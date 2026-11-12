Ο Εμπαπέ ήθελε να αποχωρήσει από την αποστολή της εθνικής Γαλλίας με ιδιωτικό τζετ, αλλά ο Ζιντάν αρνήθηκε

Σύμφωνα με γαλλικά Μέσα ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης είχε σχεδιάσει να αποχωρήσει από την πατρίδα του με ιδιωτικό τζετ, αλλά ο προπονητής των «τρικολόρ» είχε διαφορετική άποψη





Ο 27χρονος φορ τέθηκε εκτός πλάνων για το παιχνίδι με την Ιταλία, εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού. Ο Ζιντάν επιβεβαίωσε το πρόβλημα στη συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρχε πρόθεση να ρισκάρει με τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή και εκφράζοντας την ελπίδα να τον έχει διαθέσιμο για την αναμέτρηση με την Τουρκία.





🚨🚨 KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 AVAIT UN AVION PRIVÉ QUI L’ATTENDAIT À PARIS POUR LE RAMENER À MADRID, d’après @marcosbenito9. 🛫🤯 Le Français avait un ACCORD avec les services médicaux du Real Madrid pour rentrer à Valdebebas à la moindre gêne physique. Mais Zinédine ZIDANE 🇫🇷 a décidé de le GARDER avec les Bleus malgré son forfait face à l’Italie, dans l’espoir de le récupérer dimanche contre la Turquie ! 🇹🇷 🗣️ « Je pense que cela commence à CRÉER CERTAINES TENSIONS dans leur relation. » 🎥 @elchiringuitotv https://t.co/xwJxQsaIFZ — Actu Foot (@ActuFoot_) November 12, 2026

Πίσω, ωστόσο, από την επίσημη εξήγηση φέρεται να υπάρχει και διαφορετική διάσταση, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Γάλλος τηλεοπτικός παρουσιαστής Σιρίλ Ανούνα στην εκπομπή «Tout beau, tout neuf».









🚨 ALERTE ! Le footballeur Kylian Mbappé n’aurait tout simplement pas envie de jouer avec l’Équipe de France pendant cette trêve internationale 🇫🇷 Face à cette situation, Zinedine Zidane serait entré en colère et a décidé de ne pas le faire jouer du tout ce soir face à l’Italie, prétextant une fausse blessure. (Via Cyril Hanouna) — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) November 12, 2026

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Στο ήδη φορτισμένο σκηνικό προστέθηκε και η τοποθέτηση του Ισπανού δημοσιογράφου Μάρκος Μπενίτο, στην εκπομπή «El Chiringuito».



Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Εμπαπέ φέρεται να είχε οργανώσει την επιστροφή του στη Μαδρίτη με ιδιωτικό αεροσκάφος. Ωστόσο, ο Ζιντάν φέρεται να αποφάσισε πως ο επιθετικός θα παραμείνει με την αποστολή της Γαλλίας, ακόμη και αν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στην Ιταλία.





🚨🚨| Tensions are reportedly growing between Kylian Mbappé and Zinedine Zidane. Despite Mbappé’s withdrawal, Zidane decided to keep him with the France squad after a plane was arranged to fly him back to Madrid. [@marcosbenito9] https://t.co/cIpu4Ddexi — Stake Football (@StakeFootball) November 12, 2026 Αναστάτωση φαίνεται πως επικρατεί στο εσωτερικό της εθνικής Γαλλίας , καθώς δημοσιεύματα από τη χώρα κάνουν λόγο για πιθανή ένταση ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Ζινεντίν Ζιντάν, με αφορμή τη διαθεσιμότητα του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει των αναμετρήσεων για το Nations League.Ο 27χρονος φορ τέθηκε εκτός πλάνων για το παιχνίδι με την Ιταλία, εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού. Ο Ζιντάν επιβεβαίωσε το πρόβλημα στη συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρχε πρόθεση να ρισκάρει με τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή και εκφράζοντας την ελπίδα να τον έχει διαθέσιμο για την αναμέτρηση με την Τουρκία.Πίσω, ωστόσο, από την επίσημη εξήγηση φέρεται να υπάρχει και διαφορετική διάσταση, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Γάλλος τηλεοπτικός παρουσιαστής Σιρίλ Ανούνα στην εκπομπή «Tout beau, tout neuf».Συγκεκριμένα, ο Ανούνα ισχυρίστηκε πως ο Εμπαπέ δεν επιθυμούσε να αγωνιστεί, καθώς δεν αισθανόταν στο 100% της φυσικής του κατάστασης, ενώ φέρεται να μην έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο παιχνίδι λόγω της διοργάνωσης. Μάλιστα, υποστήριξε πως ο Ζιντάν δεν ήταν διατεθειμένος να δεχθεί μια τέτοια στάση, περιγράφοντας ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα ανάμεσα στους δύο άνδρες.Ο παρουσιαστής μετέφερε και έναν φερόμενο διάλογο, σύμφωνα με τον οποίο ο Γάλλος τεχνικός απάντησε στις επιφυλάξεις του ποδοσφαιριστή λέγοντάς του πως δεν θα αγωνιστεί και πως θα παραμείνει εκτός ενδεκάδας.Στο ήδη φορτισμένο σκηνικό προστέθηκε και η τοποθέτηση του Ισπανού δημοσιογράφου Μάρκος Μπενίτο, στην εκπομπή «El Chiringuito».Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Εμπαπέ φέρεται να είχε οργανώσει την επιστροφή του στη Μαδρίτη με ιδιωτικό αεροσκάφος. Ωστόσο, ο Ζιντάν φέρεται να αποφάσισε πως ο επιθετικός θα παραμείνει με την αποστολή της Γαλλίας, ακόμη και αν δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στην Ιταλία.



Η πρόθεση, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ήταν να αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Τουρκία.



Η φημολογούμενη ένταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ήδη υπάρξει συζητήσεις γύρω από τον ρόλο του Εμπαπέ στην επιθετική λειτουργία της εθνικής ομάδας.



Στην προηγούμενη συγκέντρωση, ο Ζιντάν είχε επιλέξει να χρησιμοποιήσει τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης στο αριστερό άκρο της επίθεσης, δίνοντας στον Ουσμάν Ντεμπελέ την κεντρική θέση. Η συγκεκριμένη επιλογή είχε προκαλέσει σχόλια στον γαλλικό Τύπο, καθώς θεωρήθηκε από ορισμένους ως αλλαγή στις ισορροπίες της επιθετικής γραμμής.