Ούγος Φώσκολος και Λευκάδιος Χερν: Δυο κοσμοπολίτες ποιητές, γεννημένοι στην Ελλάδα

Ο Ούγος Φώσκολος

Ο Kazuo, γιος του Χερν σε ηλικία περίπου 17 ετών

Ο Λευκάδιος Χερν

Ο Χερν με τη σύζυγό του και τον γιο τους σε πολύ μικρή ηλικία

Ο Λευκάδιος Χερν με τη Γιαπωνέζα σύζυγό του

Στα ιστορικά γεγονότα της Πάργας είναι αφιερωμένο το «» («Διήγηση της τύχης και της παραχώρησης της Πάργας» (1820), ενώ είναι βέβαιο ότι σκεφτόταν να γράψει ένα βιβλίο για τους αγώνες των Σουλιωτών εναντίον του Αλή πασά, μετά από προτροπή του Καποδίστρια, με τον οποίο ο Φώσκολος είχε εξαιρετικές σχέσεις. Στη Φλωρεντία ο Φώσκολος γνώρισε τον Ανδρέα Κάλβο (1812) και τον κράτησε κοντά του σαν γραμματέα μέχρι το 1817. Εκτός από τον Κάλβο, ο Φώσκολος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με πολλούς Επτανήσιους λόγιους. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθύτατη θλίψη. Στη Ζάκυνθο, ο Διονύσιος Σολωμός εκφώνησε επιμνημόσυνο λόγο, στον οποίο καταδείκνυε τον θαυμασμό και τον σεβασμό του για τον Φώσκολο. Οι μεταφράσεις των έργων του στα ελληνικά είναι πάρα πολλές.επηρέασαν τον Π. Σούτσο, στον «Λέανδρο», ένα από τα πρώτα ρομαντικά μυθιστορήματα που γράφτηκαν στη νεότερη Ελλάδα, ενώ οι κριτικοί έχουν επισημάνει επιδράσεις του σατιρικού «Ipercalisse» («Υπερκάλυψη») (1816) στη «Γυναίκα της Ζάκυνθος» του Σολωμού. Μπορεί στην Ελλάδα ο Φώσκολος να είναι μάλλον άγνωστος, αλλά στην Ιταλία θεωρείται ο κύριος εκπρόσωπος του κλασικισμού., που έκανε όμως γνωστό στη Δύση τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Ιαπωνίας, ήταν ο Λευκάδιος Χερν. Γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1850. Ήταν γιος του Ιρλανδού χειρουργού Ταγματάρχη Τσαρλς Μπους Χερν και της Ρόζας Αντωνίου Κασιμάτη, ευγενούς καταγωγής από τα Κύθηρα. Ο πατέρας του Λευκάδιου ήταν ο πιο υψηλόβαθμος χειρουργός στο Σύνταγμά του.στις 17 Αυγούστου 1850. Μετά από μια σειρά διενέξεων και γεγονότων, ο Λευκάδιος εγκαταστάθηκε στην Ιρλανδία σε ηλικία δύο ετών. Σε ηλικία 16 ετών είχε ένα σοβαρό ατύχημα που του στοίχισε την όραση από το αριστερό του μάτι. Σε ηλικία 19 ετών μετανάστευσε στις Η.Π.Α. Εγκαταστάθηκε στο Σινσινάτι του Οχάιο και εργάστηκε ως ρεπόρτερ στις εφημερίδες «The Cincinnati Enquirer» και «The Cincinnati Commercial». Το 1877 πήγε στη Νέα Ορλεάνη όπου έμεινε για δέκα χρόνια. Τότε δημοσίευσε και τα πρώτα δύο έργα του: «Stray Leaves from Strange Literature» («Σκόρπια Φύλλα από την Ξένη Λογοτεχνία») (1884) και «Some Chinese Ghosts» («Κάποια Φαντάσματα της Κίνας») (1887).Ακολούθησε η «Chita» («Τσίτα») (1889),Από το 1887 ως το 1889 ανέλαβε μια δημοσιογραφική αποστολή στις Δυτικές Ινδίες για το «Harper’s Magazine», οι εμπειρίες της οποίας καταγράφηκαν στο «Two Years in the French West Indies» («Δυο Χρόνια στις Γαλλικές Δυτικές Ινδίες») (1890) και στο μυθιστόρημά του «Youma» («Γιόουμα») (1890). Το 1890 ο Χερν ταξίδεψε στην Ιαπωνία για το «Harper’s Magazine». Σύντομα διέκοψε τη συνεργασία του με το περιοδικό και εργάστηκε σε ένα σχολείο του Τζούλιο στη βόρεια Ιαπωνία. Τα άρθρα του Χερν αυτή την περίοδο δημοσιεύθηκαν υπό τον τίτλο «Glimpses of Unfamiliar Japan. («Ματιές σε μια Άγνωστη Ιαπωνία») (1894). Το 1895 έλαβε την ιαπωνική υπηκοότητα, παίρνοντας το όνομα Γιακούμο – Κοϊζούμι.Από το 1896 ως το 1903 διετέλεσε καθηγητής Αγγλικής Λογοτεχνίας στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Παράλληλα, απαρνήθηκε τον Χριστιανισμό και ασπάστηκε τον Βουδισμό. Στο διάστημα αυτό έγραψε τέσσερα βιβλία, τα οποία παρέχουν εξιδανικευμένες πληροφορίες για τα έθιμα, τη θρησκεία και τη λογοτεχνία της Ιαπωνίας. Το «Kwaidan» (1904) είναι μια συλλογή διηγημάτων του υπερφυσικού. Γνωστότερο έργο του είναι το «Japan, An Attempt at an Interpretation» («Ιαπωνία, Μία Απόπειρα Ερμηνείας») (1904) στο οποίο σημειώνεται μια στροφή από την προηγούμενη, εξιδανικευμένη άποψή του για την Ιαπωνία. Ο Λευκάδιος Χερν, το πατρικό σπίτι του οποίου στη Λευκάδα σώζεται ακόμα πέθανε στο Οκούμπο της Ιαπωνίας, το 1904. Αν και στην Ελλάδα είναι, μάλλον τελείως άγνωστος, ο Λευκάδιος Χερν έκανε γνωστό τον ιαπωνικό πολιτισμό στη Δύση…, από Ελληνίδες μητέρες λογοτέχνες. Θα πρέπει να νιώθουμε, έστω και λίγη, περηφάνια που ο κορυφαίος εκπρόσωπος του κλασικισμού στην Ιταλία και ο άνθρωπος που έκανε γνωστό τον πολιτισμό μιας μεγάλης ασιατικής χώρας, της Ιαπωνίας, στην Ευρώπη ήταν συμπατριώτες μας. Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν αρκετά ακόμα και θα μας απασχολήσουν σε μελλοντικά μας άρθρα.ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, 2007Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ – ΛΑΡΟΥΣ – ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ, τόμος 61.