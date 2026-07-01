Το Μεξικό κέρδισε 2-0 τον Ισημερινό και... πέταξε για τους «16» του Μουντιάλ 2026, δείτε τα γκολ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη της αναμέτρησης καθυστέρησε κατά μία ώρα, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή.

Τα γκολ

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