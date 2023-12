Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τα media - Το πρόγραμμα AI Design Sprint των FT και Google

«Μέσω του Google News Initiative (GNI) ερχόμαστε σε επαφή με τους εκδότες για να διερευνήσουμε νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσεγγίζουμε τους αναγνώστες, ειδικά σήμερα που βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με ειδικούς στον συγκεκριμένο τομέα, όπως είναι η FT Strategies, προκειμένου να σχεδιάζουμε νέα προγράμματα που βελτιώνουν την ενημερωτική εμπειρία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Συγχαρητήρια στο Πρώτο ΘΕΜΑ και σε όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο London AI Sprint για τις καινοτόμες ιδέες τους» - Camila Samilian, News Partnerships Manager, Google

«Οι τρόποι με τους οποίους παράγουμε, καταναλώνουμε και αλληλεπιδρούμε με το ειδησεογραφικό περιεχόμενο υφίστανται ριζικό μετασχηματισμό. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης» - Matt Cooke, Head of Google News Lab, Google

«Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις για την επιχείρησή σας. Όλες οι ιδέες ενδεχομένως να αποδειχθούν χρήσιμες στο μέλλον και μπορεί να οδηγήσουν σε πιο ασφαλείς λύσεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης» - Aliya Itzkowitz, Manager, FT Strategies



«Θέλουμε όλοι οι εκδότες να μάθουν τη μεθοδολογία του AI Design. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουν ακόμη κι εκτός του Design Sprint» - Tim Part, Senior Manager, FT Strategies

Σε μια εποχή όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός παίζει καθοριστικό ρόλο, το πρόγραμμα, μια συλλογική προσπάθεια των(FT) και της, συνιστά ορόσημο. Η δράση αυτή, που έλαβε μέρος στις 15 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, αποτελεί σημείο αναφοράς για την καινοτομία και τον καθορισμό των στρατηγικών επιλογών στον εκδοτικό κλάδο.Στο πλαίσιο αυτής της εποχής ψηφιακής εξέλιξης, το Πρώτο ΘΕΜΑ έλαβε μέρος στο πρόγραμμα Artificial Intelligence Design Sprint and Foundation Programme. Η συνεργασία του Πρώτου ΘΕΜΑτος με την Google και την FT Strategies στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ειδησεογραφική κάλυψη και αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις για τους διαφημιστές και τους εκδότες. Μέσω αυτής της συνεργασίας, το Πρώτο ΘΕΜΑ αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για να προσφέρει μία κορυφαία ενημερωτική εμπειρία στους χρήστες του.Η Google News Initiative και η FT Strategies συνεργάστηκαν για το πρώτο AI Design Sprint, ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του Digital Growth Programme της GNI (Google News Initiative). Στόχος ήταν η υποστήριξη εκδοτών στην ανάπτυξη του ψηφιακού τους επιχειρείν. Το AI Design Sprint αποτελεί μία από τις πολλές ενότητες του προγράμματος, περιλαμβάνοντας εργαστήρια και εργαλεία. Η ομάδα της Google εκμεταλλεύτηκε την επιτυχία του προγράμματος, παρέχοντας συμβουλές και συνδέοντας τους συμμετέχοντες με το δίκτυο της GNI. Η FT Strategies, η εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία των Financial Times, ηγήθηκε της εκτέλεσης του προγράμματος, δίνοντας σαφή ενημέρωση για τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο, βασισμένη στην εμπειρία της από τη συνεργασία με πάνω από 600 εκδοτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως.Κεντρικό σημείο του προγράμματος ήταν το εργαστήριο Design Sprint, ένα μονοήμερο workshop στο οποίο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν εις βάθος τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στον εκδοτικό κλάδο. Το εργαστήριο -υπό την καθοδήγηση της ομάδας των FT Strategies και της Google- βασίστηκε στη μεθοδολογία Design Sprint ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τόσο τις επιχειρηματικές προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες προκειμένου να εντοπίσουν σχετικές περιπτώσεις χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, να σκεφτούν στρατηγικά, να τις ιεραρχήσουν και να σχεδιάσουν πιθανές λύσεις.Πριν από το workshop, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικές συνεδρίες και πρακτικές ασκήσεις. Αυτές περιλάμβαναν μια εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη, στη στρατηγική, τη μηχανική μάθηση, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με περιπτώσεις χρήσης του. Διεξήχθη επίσης μια διαγνωστική έρευνα για την αξιολόγηση των οργανωτικών δυνατοτήτων των συμμετεχόντων.Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να επιταχύνει τις ενέργειες των εκδοτικών επιχειρήσεων στην εφαρμογή του ΑΙ. Οι συμμετέχοντες έφυγαν με διευρυμένες γνώσεις και μια δομημένη προσέγγιση για μελλοντικές πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόγραμμα συνέβαλε, επίσης, στην ανταλλαγή γνώσεων και στις ευκαιρίες δικτύωσης με ειδικούς του κλάδου.Ένα από τα βασικά αποτελέσματα του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια μιας κουλτούρας καινοτομίας μεταξύ των εκδοτών. Απομυθοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη οι συμμετέχοντες σκέφτηκαν δημιουργικά για την εφαρμογή της στις δραστηριότητές τους. Ένα πρωτοποριακό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε να μπορεί κάθε εκδοτική επιχείρηση να ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.Το πρόγραμμα AI Design Sprint and Foundation Programme είναι κάτι περισσότερο από μια μεμονωμένη εκδήλωση· αποτελεί εφαλτήριο για ένα μέλλον με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη στον εκδοτικό κλάδο. Οι γνώσεις και οι στρατηγικές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναμένεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εκδότες προσεγγίζουν τη δημιουργία περιεχομένου, τη διανομή και τη δέσμευση του κοινού τα επόμενα χρόνια.