Ο Εμπαπέ ήθελε να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής Γαλλίας με ιδιωτικό τζετ, αλλά ο Ζιντάν αρνήθηκε
SPORTS
Ζινεντίν Ζιντάν Κιλιάν Εμπαπέ Εθνική Γαλλίας

Ο Εμπαπέ ήθελε να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής Γαλλίας με ιδιωτικό τζετ, αλλά ο Ζιντάν αρνήθηκε

Σύμφωνα με γαλλικά Μέσα ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης είχε σχεδιάσει να αποχωρήσει από την πατρίδα του με ιδιωτικό τζετ, αλλά ο προπονητής των «τρικολόρ» είχε διαφορετική άποψη

Ο Εμπαπέ ήθελε να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής Γαλλίας με ιδιωτικό τζετ, αλλά ο Ζιντάν αρνήθηκε
4 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση φαίνεται πως επικρατεί στο εσωτερικό της εθνικής Γαλλίας, καθώς δημοσιεύματα από τη χώρα κάνουν λόγο για πιθανή ένταση ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Ζινεντίν Ζιντάν, με αφορμή τη διαθεσιμότητα του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει των αναμετρήσεων για το Nations League.

Ο 27χρονος φορ τέθηκε εκτός πλάνων για το παιχνίδι με την Ιταλία, εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού. Ο Ζιντάν επιβεβαίωσε το πρόβλημα στη συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρχε πρόθεση να ρισκάρει με τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή και εκφράζοντας την ελπίδα να τον έχει διαθέσιμο για την αναμέτρηση με την Τουρκία.



Πίσω, ωστόσο, από την επίσημη εξήγηση φέρεται να υπάρχει και διαφορετική διάσταση, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Γάλλος τηλεοπτικός παρουσιαστής Σιρίλ Ανούνα στην εκπομπή «Tout beau, tout neuf».

Συγκεκριμένα, ο Ανούνα ισχυρίστηκε πως ο Εμπαπέ δεν επιθυμούσε να αγωνιστεί, καθώς δεν αισθανόταν στο 100% της φυσικής του κατάστασης, ενώ φέρεται να μην έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο παιχνίδι λόγω της διοργάνωσης. Μάλιστα, υποστήριξε πως ο Ζιντάν δεν ήταν διατεθειμένος να δεχθεί μια τέτοια στάση, περιγράφοντας ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα ανάμεσα στους δύο άνδρες.



Κλείσιμο
Ο παρουσιαστής μετέφερε και έναν φερόμενο διάλογο, σύμφωνα με τον οποίο ο Γάλλος τεχνικός απάντησε στις επιφυλάξεις του ποδοσφαιριστή λέγοντάς του πως δεν θα αγωνιστεί και πως θα παραμείνει εκτός ενδεκάδας.

Στο ήδη φορτισμένο σκηνικό προστέθηκε και η τοποθέτηση του Ισπανού δημοσιογράφου Μάρκος Μπενίτο, στην εκπομπή «El Chiringuito».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Εμπαπέ φέρεται να είχε οργανώσει την επιστροφή του στη Μαδρίτη με ιδιωτικό αεροσκάφος. Ωστόσο, ο Ζιντάν φέρεται να αποφάσισε πως ο επιθετικός θα παραμείνει με την αποστολή της Γαλλίας, ακόμη και αν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στην Ιταλία.



Η πρόθεση, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ήταν να αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Τουρκία.

Η φημολογούμενη ένταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ήδη υπάρξει συζητήσεις γύρω από τον ρόλο του Εμπαπέ στην επιθετική λειτουργία της εθνικής ομάδας.

Στην προηγούμενη συγκέντρωση, ο Ζιντάν είχε επιλέξει να χρησιμοποιήσει τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης στο αριστερό άκρο της επίθεσης, δίνοντας στον Ουσμάν Ντεμπελέ την κεντρική θέση. Η συγκεκριμένη επιλογή είχε προκαλέσει σχόλια στον γαλλικό Τύπο, καθώς θεωρήθηκε από ορισμένους ως αλλαγή στις ισορροπίες της επιθετικής γραμμής.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης