Ποιος είναι ο ακούραστος σχεδιαστής των Coldplay Γκάι Μπέριμαν

Θα μπορούσες να τον πεις και παιδί-θαύμα, αφού δεν είχε καν κλείσει τα έξι όταν το «My Cherie Amour» του Στίβι Γουόντερ τον έκανε να αντιληφθεί το ταλέντο του στη μουσική, ενώ τα ρολόγια του πατέρα του τον έφεραν κοντά στη μηχανική και την τεχνολογία. Αυτές ήταν οι δύο κλίσεις του, στις οποίες μοίρασε τη ζωή του. Παράλληλα έπαιζε μπάσο απ’ όταν άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα σε πολύ μικρή ηλικία στο χωριό του, στο Κιρκάλντι, κοντά στις μαγικές ακτές της Σκωτίας, και να κατασκευάζει οτιδήποτε βάλει ο νους: από μινιατούρες αυτοκινήτων -με τα οποία έχει μανία- μέχρι ρούχα, ιδρύοντας και μεγαλώνοντας τη δική του φίρμα, την Applied Art Forms.Ο λόγος για τον μουσικό, στιχουργό, παραγωγό και σχεδιαστή Γκάι Μπέριμαν , γνωστό σε όλους ως ο εμβληματικός μπασίστας τωνκαι στενός φίλος του Κρις Μάρτιν ήδη από τα πρώτα χρόνια του πανεπιστημίου, όταν μαζί με το τρίτο μέλος, τον Τζόνι Μπάκλαντ, έφτιαξαν αρχικά τους Big Fat Noises, μετέπειτα Starfish και εντέλει Coldplay.Τον συναντήσαμε στο κατάστημα «EMVI+», στη Σκουφά 28 στο Κολωνάκι, όπου μπορεί κανείς να βρει τα ρούχα του fashion brand του, Applied Art Forms, για τα οποία είναι περήφανος, μόλις λίγες ώρες πριν από την πρώτη συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα. Η διάθεσή του εξαιρετική και μάλλον πολύ cool για κάποιον που ξεσήκωσε 125.00 κόσμο σε ένα διήμερο εντυπωσιακό σόου, στο πλαίσιο του Music of the Spheres World Tour. Ενα υπερθέαμα με οικολογικό πρόσημο που θα μείνει σίγουρα στη μνήμη μας για καιρό. Δεν ήταν μόνο η ενέργεια του γκρουπ που μας συγκίνησε, αλλά και η απόφασή τους να τιμήσουν την Αθήνα δηλώνοντας «ευγνωμοσύνη» στα ελληνικά, αλλά και με την απόφασή τους να γυρίσουν το βιντεοκλίπ για το νέο τους τραγούδι στο Ηρώδειο Παράλληλα, τα μέλη των Coldplay βρήκαν χρόνο να κάνουν βόλτες και να επισκεφθούν τη θάλασσα: «Η άμεση προτεραιότητά μου», ομολογεί ο Γκάι Μπέριμαν, που μπορεί να μην είχε αρκετό χρόνο για να γυρίσει την πόλη, αλλά του φάνηκε ενδιαφέρουσα η διαφορετική αρχιτεκτονική, και γελάει όταν του επισημαίνω πως ένας Βρετανός φίλος περιγράφει την Αθήνα ως «την πιο πανκ πόλη της Ευρώπης». Ο ίδιος, πάντως, δηλώνει ενθουσιασμένος με τον καιρό, αφού, όπως λέει, του λείπει πολύ το μεσογειακό κλίμα, καθώς μένει μόνιμα στο Αμστερνταμ μαζί με τη σύντροφό του Κέσια Γκέριτς και τα παιδιά τους. «Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έτυχε να έρθουμε τόσο καιρό στην Ελλάδα, είναι μια πανέμορφη χώρα που με ενθουσιάζει. Λατρεύω τον ήλιο και τα νησιά και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να βρω ωραιότερο μέρος για να φορτίσω τις μπαταρίες μου».Ο υπερδραστήριος Γκάι Μπέριμαν δεν κουράζεται να καταπιάνεται ταυτόχρονα με όσα τον κάνουν ευτυχισμένο: από το να γυρίζει τον κόσμο μαζί με τους Coldplay μέχρι να σχεδιάζει ο ίδιος τα ρούχα του Applied Art Forms, μια φίρμα ρούχων με unisex χαρακτήρα που εγκαινίασε το 2020 με έδρα το Αμστερνταμ, με την οποία δηλώνει πραγματικά παθιασμένος.Η ροπή του προς το σχέδιο ξεκινάει από τα εφηβικά του χρόνια, όταν αποφάσισε να σπουδάσει Αρχιτεκτονική και Μηχανική στο περίφημο UCL - εκεί όπου γνώρισε τον Μάρτιν. «Ολο αυτό οφείλεται στη μεγάλη μου αγάπη για το σχέδιο. Ο σχεδιασμός ρούχων έχει μεγάλες ομοιότητες με τη Μηχανική αφού ακολουθείς παρόμοιες διαδικασίες - απλώς χρησιμοποιείς υφάσματα και νήματα για την κατασκευή αντί για μέταλλα ή γυαλί. Οσον αφορά την Αρχιτεκτονική, και εκεί ασχολείται κανείς με μορφές, υφές και σιλουέτες. Ουσιαστικά ο εγκέφαλος ακολουθεί αντίστοιχες διαδικασίες. Γι’ αυτό συμφωνώ πως ναι, η ενασχόλησή μου με τα ρούχα συνδέεται άμεσα με το ενδιαφέρον μου για τον σχεδιασμό και με ό,τι σπούδασα». Η συζήτησή μας για τους σχεδιαστές που θαυμάζει σε όλα τα πεδία, όπου φαίνεται εξίσου ενημερωμένος, είναι ανεξάντλητη: «Με ενδιαφέρουν όλες οι μορφές του ντιζάιν, από τα παλιά έπιπλα μέχρι τα ρολόγια και τα παλιά αυτοκίνητα», λέει, και είναι γνωστό ότι κυκλοφορούσε περιοδικό για συλλέκτες. Ενα από τα πρότυπά του είναι ο industrial designer Ντίτερ Ραμς, «κυρίως για τις άγραφες αρχές του στο ντιζάιν». Μου λέει ότι πολλές φορές καταλαβαίνει πώς σκέφτεται ο Τζορτζέτο Τζουτζιάρο. Μοιράζονται την ίδια αγάπη για τα τετράτροχα, ενώ ο Τζουτζιάρο άφησε το καβαλέτο για να σχεδιάσει μερικά από τα πιο ωραία αυτοκίνητα στην Ιστορία, όπως η Alpha Romeo Sprint, η Lotus Esprit ή η Aston Martin DB4GT Jet Concept.Μιλώντας για σχεδιαστές, είναι σαν να χτύπησα φλέβα - μπορεί να μιλάει ώρες για τα χρώματα του Βερνέρ Παντόν, τα σχέδια του Χέλμουτ Λανγκ ή για τη μεγάλη επανάσταση «που έφερε ο Μαρτέν Μαρζελά στον χώρο της μόδας. Αλλαξε κυριολεκτικά τα πάντα τη δεκαετία του ’50». Ο Μπάριμαν επιμένει στο ντιζάιν επειδή αυτό δεν σχετίζεται μόνο με την αισθητική των ρούχων που σχεδιάζει, αλλά και με τον τρόπο ζωής του και τη σημασία που δίνει στη λεπτομέρεια. «Οι ανθρώπινες κατασκευές και ο σχεδιασμός είναι η απόλυτη έκφραση της τέχνης», λέει, αφού στα μάτια του είναι ένα. Οταν του επισημαίνω ότι η επαφή που έχει με τα χρώματα μου θυμίζει τον ατίθασο τρόπο που τα χρησιμοποιεί στους πίνακές του ο Τζάκσον Πόλοκ, εκπλήσσεται καθώς ο Αμερικανός καλλιτέχνης είναι τεράστιο πρότυπό του και σημείο αναφοράς, αν και η αισθητική του, παραδέχεται, είναι αρκετά πιο μίνιμαλ και σχετίζεται με εκείνη του Βορρά. «Ισως το γεμάτο μου πρόγραμμα να μοιάζει με αυτό του Τζάκσον Πόλοκ ή με κάποιον από τους πίνακές του», λέει γελώντας, για να συμπληρώσει πως η φιλοπεριέργειά του είναι αυτή που τον κάνει να τα βγάζει, με έναν ανεξήγητο τρόπο, πέρα.Τα ρούχα του αρέσουν πολύ σε όλα τα μέλη των Coldplay. Ο Κρις Μάρτιν, για παράδειγμα, δεν αποχωρίζεται το Τ-shirt «Love is the Drug», σχέδιο που λάνσαρε η Applied Art Forms για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου και είναι πλέον σήμα κατατεθέν του οίκου. «Είναι ένα υπέροχο μότο που πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας», επισημαίνει, παραπέμποντάς με και στις κονκάρδες «Love» που μοιράστηκαν στα live τους. Για την ώρα, πάντως, τα σχέδια του Γκάι Μπέριμαν είναι να γυρίσει στο ξενοδοχείο, να χαρεί τη θάλασσα, να επισκεφθεί, αν προλάβει, τα ελληνικά νησιά, να απολαύσει τον ήλιο και, αν μπορέσει, να φτιάξει κάτι στη ραπτομηχανή του, την οποία κουβαλάει παντού μαζί του, ακόμα και στις περιοδείες. «Είναι κι αυτός ένας τρόπος για να είμαι διαρκώς απασχολημένος και να μην αγχώνομαι. Και δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για να χαλαρώνει κανείς από το να δημιουργεί», καταλήγει, με την υπόσχεση ότι δεν θα πάψει να εμπνέεται και ότι θα ξανάρθει σίγουρα στην Ελλάδα.