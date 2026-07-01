Το Μεξικό κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό και... πέταξε για τους «16» του Μουντιάλ 2026, δείτε τα γκολ
Το Μεξικό κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό και... πέταξε για τους «16» του Μουντιάλ 2026, δείτε τα γκολ
Οι Μεξικανοί θα αντιμετωπίσουν την ομάδα που θα προκριθεί από την αναμέτρηση Αγγλία - Λ.Δ. Κονγκό
Με επιβλητική εμφάνιση μπροστά στο κοινό του στο ιστορικό «Αζτέκα», το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Ισημερινού και εξασφάλισε την πρόκρισή του στη φάση των «16» του Μουντιάλ. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αγγλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη της αναμέτρησης καθυστέρησε κατά μία ώρα, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι από τα πρώτα λεπτά, ασκώντας έντονη πίεση και δημιουργώντας τέσσερις ευκαιρίες μέσα στο πρώτο επτάλεπτο. Η σημαντικότερη ήρθε στο 7ο λεπτό, όταν ο Χιμένες έπιασε δυνατή κεφαλιά από κοντά, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.
Η υπεροχή των Μεξικανών συνεχίστηκε, με τον νεαρό Χιλμπέρτο Μόρα να χάνει καλή ευκαιρία στο 15', ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Γεμπόα απείλησε για τον Ισημερινό χωρίς να καταφέρει να βρει στόχο.
Με την ψυχολογία υπέρ τους, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κυριαρχούν και στο 31' διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Κινιόνες συνεργάστηκε άψογα με τον Ραούλ Χιμένες, ο οποίος με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Γκαλίντες, διαμορφώνοντας το 2-0.
Η τελευταία μεγάλη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στον Ισημερινό, όταν ο Γεμπόα επιχείρησε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο Ρανχέλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης οι Μεξικανοί άγγιξαν και τρίτο γκολ, με τον Αλβαράδο να αστοχεί για λίγο. Στη συνέχεια ο Ισημερινός κράτησε περισσότερο την κατοχή της μπάλας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διασπάσει την εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα των αντιπάλων, η οποία παρέμεινε απαραβίαστη για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στη διοργάνωση.
Στο 67ο λεπτό ο Γκαλίντες πραγματοποίησε σπουδαία απόκρουση με το ένα χέρι σε κεφαλιά του Μόντες, ενώ στην εξέλιξη της ίδιας φάσης ο Μεξικανός αμυντικός έστειλε με νέα κεφαλιά την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη της αναμέτρησης καθυστέρησε κατά μία ώρα, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι από τα πρώτα λεπτά, ασκώντας έντονη πίεση και δημιουργώντας τέσσερις ευκαιρίες μέσα στο πρώτο επτάλεπτο. Η σημαντικότερη ήρθε στο 7ο λεπτό, όταν ο Χιμένες έπιασε δυνατή κεφαλιά από κοντά, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.
Η υπεροχή των Μεξικανών συνεχίστηκε, με τον νεαρό Χιλμπέρτο Μόρα να χάνει καλή ευκαιρία στο 15', ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Γεμπόα απείλησε για τον Ισημερινό χωρίς να καταφέρει να βρει στόχο.
Τα γκολΗ πίεση του Μεξικού απέδωσε καρπούς στο 22ο λεπτό. Ο Αλβαράδο μοίρασε την τρίτη του ασίστ στη διοργάνωση, βρίσκοντας τον Κινιόνες, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια από τον χώρο του κέντρου και ολοκλήρωσε τη φάση με εξαιρετικό τελείωμα, ανοίγοντας το σκορ και πετυχαίνοντας το τρίτο προσωπικό του γκολ στο τουρνουά.
Με την ψυχολογία υπέρ τους, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κυριαρχούν και στο 31' διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Κινιόνες συνεργάστηκε άψογα με τον Ραούλ Χιμένες, ο οποίος με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Γκαλίντες, διαμορφώνοντας το 2-0.
Η τελευταία μεγάλη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στον Ισημερινό, όταν ο Γεμπόα επιχείρησε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο Ρανχέλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης οι Μεξικανοί άγγιξαν και τρίτο γκολ, με τον Αλβαράδο να αστοχεί για λίγο. Στη συνέχεια ο Ισημερινός κράτησε περισσότερο την κατοχή της μπάλας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διασπάσει την εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα των αντιπάλων, η οποία παρέμεινε απαραβίαστη για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στη διοργάνωση.
Στο 67ο λεπτό ο Γκαλίντες πραγματοποίησε σπουδαία απόκρουση με το ένα χέρι σε κεφαλιά του Μόντες, ενώ στην εξέλιξη της ίδιας φάσης ο Μεξικανός αμυντικός έστειλε με νέα κεφαλιά την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
Η καλύτερη στιγμή του Ισημερινού στο δεύτερο μέρος καταγράφηκε στο 75', όταν ο Ροντρίγκες δεν κατάφερε να μειώσει το σκορ, χάνοντας σημαντική ευκαιρία. Στην τελευταία αξιόλογη φάση της αναμέτρησης, ο Ορμπελίν Πινέδα δοκίμασε το πόδι του μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το «παραθυράκι» της εστίας του Γκαλίντες.
Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο Ινκαπιέ αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από έντονο επεισόδιο και λεκτική αντιπαράθεση με τον Σαντιάγκο Χιμένες.
Στο βασικό σχήμα του Μεξικού αγωνίστηκε ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, ενώ ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, πέρασε ως αλλαγή στο 79ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του Κινιόνες.
ΜΕΞΙΚΟ (Ντιέγκο Αγκίρε): Ρανχέλ, Σάντσες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Μόρα (58` Γκουτιέρες), Λίρα, Ρόμο (74` Βάργκας), Αλβαράδο (79` Ρέγες), Κινιόνες (79` Πινέδα), Ραούλ Χιμένες (74` Σαντιάγκο Χιμένες).
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Φράνκο (46` Μεντίνα), Ορδόνιες (46` Πρεσιάδο), Πάτσο, Ινκαπιέ, Γιεμπόα (79` Χόρντι Καϊσέδο), Μόϊσες Καϊσέδο, Βίτε, Ανγκούλο (79` Πάες), Πλάτα, Βαλένσια (58` Ροντρίγκες).
Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο Ινκαπιέ αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από έντονο επεισόδιο και λεκτική αντιπαράθεση με τον Σαντιάγκο Χιμένες.
Στο βασικό σχήμα του Μεξικού αγωνίστηκε ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες, ενώ ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, πέρασε ως αλλαγή στο 79ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του Κινιόνες.
ΜΕΞΙΚΟ (Ντιέγκο Αγκίρε): Ρανχέλ, Σάντσες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Μόρα (58` Γκουτιέρες), Λίρα, Ρόμο (74` Βάργκας), Αλβαράδο (79` Ρέγες), Κινιόνες (79` Πινέδα), Ραούλ Χιμένες (74` Σαντιάγκο Χιμένες).
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Φράνκο (46` Μεντίνα), Ορδόνιες (46` Πρεσιάδο), Πάτσο, Ινκαπιέ, Γιεμπόα (79` Χόρντι Καϊσέδο), Μόϊσες Καϊσέδο, Βίτε, Ανγκούλο (79` Πάες), Πλάτα, Βαλένσια (58` Ροντρίγκες).
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