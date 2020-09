Θα είναι οι ανέπαφες συναλλαγές με την παλάμη η εξέλιξη των ανέπαφων καρτών;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η αμερικανική εταιρεία Amazon παρουσίασε ένα νέο ανέπαφο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών που δεν απαιτεί ούτε κάποια πλαστική κάρτα ούτε κινητό τηλέφωνο, αλλά απλώς το πέρασμα του χεριού στο ταμείο πάνω από μία νέα συσκευή σάρωσης με προχωρημένες δυνατότητες βιομετρικής ταυτοποίησης.Το νέο Amazon One «διαβάζει» την εικόνα της παλάμης του αγοραστή, ο οποίος κρατά το χέρι του πάνω από τη συσκευή για περίπου ένα δευτερόλεπτο. Η νέα τεχνολογία θα δοκιμαστεί αρχικά σε δύο καταστήματα της εταιρείας στο Σιάτλ, σύμφωνα με το BBC, ενώ η Amazon έκανε γνωστό ότι ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με αρκετούς πιθανούς πελάτες για να αξιοποιήσουν το νέο ανέπαφο σύστημα στο μέλλον.Εκτός από ανέπαφες πληρωμές, το Amazon One, σύμφωνα με την εταιρεία, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την είσοδο των θεατών σε στάδια και υπαλλήλων σε χώρους εργασίας (αντί για τη συνήθη κάρτα-ταυτότητα ο εργαζόμενος απλώς θα κουνάει το χέρι του). «Πιστεύουμε ότι το Amazon One θα βρει ευρεία γκάμα εφαρμογών πέρα από τα καταστήματα λιανικής», ανακοίνωσε η Amazon.Οι σαρωτές παλάμης δεν είναι μία εντελώς νέα τεχνολογία και βασίζονται κυρίως στην ταυτοποίηση των φλεβών στο χέρι, οι οποίες δημιουργούν ένα μοτίβο σταθερό στον χρόνο και διακριτό για κάθε δάχτυλο και για κάθε πρόσωπο. Επειδή οι φλέβες βρίσκονται κάτω από το δέρμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κακόβουλη «παραχάραξη» ή κλοπή. Το επίπεδο ασφαλείας θεωρείται περίπου ανάλογο με εκείνο των δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά επειδή η σάρωση μπορεί να γίνει ανέπαφα από απόσταση λίγων εκατοστών, η σάρωση παλάμης είναι πιο πρακτική.Η Amazon δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του νέου δικού της βιομετρικού συστήματος, πέρα από το ότι «ενσωματώνει δικής της ανάπτυξης αλγόριθμους και υλικό (hardware)» και ότι σαρώνει «διακριτά χαρακτηριστικά τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια» του χεριού. Για να γίνει κάποιος χρήστης του συστήματος, δεν χρειάζεται να έχει λογαριασμό στην Amazon, αλλά πρέπει προηγουμένως να καταχωρίσει διαδικτυακά μία τραπεζική κάρτα και μετά να ακολουθήσει online οδηγίες για το πώς θα συνδέσει αυτήν την κάρτα με το αποτύπωμα της παλάμης του, έτσι ώστε εφεξής να πληρώνει μόνο με το χέρι του. Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι το βιομετρικό αποτύπωμα της παλάμης κρυπτογραφείται και τηρείται με ασφάλεια όχι στην ίδια τη συσκευή αλλά σε κέντρα δεδομένων στο «νέφος», ενώ ο χρήστης, όποτε θελήσει, μπορεί να διαγράψει αυτά τα βιομετρικά στοιχεία του χεριού του.Όμως, ήδη, η οργάνωση Big Brother Watch κατηγόρησε την Amazon ότι «συνεχίζει να τροφοδοτεί την αγορά με επεμβατικές και δυστοπικές τεχνολογίες που λύνουν μη υπαρκτά προβλήματα. Κανένας δεν θα έπρεπε να παρέχει βιομετρικά δεδομένα, προκειμένου να αγοράσει προϊόντα και υπηρεσίες. Η προσπάθεια της Amazon να καθιερώσει τις βιομετρικές συσκευές πληρωμών και παρακολούθησης δημιουργεί έναν κόσμο, στον οποίο οι κινήσεις μας παρακολουθούνται και καταγράφονται ευκολότερα, πράγμα που αναπόφευκτα αφαιρεί εξουσία από τους πολίτες».Η Amazon -η οποία ελέγχει σχεδόν το 40% της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου- είχε ήδη συναντήσει αντιδράσεις περί πιθανής ρατσιστικής μεροληψίας από οργανώσεις πολιτών, όσον αφορά το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου Recognition που είχε αναπτύξει και το οποίο χρησιμοποιείτο και από την αστυνομία. Είναι, επίσης, ακόμη άγνωστο πόσα καταστήματα και αλυσίδες λιανικής θα σπεύσουν να υιοθετήσουν τη νέα ανέπαφη τεχνολογία Amazon One.