3 games που μας έκαναν να κολλήσουμε

Κλείσιμο

Τα πρώτα κρύα του χειμώνα έχουν κάνει την εμφάνισή τους και αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει μόνο ένα πράγμα: Ώρα για περισσότερο gaming! Ο μουντός καιρός με την συννεφιά και τις βροχές μας καλεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά να μείνουμε μέσα και να απολαύσουμε ολοκαίνουργια παιχνίδια, που θα μας κρατήσουν on edge για ώρες. Ευκαιρία να πλοηγηθείτε σε νέους, μαγικούς κόσμους μόνοι σας ή με την βοήθεια των διαδικτυακών (και μη) φίλων – συμμάχων σας, να εξασκήσετε τα skills σας και φυσικά να νικήσετε σε κάθε μάχη που θα δώσετε.Ένα από τα στοιχεία που κάνουν το gaming να ξεχωρίζει είναι ότι απαρτίζεται από χιλιάδες παιχνίδια, που ανανεώνονται διαρκώς για να σας προσφέρουν νέες εμπειρίες και αίσθημα περιπέτειας στο μέγιστο.Βρείτε μέσα από την ατελείωτη ποικιλία τουσε παιχνίδια, αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας, σε συμφέρουσα τιμή και θα το παραλάβετε στην πόρτα σας, στην ώρα του, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στην χώρα χάρη στην έγκαιρη παράδοση της πλατφόρμας, για να μην χάσετε λεπτό διακέδασης.Κι αν χρειάζεστε, που θα απογειώσουν το παιχνίδι σας, όπωςκαι, τώρα μπορείτε να τα αποκτήσετε σε ασυναγώνιστες τιμές και να τα παραλάβετε όλα χάρη στην καινοτόμα πλατφόρμα της υπηρεσίαςΓια να σας βοηθήσουμε, βρήκαμε τρία κορυφαία παιχνίδια που θα σας συναρπάσουν και θα παίζετε ξανά και ξανά! Football Manager 2023 (Code in a Box) – PC Game



UEFA και SEGA έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για το ολοκαίνουργιο και πλήρως ανανεωμένο Football Manager 2023. Ξαναγράψτε την ιστορία του αγαπημένου σας συλλόγου, συναντήστε το ΔΣ και ακούστε τους στόχους τους. Αν τους πετύχετε, τότε θα κερδίσετε την πολυπόθητη αυτονομία για να μεγαλουργήσετε.Κάντε έξυπνο scouting και μην φέρνετε απλά superstar παίχτες αλλά δημιουργήστε τους δικούς σας. Γίνετε ο προπονητής της ομάδας σας, η οποία παίζει ακριβώς με τον τρόπο που θέλετε. Οδηγήστε την με την δική σας στρατηγική και μεθοδικότητα στην νίκη.Απολαύστε το Football Manager 2023 στο PC σας, με δύο διαφορετικούς τρόπους εγκατάστασης. Call of Duty Vanguard – PS5 Game



Το Call of Duty Vanguard σας ταξιδεύει στον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο όπως δεν τον έχετε δει ποτέ άλλοτε. Η νέα απίστευτη καμπάνια λαμβάνει μέρος σε 4 μεγάλες τοποθεσίες του του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με μια ενιαία αφήγηση για έναν παίκτη, καθώς ετοιμάζεστε να αναλάβετε τον κομβικό σας ρόλο για να αλλάξετε τη μοίρα της ανθρωπότητας.