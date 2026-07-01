Μουντιάλ 2026: Ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια θεατές και κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ
Μουντιάλ 2026: Ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια θεατές και κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ
Η FIFA ανακοίνωσε νέο ιστορικό υψηλό προσέλευσης, με τα γήπεδα να παρουσιάζουν πληρότητα 99,7%
Ακόμη ένα... εξωαγωνιστικό «ορόσημο» είναι γεγονός για το Μουντιάλ 2026, που διεξάγεται στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την FIFA, στην αναμέτρηση της Γαλλίας με την Σουηδία (3-0) που διεξήχθη στο Νιού Τζέρσεϊ για τους «32»της διοργάνωσης, ξεπεράσθηκε το... όριο των πέντε εκατομμυρίων θεατών.
«Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα γράψει Ιστορία κατά την διάρκεια του αγώνα Γαλλία-Σουηδία, όταν η συνολική προσέλευση στο τουρνουά θα ξεπεράσει τα 5.000.000 φιλάθλους, θέτοντας ένα νέο ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της FIFA. Το ρεκόρ ανέρχεται πλέον σε 5.048.079 θεατές, συμπεριλαμβανομένων των 80.663 θεατών στο στάδιο Ιστ Ράδερφορντ.
Το προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε το 1994, με 3.587.538 θεατές σε στάδια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στο τρέχον Μουντιάλ, οι αγώνες έχουν συγκεντρώσει κατά μέσο όρο 64.511 θεατές, χωρίς να υπολογίζεται ο αγώνας της Γαλλίας με την Σουηδία.
Τα στάδια είχαν ποσοστό πληρότητας 99,7% παρά την αμφισβήτηση για τις υπερβολικές τιμές των εισιτηρίων πριν από την έναρξη του τουρνουά, που θα ολοκληρωθεί με ακόμη 27 αγώνες.
Η μεγαλύτερη προσέλευση, σημειώθηκε στους αγώνες Ουζμπεκιστάν-Κολομβία, Μεξικό-Νότια Αφρική και Τσεχία-Μεξικό (σ.σ. από 80.824 θεατές) στο στάδιο Azteca στην Πόλη του Μεξικού.
Σημειώνεται, ότι πριν από την έναρξη του τουρνουά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε δηλώσει ότι ανέμενε συνολικά περίπου επτά εκατομμύρια θεατές.
«Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα γράψει Ιστορία κατά την διάρκεια του αγώνα Γαλλία-Σουηδία, όταν η συνολική προσέλευση στο τουρνουά θα ξεπεράσει τα 5.000.000 φιλάθλους, θέτοντας ένα νέο ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της FIFA. Το ρεκόρ ανέρχεται πλέον σε 5.048.079 θεατές, συμπεριλαμβανομένων των 80.663 θεατών στο στάδιο Ιστ Ράδερφορντ.
Το προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε το 1994, με 3.587.538 θεατές σε στάδια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στο τρέχον Μουντιάλ, οι αγώνες έχουν συγκεντρώσει κατά μέσο όρο 64.511 θεατές, χωρίς να υπολογίζεται ο αγώνας της Γαλλίας με την Σουηδία.
Τα στάδια είχαν ποσοστό πληρότητας 99,7% παρά την αμφισβήτηση για τις υπερβολικές τιμές των εισιτηρίων πριν από την έναρξη του τουρνουά, που θα ολοκληρωθεί με ακόμη 27 αγώνες.
Η μεγαλύτερη προσέλευση, σημειώθηκε στους αγώνες Ουζμπεκιστάν-Κολομβία, Μεξικό-Νότια Αφρική και Τσεχία-Μεξικό (σ.σ. από 80.824 θεατές) στο στάδιο Azteca στην Πόλη του Μεξικού.
Σημειώνεται, ότι πριν από την έναρξη του τουρνουά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε δηλώσει ότι ανέμενε συνολικά περίπου επτά εκατομμύρια θεατές.
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