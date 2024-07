Barbie: Μία νέα έκθεση ρίχνει φως στην εξέλιξη της διάσημης κούκλας

1962 Barbie Dream House

1980 Black Barbie 1984 Peaches N Cream Barbie

1961 Austin- Healey 1962 Barbie Country Camper

1992 Totally Hair Barbie 1979 Dream House

Doctor Barbie 1973 1985 Day to Night Barbie

Μετά την κινηματογραφική απεικόνιση της Barbie από την Γκρέτα Γκέργουικ, που μετέτρεψε την εμβληματική κούκλα σε σύμβολο του νεοφεμινισμού, ήρθε η ώρα ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια του κόσμου να γίνει αντικείμενο μιας έκθεσης.Η «Barbie®: The Exhibition», που τρέχει από τις 6 Ιουλίου στο Design Museum, μέσα από τα 180 εκθέματά της στοχεύει να ρίξει φως στην εξέλιξη της διάσημης κούκλας από την αρχική της δημιουργία μέχρι την καθιέρωσή της ως παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο.Και η αλήθεια είναι ότι η επιρροή της Barbie είναι πρωτίστως εμφανής στον κόσμο του σχεδιασμού, της μόδας και της λαϊκής κουλτούρας. «Ο σχεδιασμός βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας της Barbie από τη δημιουργία της πριν από 65 χρόνια. Και όπως είδαμε πρόσφατα, ο αντίκτυπός της επίσης αλλάζει ανά γενιά. Οι επισκέπτες της έκθεσής μας έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με μερικές από τις πιο σημαντικές και αναγνωρίσιμες κούκλες Barbie από τις τελευταίες 6,5 δεκαετίες και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει μια χαρούμενη, συναρπαστική, εμπνευσμένη, διαφωτιστική και ίσως ακόμη και νοσταλγική εμπειρία για τις γενιές των θαυμαστών της», αναφέρει ο Τιμ Μάρλοου, διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του Design Museum.Αναδεικνύοντας την ιστορική πορεία της Barbie, η έκθεση παρουσιάζει πολλές σημαντικές εκδοχές της - από την πρώτη που σχεδιάστηκε και την πρώτη που μιλούσε μέχρι τις πρώτες που εκπροσωπούσαν τις μαύρες, λατινόφωνες και ασιατικές κοινότητες. Περιλαμβάνει επίσης τις πιο πρόσφατες προσθήκες, όπως την πρώτη Barbie με σύνδρομο Down και την πρώτη σε αναπηρικό καροτσάκι.Τα συγκεκριμένα εκθέματα αντικατοπτρίζουν πώς η λαοφιλής κούκλα όχι μόνο συμβαδίζει με τις τάσεις της μόδας αλλά εκφράζει και τις κοινωνικές αλλαγές μέσα στις δεκαετίες. Στα κύρια εκθέματα περίοπτη θέση έχουν μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες και πιο εμπορικές κούκλες Barbie. Ανάμεσά τους, η «Κοπέλα του Σερφ» Sunset Malibu Barbie του 1971, που ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς κούκλες της δεκαετίας, και η ανατρεπτική «Day to Night Barbie» του 1985, που σχεδιάστηκε για να αντικατοπτρίζει την επαγγελματική επανάσταση των γυναικών στα 80s: το ροζ κοστούμι εργασίας της κούκλας μπορούσε να μεταμορφωθεί σε ένα κομψό βραδινό φόρεμα.Δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά η «Totally Hair Barbie» του 1992, σε δύο διαφορετικές εκδοχές, που είναι η πιο εμπορική Barbie όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια παγκοσμίως. Μεταξύ άλλων, η έκθεση παρουσιάζει δεκάδες πρωτότυπα ρούχα της Barbie, που καταδεικνύουν τις ρίζες της ως «κούκλα μόδας» αλλά και τον αντίκτυπό της στην ευρύτερη ιστορία του σύγχρονου στυλ.Ανάμεσα τους το «Poodle Parade» (1965) -αντίγραφό του σε πραγματικό μέγεθος φόρεσε η Μπίλι Αϊλις στη φετινή απονομή των βραβείων Grammy- αλλά και μια δημιουργία του Oscar de la Renta το 1985, που σηματοδότησε τις συνεργασίες κορυφαίων σχεδιαστών μόδας με το brand.Μέσω των εκθεμάτων οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τις μεταβαλλόμενες σιλουέτες της mainstream μόδας τα τελευταία 65 χρόνια και να δουν την επιρροή των μόδιστρων: από την Κλερ Μακαρντέλ και τον Κριστιάν Ντιόρ μέχρι τον Νόλαν Μίλερ και τον Ζακ Πόζεν. Το τελευταίο τμήμα της έκθεσης δίνει έμφαση στον διαχρονικό ρόλο της Barbie ως είδωλο της ποπ κουλτούρας, εξετάζοντας τον αντίκτυπό της στον σχεδιασμό σε όλες του τις μορφές, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο, καθώς και τις προσπάθειες του brand στον τομέα της κοινωνικής υποστήριξης. Ως φόρο τιμής στον αιώνιο σύντροφο της Barbie, η έκθεση παραχωρεί και έναν χώρο στους Ken που έχουν σχεδιαστεί κατά καιρούς, ενώ παρουσιάζει και κάποια αντικείμενα από την ταινία «Barbie».