Η Check Point Software Παρουσιάζει τα Πέντε Must-Haves για τη Δημιουργία ενός Ασφαλούς Κωδικού Πρόσβασης

Η Παγκόσμια Ημέρα Password έχει οριστεί την πρώτη Πέμπτη του Μαΐου κάθε χρόνο και είναι η τέλεια στιγμή για να υπενθυμίσετε σε όλους τη σημασία της ύπαρξης ενός ασφαλούς κωδικού πρόσβασης για όλους τους διαδικτυακούς λογαριασμούς σας. Το UK's National Cyber Security Centre (NCSC) (Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου) αποκάλυψε ότι 23 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούσαν τον κωδικό πρόσβασης "123456" αποδεικνύοντας ότι πολλοί εξακολουθούν να αγνοούν τους αυξανόμενους κινδύνους.(NASDAQ: CHKP), κορυφαίος πάροχος κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως, στοχεύει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πιο συνηθισμένα λάθη που γίνονται από τους χρήστες κατά τη δημιουργία και τη διαχείριση κωδικών πρόσβασης, προσφέροντας πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.Το 2022 η σημασία της ύπαρξης ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί καθώς ο αριθμός των εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ένα άτομο αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις επιτρέπουν τώρα στους υπαλλήλους τους - για να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία – τη σύνδεση τους με το εταιρικό δίκτυο από προσωπικές συσκευές. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι συσκευές λειτουργούν ως πύλη, πράγμα που σημαίνει ότι οι ευκαιριακοί χάκερ μπορούν να επωφεληθούν από ένα ευάλωτο τελικό σημείο για να κλέψουν τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά εμπιστευτικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ευρύτερη υποδομή της εταιρείας."Κάθε μέρα, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου προσπαθούν να κλέψουν τους κωδικούς πρόσβασης εκατοντάδων χρηστών, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) για να τους επιτρέψουν να παραβιάσουν χιλιάδες υπηρεσίες κλέβοντας διαπιστευτήρια. Ενώ οι μέθοδοι επιθέσεων αλλάζουν και οι απειλές συνεχίζουν να εξελίσσονται, εξακολουθούν να υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα μας προστατευμένα. Χρησιμοποιώντας ως αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Password, επανεκτιμήστε τη δύναμη των κωδικών πρόσβασής σας, την πολιτική που εφαρμόζετε ενισχύοντας την προσπάθεια για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ο καθένας μας μπορεί να αποτρέψει τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου από το να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα και τις συσκευές μας», δήλωσε η Κωνσταντίνα Κούκου, Channel Manager & Check Point EvangelistΗ Check Point Software παραθέτει ακολούθως τις πέντε κορυφαίες πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη δημιουργία ασφαλών και ισχυρών κωδικών πρόσβασης:Η κατοχή ενός κωδικού πρόσβασης που αποτελείται από απλές φράσεις ή ημερομηνίες σημαντικές για την προσωπική ζωή του χρήστη είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια αποδυναμώνει σοβαρά έναν κωδικό πρόσβασης, καθώς πληροφορίες όπως τα γενέθλια μπορούν εύκολα να βρεθούν από εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Για να αποφύγετε αυτό, χρησιμοποιείτε πάντα μια τυχαία ακολουθία που αποτελείται από ένα συνδυασμό διαφορετικών αριθμών, γραμμάτων και συμβόλων για κάθε πλατφόρμα.Με τόσες πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες που απαιτούν τώρα λεπτομέρειες σύνδεσης, είναι δελεαστικό να επαναλάβετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για όλες αυτές, αλλά αυτή είναι μια κακή ιδέα. Ακριβώς όπως δεν έχουμε το ίδιο κλειδί για να ανοίξουμε το σπίτι, το γραφείο ή το αυτοκίνητό μας, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης, καθώς αυτό διευκολύνει μόνο τους χάκερ να "ανοίξουν" ολόκληρη την ψηφιακή μας ζωή. Εάν διαπιστώσετε ότι είναι δύσκολο να τα θυμάστε όλα, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια ενός διαχειριστή κωδικών πρόσβασης για να βοηθήσετε στη διαχείριση και τη δημιουργία διαφορετικών ισχυρών κωδικών πρόσβασης.Είναι αλήθεια ότι όσο μακρύτερος είναι ένας συνδυασμός, τόσο πιο δύσκολο είναι να θυμόμαστε. Αλλά είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να διατηρήσετε τις πληροφορίες ασφαλείς, οπότε φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον 8 ψηφία για να ενισχύσετε τα επίπεδα ασφαλείας.Η τακτική αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας μπορεί να φαίνεται σαν κάτι σχεδόν αδύνατο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερο χρησιμοποιώντας το ίδιο βασικό μοτίβο και προσθέτοντας κατόπιν διαφορετικούς συνδυασμούς. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι ευκολότερο και να θυμόμαστε και να τους αλλάζουμε τακτικά.Ενώ η λήψη όλων των παραπάνω μέτρων σίγουρα θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα ενός κωδικού πρόσβασης, είναι επίσης απαραίτητο να εφαρμόσετε έναν έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Αυτό συμβαίνει επειδή νέες απειλές εμφανίζονται συνεχώς, επομένως για να διασφαλίσετε ότι είστε πλήρως προστατευμένοι, με το να ενημερώνεστε κάθε φορά που ένας εισβολέας ή ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας, θα βελτιώσει μόνο την ασφάλειά σας. 