ.
Ο Γιάννης Σερέτης και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχουν όλες τις λεπτομέρειες! Τα συστήματα που θα δούμε στο χορτάρι, οι παίκτες-κλειδιά και η ετοιμότητα των διεθνών.
Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ματς κόντρα στον κακό της «δαίμονα» από πέρσι, ΟΦΗ. Ποιος θα πάρει τη φανέλα με το Νο 1 και ποιος θα αντικαταστήσει τον Μπαρνάμπας Βάργκα.
Διαβάστε περισσότερα: https://video.protothema.gr
Ο Γιάννης Σερέτης και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχουν όλες τις λεπτομέρειες! Τα συστήματα που θα δούμε στο χορτάρι, οι παίκτες-κλειδιά και η ετοιμότητα των διεθνών.
Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ματς κόντρα στον κακό της «δαίμονα» από πέρσι, ΟΦΗ. Ποιος θα πάρει τη φανέλα με το Νο 1 και ποιος θα αντικαταστήσει τον Μπαρνάμπας Βάργκα.
Διαβάστε περισσότερα: https://video.protothema.gr
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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