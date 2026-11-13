Αποθέωση για τον παγκόσμιο πρωταθλητή Αντονέλι στο Σαν Σίρο, βούρκωσε ο 20χρονος Ιταλός, δείτε βίντεο
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Εθνική Ιταλίας Εθνική Γαλλίας Σαν Σίρο Κίμι Αντονέλι Nations League οπαδοί

Αποθέωση για τον παγκόσμιο πρωταθλητή Αντονέλι στο Σαν Σίρο, βούρκωσε ο 20χρονος Ιταλός, δείτε βίντεο

Ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1 παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα της χώρας του εναντίον της Γαλλίας για το Nations League και αποθεώθηκε από 80.000 οπαδούς

Αποθέωση για τον παγκόσμιο πρωταθλητή Αντονέλι στο Σαν Σίρο, βούρκωσε ο 20χρονος Ιταλός, δείτε βίντεο
Μία ξεχωριστή στιγμή βίωσε ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Κίμι Αντονέλι, το βράδυ της Πέμπτης (12/11) στο εμβληματικό γήπεδο της Μίλαν και της Ίντερ, το Σαν Σίρο, όπου η εθνική Ιταλίας υποδέχθηκε την εθνική Γαλλίας για το Nations League.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης με το σκορ ισόπαλο στο 1-1 οι γιγαντοοθόνες του Σαν Σίρο έδειξαν τον 20χρονο Ιταλό στις κερκίδες, ο οποίος γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από ένα κατάμεστο γήπεδο. Περίπου 80.000 οπαδοί χειροκρότησαν θερμά τον οδηγό της Mercedes και εκείνος αντέδρασε χαμογελώντας ενώ μετά από λίγο συγκινήθηκε και βούρκωσαν τα μάτια του. 

Μάλιστα, ο εκφωνητής του γηπέδου φώναξε από τα μεγάφωνα το όνομα του νεαρού Ιταλού πρωταθλητή τρεις φορές με τους χιλιάδες οπαδούς να κάνουν το ίδιο, όπως ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος ποδοσφαιριστής πετυχαίνει γκολ.


Τελικά ο Αντονέλι αποδείχθηκε γουρλής και η Σκουάντρα Ατζούρα επικράτησε με 3-1 της Γαλλίας και πλέον βρίσκονται μαζί στην πρώτη θέση του ομίλου.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Αντονέλι έγινε πρώτος Ιταλός πρωταθλητής της Formula 1 μετά από 73 χρόνια, όταν ο Αλμπέρτο Ασκάρι κατέκτησε το πρωτάθλημα με τη Ferrari. Έτσι, κέρδισε απίστευτη δημοσιότητα και μετατράπηκε σε θρύλο στη χώρα του.

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