Σε στυλ Μαραντόνα: Οι Ολλανδοί αποθεώνουν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα πριν από τη σέντρα
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Κωνσταντίνος Καρέτσας Εθνική Ελλάδας Εθνική Ολλανδίας

Σε στυλ Μαραντόνα: Οι Ολλανδοί αποθεώνουν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα πριν από τη σέντρα

Εν όψει του αγώνα της Εθνικής για το Nations League οι Ολλανδοί κάνουν λόγο για ένα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα στην Ευρώπη μιλώντας για τον Καρέτσα

Σε στυλ Μαραντόνα: Οι Ολλανδοί αποθεώνουν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα πριν από τη σέντρα
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Σε άλλο επίπεδο αποθέωσης το πηγαίνουν για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα οι Ολλανδοί. 

Πριν τη σέντρα του σημερινού αγώνα (13/11, 21:45) της Εθνικής στο Άμστερνταμ για το Nations League το ad.nl κάνει λόγο για ένα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα στην Ευρώπη και όσον αφορά το στυλ του βάζει στην ίδια πρόταση τον Ντιέγκο Μαραντόνα. 

Η τεχνική του κατάρτιση, το χαμηλό κέντρο βάρους, η εκρηκτικότητα, οι ντρίμπλες και το αριστερό του πόδι είναι «στοιχεία που κάνουν τους αναλυτές να παρομοιάζουν το στυλ παιχνιδιού του με αυτό του Ντιέγκο Μαραντόνα».

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι, παρόλο που γεννήθηκε στο Βέλγιο και αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας, επέλεξε την εθνική Ελλάδας. Αλλά και στην πορεία της καριέρας του με τη μεταγραφή του στη Μπορούσια Ντόρτμουντ από την Γκενκ το καλοκαίρι του 2026. 

Οι Ολλανδοί προσθέτουν πως «δεν θα γίνει τόσο καλός όσο ο Αργεντινός και ότι το να βάλει κανείς τον πήχη τόσο ψηλά θα ήταν απάνθρωπο. Στο αποψινό ματς στο Άμστερνταμ θα είναι το πρόσωπο που πρέπει η εθνική Ολλανδίας να προσέξει περισσότερο. Είναι ενα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη».
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