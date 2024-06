Το νέο Concept Store της Protergia στο Περιστέρι προσφέρει μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας!

Sponsored ContentΈνας κόσμος που αλλάζει προς το καλύτερο είναι η πραγματικότητα της νέας εποχής. Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις η καθημερινότητά μας μεταμορφώνεται και η ζωή όλων μας γίνεται πιο εύκολη και απλή. Μάλιστα, το μέλλον μπορεί να γίνει ακόμη πιο όμορφο κι εμείς να επωφελούμαστε ολοένα και περισσότερο από τις καινοτομίες που μας προσφέρονται. Αρκεί να σκεφτούμε ότι θα μπορούμε να εξυπηρετηθούμε για τα πάντα χωρίς πολύωρη αναμονή σε ουρές, χωρίς μετακίνηση, μόνο με μερικά κλικ από τον υπολογιστή ή το κινητό μας. Οι οικιακοί αυτοματισμοί θα κάνουν το σπίτι μας ακόμη πιο άνετο και ασφαλές και επιπλέον θα μπορούμε να οδηγούμε το αυτοκίνητό μας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον.Η τεχνολογία έχει καταφέρει να μπει στη ζωή μας με εντυπωσιακό τρόπο και να της δώσει άλλη ενέργεια. Αυτό ακριβώς κάνει και η Protergia, στο πρώτο της concept store στο Περιστέρι. Μια επίσκεψή μας εκεί, μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας και ενέργειας και μας μεταφέρει αστραπιαία στο μέλλον! Πρόκειται για ένα μοναδικό minimal σκηνικό τεχνολογίας, με μοντέρνο design που συνδυάζεται αρμονικά με πορτοκαλί στοιχεία, το νέο χρώμα της Protergia. Ανάμεσα σε smart οθόνες, σύγχρονα σημεία εξυπηρέτησης και eco- friendly κατασκευές, θα δούμε δύο πρωτότυπα installations που τραβούν τα βλέμματα:Στο ένα παρακολουθούμε live τη διαδικασία φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και ζούμε την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης με έναν από τους φορτιστές του δικτύου Chargespot powered by Protergia, χρησιμοποιώντας παράλληλα το πρωτοποριακό app της υπηρεσίας. Στο δεύτερο, μετατρέπουμε εικονικά την κινητική μας ενέργεια σε ηλεκτρική απλά και μόνο βαδίζοντας πάνω στο ειδικό πάτωμα, το power generating floor.Στο κατάστημα θα βρούμε όμως προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας για κάθε μας ανάγκη. Από την ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων Value, που θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε το πρόγραμμα ρεύματος το οποίο ανταποκρίνεται σε όσα χρειάζεται το σπίτι ή η επιχείρησή μας, μέχρι το Double Energy Value που είναι κατάλληλο για όσους θέλουν και φυσικό αέριο. Ταυτόχρονα, μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για την υπηρεσία Helios Value και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ώστε να απολαμβάνουμε μηδενική χρέωση ρεύματος αξιοποιώντας τη δύναμη του ήλιου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας εξηγήσει με τον πιο απλό τρόπο το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του καταστήματος.Μια επίσκεψη στο πρώτο concept store στην Παναγή Τσαλδάρη 60 στο Περιστέρι, είναι αρκετή για να νιώσουμε ότι η ενέργεια αλλάζει και γίνεται Protergia. Άλλωστε, το ξέρουμε όλοι πως η ενέργεια και η καινοτομία είναι στο DNA της Protergia!