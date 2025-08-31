Γιαννάκης: «Η εξέλιξη της Εθνικής είναι εμφανής, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»

Ο πρώην Ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε ότι η Εθνική «κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι, κυρίως στην άμυνα», ενώ αναφέρθηκε και στο υψηλό ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα