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Europa League: Η εκπληκτική Φερεντσβάρος νίκησε 2-0 στην έδρα της Μίλαν και έκανε το 4χ4, δείτε βίντεο
Europa League: Η εκπληκτική Φερεντσβάρος νίκησε 2-0 στην έδρα της Μίλαν και έκανε το 4χ4, δείτε βίντεο
Οι Ούγγροι συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και το διπλό στο Σαν Σίρο μεγάλωσε τον προβληματισμό στις τάξεις των ροσονέρι - Με το απόλυτο των νικών συνέχισε και η Μπόρνμουθ που νίκησε 3-1 στην έδρα της Σλάβιας Πράγας
Η Μίλαν προερχόταν από τον θρίαμβο στο τοπικό ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ, αλλά δεν... υπολόγισε σωστά τη δυναμική της Φερεντσβάρος με τους Ούγγρους να εκμεταλλεύονται το εκτεταμένο ροτέιτιον του Αμορίμ, να χτυπούν στο Β' ημίχρονο και να φεύγουν μ' ένα τεράστιο διπλό υποχρεώνοντας τους Ιταλούς στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους στο Europa League.
Η Φερεντσβάρος μαζί με την Μπόρνμουθ οι ομάδες που μετρούν τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς με τους Άγγλους να περνούν με ανατροπή από την Πράγα επικρατώντας με 3-1 (σ' ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο).
Στο «Σέλχαρστ Παρκ» του Λονδίνου, η Κρίσταλ Πάλας «έσωσε την παρτίδα» με τη Χοφενχάιμ στις καθυστερήσεις, χάνοντας κι άλλο έδαφος προς την κορυφή.
Με τρομερή ανατροπή στο β' μέρος η Ναϊμέγκεν πέτυχε τρία γκολ και νίκησε 3-1 την Ομόνοια που είχε κλείσει προηγούμενη το πρώτο 45λεπτο με το γκολ του Ντιάνι. Η ολλανδική ομάδα και η Αντερλεχτ με το 2-0 επί της Σάλτσμπουργκ ήταν οι μοναδικές από τις 8 γηπεδούχες που πανηγύρισαν στα πρώτα σημερινά παιχνίδια.
Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:
Ρεν (Γαλλία) - Ολυμπιακός (Ελλάδα) 0-0
Μίλαν (Ιταλία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-2 (52',66' Τζόζεφ)
Σοσιεδάδ (Ισπανία) - Λιόν (Γαλλία) 1-1 (28' Όσκαρσον - 54' Τολισό)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Μπόρνμουθ (Αγγλία) 1-3 (35' Σινγκάτε - 57' Ανταμς, 81' Εβανίλσον, 90' Ραγιάν)
Άντερλεχτ (Βέλγιο) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-0 (20' Αουγκούστινσον, 90' Βίνκλερ)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 1- 1 (90'+1 Καμάντα - 7' Πρας)
Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) - Ομόνοια (Κύπρος) 3-1 (50',76' Λίνσεν, 74' Μπίσχοφ - 23' Ντιόνι)
Λίλεστρομ (Νορβηγία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1 (10' Αντου)
Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 1-0 (83' Στογιάνκοφ)
Λεβερκούζεν (Γερμανία) - Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00
Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 22:00
Άλκμααρ (Ολλανδία) - Γιουβέντους (Ιταλία) 22:00
Σέλτικ (Σκωτία) - Μπεσίκτας (Τουρκία) 22:00
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 22:00
Σάντερλαντ (Αγγλία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 22:00
Θέλτα (Ισπανία) - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00
Τορένσε (Πορτογαλία) - Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία) 22:00
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) - ΟΦΗ (Ελλάδα) 22:00
Η Φερεντσβάρος μαζί με την Μπόρνμουθ οι ομάδες που μετρούν τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς με τους Άγγλους να περνούν με ανατροπή από την Πράγα επικρατώντας με 3-1 (σ' ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο).
Στο «Σέλχαρστ Παρκ» του Λονδίνου, η Κρίσταλ Πάλας «έσωσε την παρτίδα» με τη Χοφενχάιμ στις καθυστερήσεις, χάνοντας κι άλλο έδαφος προς την κορυφή.
Με τρομερή ανατροπή στο β' μέρος η Ναϊμέγκεν πέτυχε τρία γκολ και νίκησε 3-1 την Ομόνοια που είχε κλείσει προηγούμενη το πρώτο 45λεπτο με το γκολ του Ντιάνι. Η ολλανδική ομάδα και η Αντερλεχτ με το 2-0 επί της Σάλτσμπουργκ ήταν οι μοναδικές από τις 8 γηπεδούχες που πανηγύρισαν στα πρώτα σημερινά παιχνίδια.
Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:
Ρεν (Γαλλία) - Ολυμπιακός (Ελλάδα) 0-0
Μίλαν (Ιταλία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-2 (52',66' Τζόζεφ)
Σοσιεδάδ (Ισπανία) - Λιόν (Γαλλία) 1-1 (28' Όσκαρσον - 54' Τολισό)
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Μπόρνμουθ (Αγγλία) 1-3 (35' Σινγκάτε - 57' Ανταμς, 81' Εβανίλσον, 90' Ραγιάν)
Άντερλεχτ (Βέλγιο) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 2-0 (20' Αουγκούστινσον, 90' Βίνκλερ)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία) 1- 1 (90'+1 Καμάντα - 7' Πρας)
Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) - Ομόνοια (Κύπρος) 3-1 (50',76' Λίνσεν, 74' Μπίσχοφ - 23' Ντιόνι)
Λίλεστρομ (Νορβηγία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1 (10' Αντου)
Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 1-0 (83' Στογιάνκοφ)
Λεβερκούζεν (Γερμανία) - Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00
Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 22:00
Άλκμααρ (Ολλανδία) - Γιουβέντους (Ιταλία) 22:00
Σέλτικ (Σκωτία) - Μπεσίκτας (Τουρκία) 22:00
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 22:00
Σάντερλαντ (Αγγλία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 22:00
Θέλτα (Ισπανία) - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00
Τορένσε (Πορτογαλία) - Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία) 22:00
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) - ΟΦΗ (Ελλάδα) 22:00
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