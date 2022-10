Οδηγός αγοράς για smartphone: Τι κινητό να πάρω;

Κλείσιμο

Selfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 12MPΓια ευκρινείς φωτογραφίες επαγγελματικού επιπέδου δεν μετράνε μόνο τα Megapixels. Επηρεάζουν, όμως, πολύ σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες επεξεργασίας που θα σου δώσει το καινούργιο σου κινητό.Ξεχωρίσαμε τογια τις κρυστάλλινες λήψεις που θα σου προσφέρει η κύρια κάμερα των 108MP, που αποδίδει άψογα ημέρα και νύχτα. Μακρινές και κοντινές λήψεις δίνουν επίσης τον καλύτερό τους εαυτό με τον υπερευρυγώνιο των 8MP και τη macro κάμερα των 2MP, ενώ παράπονο δεν θα έχεις ούτε από τη selfie κάμερα των 16MP που έχει σχεδιαστεί για τα πιο ινσταγκραμικά πορτρέτα.Μνήμη RAM: 6 GBΕπεξεργαστής: MediaTek Helio G96Μέγεθος Οθόνης: 6.67″Κύρια Κάμερα: Macro 2MP, Ευρυγώνιος 108MP, Macro 2MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 16MPΜπορούμε να σου πούμε ότι θα σου δώσει τη δυνατότητα να πληρώνεις ανέπαφα με το κινητό σου, να ρυθμίζεις λειτουργίες smart home, να μεταφέρεις δεδομένα και φωτογραφίες μέσα από την απλή φυσική επαφή δυο συσκευών, και πολλές ακόμη hi-tech δυνατότητες.Το, που αυτές τις μέρες διατίθεται σε προσφορά στο SHOPFLIX.gr, θα σου ανοίξει την πόρτα σε αυτό το νέο κόσμο τεχνολογικής ευκολίας, ενώ ταυτόχρονα θα σε εντυπωσιάσει με την FHD+ AMOLED οθόνη του που παραμένει ευανάγνωστη και φωτεινή ακόμη και κάτω από το έντονο φως του ήλιου. Κάμερα, μπαταρία και επεξεργαστής συγκαταλέγονται επίσης στα μεγάλα plus του.Μνήμη RAM: 4 GBΕπεξεργαστής: Snapdragon 680Μέγεθος Οθόνης: 6.43″Κύρια Κάμερα: Macro 2MP, Αισθητήρας Βάθους 2MP, Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 8MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 13MPΓια να τραβήξεις βίντεο υψηλής ποιότητας, δεν αρκεί η υψηλή ανάλυση. Τεράστιο ρόλο παίζουν και οι διάφορες λειτουργίες που θα διορθώσουν τα λάθη σου, με κυριότερο το αναπόφευκτο κούνημα του χεριού σου. Στο κάτω-κάτω, δεν είσαι και άγαλμα!Το, πέρα από τον κορυφαίο σχεδιασμό και τη συναρπαστική Super AMOLED οθόνη του, θα σε ξαφνιάσει ευχάριστα και με την ικανότητά του όχι απλώς να τραβά βίντεο 1080p στα 60fps, αλλά και να εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα με το OIS (Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας). Η ίδια λειτουργία φροντίζει και για ευκρινείς λήψεις ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ η δυνατότητα επεξεργασίας AI του Photo Remaster σου προσφέρει τις πιο ενδιαφέρουσες φωτογραφίες που έχεις τραβήξει μέχρι σήμερα. Θα εκτιμήσεις πολύ και τις εξαιρετικές ικανότητές του στο gaming αλλά και την αναπάντεχη διάρκεια της μπαταρίας του.Μνήμη RAM: 6 GBΕπεξεργαστής: Octa-core ExynosΜέγεθος Οθόνης: 6.5″Κύρια Κάμερα: Macro 5MP, Αισθητήρας Βάθους 5MP, Ευρυγώνιος 64MP, Υπερευρυγώνιος 12MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 32MPΑνήκεις σε εκείνους που θέλουν να έχουν πάντα στα χέρια τους την πλέον πρωτοποριακή συσκευή; Τα αναδιπλούμενα κινητά της Samsung είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των φίλων σου που θα θέλουν να τα πιάσουν στα χέρια τους και να τα επεξεργαστούν -ενώ σου προσφέρουν και μεγάλες οθόνες και μέγεθος που χωρά άνετα στην τσέπη σου.Το, πάντως, είναι πολλά παραπάνω από ένα εντυπωσιακό gadget. Η κύρια οθόνη Dunamic AMOLED 2x120Hz των 6,7 ιντσών θα κάνει το αγαπημένο σου περιεχόμενο να ζωντανέψει, ενώ η εξωτερική Super AMOLED 1.9” 60Hz θα σου δίνει όποια πληροφορία χρειάζεσαι χωρίς να χρειάζεται να ανοίγεις την οθόνη. Θα λατρέψεις και τη λειτουργία Flex που σου επιτρέπει να ανοίγεις την οθόνη, να προσαρμόζεις τη γωνία και να τραβάς ομαδικές selfies χωρίς χέρια, την ανθεκτική μπαταρία και τις απίθανες δυνατότητες επεξεργασίας φωτογραφιών που θα απογειώσουν κάθε σου λήψη.Μνήμη RAM: 8 GBΕπεξεργαστής: Snapdragon 8+ Gen 1Μέγεθος Οθόνης: 6.7″Κύρια Κάμερα: Ευρυγώνιος 12MP, Υπερευρυγώνιος 12MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 10MPΈχοντας αποδείξει την αξιοπιστία και την τεχνολογική τους αριστεία, οι κινεζικοί τεχνολογικοί κολοσσοί συνεχίζουν να κρατούν τα σκήπτρα στον τομέα των value for money κινητών. Αν οι δυνατότητες των flagship συσκευών από τις ΗΠΑ ή τη Νότια Κορέα υπερβαίνουν τις ανάγκες σου -ή το κόστος τους τον προϋπολογισμό σου- στις mid-range επιλογές της Xiaomi, της Huawei και της Realme θα βρεις κορυφαίες δυνατότητες σε πολύ χαμηλές τιμές.Κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη θα βρεις στο, που έχει ό,τι χρειάζεσαι για κάθε φωτογραφικό σενάριο. Στο πίσω μέρος του θα συναντήσεις σύστημα τετραπλής κάμερας (ευρεία 50MP με άνοιγμα f/1.8, υπερευρεία 8MP με άνοιγμα f/2.2, κάμερα βάθους με άνοιγμα f/2.4), ενώ μπροστά σε περιμένει η selfie κάμερα των 8MP με άνοιγμα f/2.0. Τις λήψεις σου θα τις θαυμάζεις στην εκπληκτική οθόνη DotDisplay FHD+ με ρυθμό ανανέωσης στα 90Hz και Adaptive Sync για ομαλή κίνηση και εξοικονόμηση ενέργειας.Μνήμη RAM: 4 GBΕπεξεργαστής: MediaTek Helio G88Μέγεθος Οθόνης: 6.5″Κύρια Κάμερα: Macro 2MP, Αισθητήρας Βάθους 2MP, Ευρυγώνιος 50MP, Υπερευρυγώνιος 8MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 8MPΓια να γνωρίσεις τον κόσμο του 5G με ταχύτητες ακόμη και 700% υψηλότερες από τα δίκτυα 4G, εξαιρετική (και οικονομική) επιλογή είναι το, που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις χάρη στον οκταπύρηνο επεξεργαστή του, με μια πανίσχυρη μπαταρία που δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Εξαιρετικά χαρούμενο θα σε κάνει και η κάμερά του.Μνήμη RAM: 4 GBΕπεξεργαστής: MediaTek MT6833 Dimensity 700 5GΜέγεθος Οθόνης: 6.5″Κύρια Κάμερα: Macro 2MP, Αισθητήρας Βάθους 2MP, Ευρυγώνιος 48MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 8MPΜήπως τυγχάνεις gamer; Συγκλονιστικό gameplay χωρίς κολλήματα σε περιμένει στοπου συνδυάζει υψηλότατες επιδόσεις με ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz για μια άκρως ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιού με υψηλή ταχύτητα και ανταποκρισιμότητα. Η ευρεία γκάμα χρωμάτων 100% DCI-P3 και ο ρυθμός δειγματοληψίας αφής 180Hz θα σου επιτρέψουν να βυθιστείς στα αγαπημένα σου games και να ξεπεράσεις κάθε ρεκόρ, ενώ η ανθεκτική μπαταρία του μπορεί να σου προσφέρει έως 8 ώρες απρόσκοπτου gaming -και ταχεία φόρτιση για να μη σε σταματάει τίποτα.Μνήμη RAM: 4 GBΕπεξεργαστής: MediaTek Helio G96Μέγεθος Οθόνης: 6,6″Κύρια Κάμερα: Macro 2MP, Αισθητήρας Βάθους 2MP, Ευρυγώνιος 50MPSelfie Κάμερα: Ευρυγώνιος 16MP