Ο Εμπαπέ υπέστη θλάση και θα απουσιάσει από τον αγώνα της Γαλλίας κόντρα στην Ιταλία
SPORTS
Κιλιάν Εμπαπέ Εθνική Γαλλίας Nations League

Ο Εμπαπέ υπέστη θλάση και θα απουσιάσει από τον αγώνα της Γαλλίας κόντρα στην Ιταλία

Ο σούπερ σταρ των «τρικολόρ» δεν συμμετείχε στην προπόνηση της ομάδας και μοιραία δεν θα τεθεί στα πλάνα του Ζιντάν για τον αγώνα του Nations League, με αντίπαλο την Ιταλία

Ο Εμπαπέ υπέστη θλάση και θα απουσιάσει από τον αγώνα της Γαλλίας κόντρα στην Ιταλία
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην εθνική Γαλλίας, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν συμμετείχε στην πρωινή προπόνηση της Τετάρτης (11/11), προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο των «τρικολόρ».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής L' Equipe, ο 27χρονος επιθετικός αντιμετωπίζει μια ήπια θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, γεγονός που δεν του επέτρεψε να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα.



Ως αποτέλεσμα, ο αρχηγός της Γαλλίας αναμένεται να απουσιάσει από την αναμέτρηση με την Ιταλία, την Πέμπτη (12/11, 21:45), για την 5η αγωνιστική του Nations League, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Την ίδια στιγμή, η κατάστασή του δημιουργεί ερωτήματα και ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της διοργάνωσης, όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στις 15 Νοεμβρίου (21:45). Ωστόσο, σύμφωνα με το γαλλικό Μέσο, ο τραυματισμός δεν θεωρείται σοβαρός και, εκτός απροόπτου, ο Εμπαπέ αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα σχετικά με τις σχέσεις του Γάλλου σούπερ σταρ με τον Ζινεντίν Ζιντάν, κάνοντας λόγο για ένταση μεταξύ των δύο ανδρών και για συνομιλία που είχαν κατά την πρόσφατη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας.

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