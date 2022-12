«Πισπιρίγκου, Fuel Pass, Eurobasket»: Τι έψαξαν οι Έλληνες στην Google το 2022

Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε την εφετινή χρονιά η Google ανακοίνωσε τις ετήσιες λίστες του Year In Search 2022 της Google , που έχει γίνει πλέον θεσμός, καθώς αποτελεί μια «ψηφιακή ταυτότητα» των τελευταίων 365 ημερών της ζωής μας.Σ' αυτήν αποτυπώνονται όλα όσα παρακολουθήσαμε, ποιους θαυμάσαμε, ποιους χάσαμε και γενικά, όλα όσα τράβηξαν την προσοχή των Ελλήνων και τα αναζήτησαν μέσα σε μια ακόμη χρονιά με έντονη επικαιρότητα.Όπως τονίζεται, οι λίστες του Year In Search βασίζονται στις καθημερινές αναζητήσεις μας στο Search, αυτό το μοναδικό, πολύτιμο εργαλείο που δίνει κάθε στιγμή πρόσβαση, σε δισεκατομμύρια ανθρώπους του πλανήτη μας, σε έναν απέραντο αλλά οργανωμένο ωκεανό πληροφοριών σχετικά με οτιδήποτε μπορεί να περάσει από το μυαλό μας.Αυτά που προκύπτουν από τις εφετινές Αναζητήσεις μας είναι χαρακτηριστικά για το «προφίλ» της χρονιάς:* Κυρίαρχη τάση είναι η όλο και μεγαλύτερη εξοικείωση με την ψηφιακή καθημερινότητά μας, όπως αποδεικνύεται από τις αναζητήσεις μας για όλων των ειδών τα pass (fuel pass, edupass, power pass κτλ.). Εύλογα, στη δεκάδα εμφανίζονται η Ουκρανία, κάποια θέματα υγείας - πιστοποιητικό εμβολιασμού, προσωπικός γιατρός - καθώς και η τηλεοπτική σειρά «Σασμός».* Στα πρόσωπα που μας απασχόλησαν πρωτιά έχει η, ενώ ακολουθεί ο Μάκης Κατμετζόγλου. Συνδετικός ιστός όλων των ονομάτων της λίστας - και των ελληνικών και των διεθνών - είναι όπως πάντα η επικαιρότητα, όπως συμβαίνει με τον Will Smith και την Amber Heard, η οποία πρωταγωνίστησε στην πολύκροτη δίκη με τον πρώην σύζυγό της, Johnny Depp.* H λίστα με τους εκλιπόντες ξεκινά από τηκαι περιλαμβάνει κυρίως αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς και τραγουδιστές, καθώς και την Αμερικανίδα ηθοποιό, κάτοχο βραβείων Emmy, Anne Heche.* Στον, αφήσαμε τη λατρεία μας για τα τερέν του τένις και (με κάποιες εξαιρέσεις) επιστρέψαμε στα γνωστά μας ποδοσφαιρικά λημέρια, με μάλλον αναμενόμενες αναζητήσεις για το ελληνικό -και όχι μόνο- πρωτάθλημα.

* Πολύ ενδιαφέρουσες (όπως κάθε φορά) είναι οι απορίες μας στην ενότητα «Τι είναι». Πολιτική, οικονομία (κυρίως crypto) και επικαιρότητα κυριαρχούν, ενώ εμφανίζεται και ο όρος «αφασία», με αφορμή μάλλον το πρόβλημα υγείας του γνωστού ηθοποιού, Bruce Willis. Επίσης, αξίζει να πούμε πως η ερώτηση για το τι είναι το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει μόνο στις ελληνικές λίστες του Year in Search, αλλά και σε άλλων χωρών.* Στα τηλεοπτικά πράγματα, ψηφίζουμε ελληνική μυθοπλασία αφήνοντας μόνο 3 θέσεις σε ξένες συμμετοχές! Αντίθετα, στις ταινίες, μεταξύ όλων των ξένων ξεχωρίζει μία μόνο ελληνική παραγωγή.* Στην αναζήτηση του- όπως και του «Γιατί» - η μεγάλη ποικιλία των θεμάτων αντανακλά ακριβώς τη «μαγεία» του Search, στο οποίο καταφεύγουμε συνεχώς για να λύνουμε τις άπειρες και διαφορετικές μεταξύ τους, απορίες μας. Στο περίφημο «Γιατί» για παράδειγμα, εκτός από τις αναφορές στον, πραγματικός πρωταγωνιστής είναι το… χταπόδι και γιατί δεν πρέπει να το τρώμε!Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να επισκεφτείτε την Παγκόσμια λίστα της Google, καθώς και τις λίστες άλλων χωρών:1. Fuel Pass 22. Edupass3. Power Pass4. Ουκρανία5. Σασμός6. Πιστοποιητικό νόσησης7. Προσωπικός γιατρός8. Πιστοποιητικό εμβολιασμού9. myAADE10. Επιδότηση ρεύματος1. Ρούλα Πισπιρίγκου2. Μάκης Κατμετζόγλου3. Μαυρίκιος Μαυρικίου4. Μαρσέλο Βιέιρα5. Σοφία Χατζηπαντελή6. James Rodriguez7. Will Smith8. Λεξ9. Amber Heard10. Βαλάντης1. Βασίλισσα Ελισάβετ2. Πάνος Νάτσης3. Μάρθα Καραγιάννη4. Τζώρτζης Μονογυιός5. Αλέξανδρος Νικολαΐδης6. Μίνα Αδαμάκη7. Αnne Heche8. Δάκης9. Ντίνα Κώνστα10. Ηλίας Ζερβός1. Eurobasket2. Nations League3. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού4. Ελλάδα Μπάσκετ5. Australian Open6. Σούπερ Λίγκα7. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ8. Ολυμπιακός ΑΕΚ9. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός10. ΠΑΟΚ Μαρσέιγ1. Σασμός2. Η γη της ελιάς3. Μαύρο Ρόδο4. Παγιδευμένοι5. Love Island6. Stranger Things7. Euphoria8. Maestro9. Αυτή η νύχτα μένει10. Manifest1. Smile2. Batman3. Don't look up4. Top gun5. Purple hearts6. Thor love and thunder7. Black Αdam8. Σμύρνη μου αγαπημένη9. Doctor strange10. Bullet train1. Τι είναι πρόταση μομφής2. Τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής3. Τι είναι nfc4. Τι είναι nft5. Τι είναι το swift6. Τι είναι η κεταμίνη7. Τι είναι το ΝΑΤΟ8. Τι είναι αφασία9. Τι είναι ΚΥΣΕΑ10. Τι είναι podcast1. Πότε πέφτει το Πάσχα2. Πότε τελειώνουν οι άγριες μέλισσες3. Πότε αλλάζει η ώρα4. Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ5. Πότε λήγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού6. Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι7. Πότε χαλάει ο καιρός8. Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου9. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το ρεύμα10. Πότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στην Ελλάδα1. Γιατί γίνεται πόλεμος2. Γιατί δεν τρώω πια χταπόδια3. Γιατί δεν χάνω κιλά4. Γιατί σκότωσε τα παιδιά της η Μήδεια5. Γιατί ιδρώνω πολύ6. Γιατί η βασίλισσα Ελισάβετ δεν έχει έρθει στην Ελλάδα7. Γιατί κάνει πόλεμο ο Πούτιν8. Γιατί νυστάζω συνέχεια9. Γιατί γίνεται η απογραφή10. Γιατί η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία