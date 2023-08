Η Αθήνα του 1870 με τα μάτια του πρώτου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κλείσιμο

H Αθήνα, η πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι σήμερα μια άναρχα δομημένη πόλη, η οποία παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υποδομών της, αδυνατεί να «προσφέρει» αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και διαμονής στους κατοίκους, αλλά και τους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που την επισκέπτονται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, ο πληθυσμός του Δήμου Αθηναίων ήταν 643.452, ενώ το πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας- Πειραιά είχε 3.059.764 κατοίκους.Και όλα αυτά σε μια πόλη, η οποία το 1833 είχε μόλις 4.000 κατοίκους, το 1848, 26.256 κατοίκους και το 1870, 48.107 κατοίκους. Την ίδια εποχή ο Πειραιάς, το επίνειο της πρωτεύουσας, είχε 11.047 κατοίκους. Εκείνη την εποχή, συγκεκριμένα μεταξύ 1868-1871, διετέλεσε πρέσβης των Η.Π.Α. στη χώρα μας ο Τσαρλς Κίτινγκ Τάκερμαν (Charles Keating Tuckerman­).Επρόκειτο για τον πρώτο, χρονικά, πρέσβη των Η.Π.Α. στη χώρα μας, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της Ελλάδας το 1837. Από τότε ως την άφιξή του Τάκερμαν είχαν στην Αθήνα μόνο μια υποτυπώδη αντιπροσωπεία και μάλιστα όχι μόνιμη, καθώς και ένα προξενείο. Η θητεία του Τάκερμαν ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1871. Τον επόμενο χρόνο (1872) κυκλοφόρησε ταυτόχρονα σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο το βιβλίο του «The Greeks of Today» («Οι Έλληνες του Σήμερα»), από τις εκδόσεις Putnam στις Η.Π.Α. και Sampson στη Μεγάλη Βρετανία. Το βιβλίο αυτό μεταφράστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά το 1877 από τον νεαρό τότε διπλωμάτη Αντώνιο Ζυγομαλά και εκδόθηκε το 1877 από το αθηναϊκό τυπογραφείο «Φιλοκαλία» με τίτλο «Οι Έλληνες της σήμερον» σε αττικίζουσα καθαρεύουσα και με διακριτική «μεταφραστική λογοκρισία» σε θέματα πολιτεύματος και θρησκείας. Από το 1877 ως το 2021 το βιβλίο του Τάκερμαν (μετάφραση Ζυγομαλά) γνώρισε μερικές ανατυπώσεις, ενώ κάποια μεταφρασμένα στη Δημοτική αποσπάσματά του δημοσιεύθηκαν στον Τύπο ή στο διαδίκτυο.Το 2021 οι εκδόσεις «Άνω Τελεία» κυκλοφόρησαν το βιβλίο του Τάκερμαν με τίτλο «Οι Έλληνες του Σήμερα», με προσθήκες από το «Personal Recollections of Notable People» («Προσωπικές Αναμνήσεις από Αξιοσημείωτους Ανθρώπους»), όπου υπάρχουν αρκετά παραλειπόμενα από τη θητεία του Τάκερμαν στην Ελλάδα. Το έργο αυτό αποτελεί την πηγή για το σημερινό μας άρθρο.Ο Charles Keating Tuckerman γεννήθηκε στη Βοστώνη το 1821. Ήταν γιος ευκατάστατου εμπόρου. Φοίτησε στο κορυφαίο κλασικό γυμνάσιο των Η.Π.Α., το Boston Latin. Αρχικά ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Καντόνα της Κίνας και στην Ευρώπη. Επέστρεψε έπειτα στην πατρίδα του και στα μέσα της δεκαετίας του 1850 ανέλαβε διευθυντής της Σχολής των Τυφλών Νέας Υόρκης (σήμερα NYISE). Στα χρόνια του Αμερικανικού Εμφυλίου, άγνωστο με ποια ιδιότητα, συμμετείχε στην αποτυχημένη προσπάθεια να ιδρυθεί αποικία απελεύθερων σκλάβων στο νησί Ιλ- α- Βας της Αϊτής.Με το ξέσπασμα της Κρητικής Επανάστασης το 1866 διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδρυση φιλελληνικών επιτροπών στη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη. Το 1868 διορίστηκε από τον πρόεδρο Άντριου Τζόνσον επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Αθήνα με τον τίτλο του «Πληρεξούσιου Υπουργού», δηλαδή του διπλωμάτη β’ τάξεως. Μετά την αποχώρησή του από την Αθήνα προτάθηκε στον Τάκερμαν η θέση του υφυπουργού Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Γκραντ, την οποία αρνήθηκε. Το υπόλοιπο της ζωής του έζησε κυρίως στην Ευρώπη. Είχε σπίτια στην Αγγλία, όπου σπούδαζαν οι δύο γιοι του, στην Ιταλία και, ίσως, και στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έμενε στην Φλωρεντία. Το 1880 εξέδωσε μια ποιητική συλλογή και το 1895 τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Personal Recollections of Notable People (at Home and Abroad)». Ήταν νυμφευμένος με την Mary Fleming. Ο Τάκερμαν πέθανε το 1896.