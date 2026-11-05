Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Conference League: Ο Άγιαξ διέλυσε με 6-1 τη Νόρντζελαντ, η Φράιμπουργκ πέρασε με 1-0 από την έδρα της Τράμπζονσπορ
Conference League: Ο Άγιαξ διέλυσε με 6-1 τη Νόρντζελαντ, η Φράιμπουργκ πέρασε με 1-0 από την έδρα της Τράμπζονσπορ
Οι Ολλανδοί έκαναν πάρτι στη Δανία με τους γηπεδούχους να καταρρέουν από το 43' και μετά όταν με το σκορ στο 1-1 έμειναν με 10 παίκτες - Η Φράιμπουργκ με γκολ στο 14' από τον Κούμπλερ σόκαρε την ομάδα του Σαλάχ
Οι μεγάλες εκτός έδρας νίκες του Άγιαξ στο Μπίλουντ απέναντι στη Μίντιλαντ (6-1) και της Φράιμπουργκ επί της Τραμπζονσπόρ στην Τραπεζούντα (1-0), ξεχώρισαν απ' το πρώτο «πιάτο» της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League.
Οι Γερμανοί είχαν πολύ πιο πειστική εικόνα στην Τουρκία και με ένα γκολ του Κούμπλερ απ' το 14ο λεπτό πήραν τη νίκη κι ένα πολύτιμο «τρίποντο», που «έσβησε» την ήττα τους απ' τη Μονακό και τους ανέβασε σε πιο υψηλά «πατώματα» της βαθμολογίας.
Ο δε Άγιαξ έκανε... πάρτι στη Δανία με πρωταγωνιστή τον Τόρου Αροκόνταρε, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ (9' και 52') έφτασε σε μία εμφατική νίκη με 6-1 που τον έφερε σε επαφή με την πρώτη (προνομιούχο) οκτάδα.
Τα άλλα 4 γκολ του «Αίαντα» σημείωσαν οι Βάινταλ (59'), Κλάασεν (67'), Γκλουκ (74'), Μάρκος Λεονάρντο (82'), ενώ για τους Δανούς σκόραρε ο Ετίμ (28').
Το μεγάλο «μπαμ» της 3ης αγωνιστικής σημειώθηκε απ' τους Λίνκολν Ρεντ Ιμπς του Γιβραλτάρ, που νίκησαν με 1-0 τη Χάιντουκ με το αυτογκόλ του Χαντζικάντουνιτς στο 89ο λεπτό και κατέγραψαν την πρώτη νίκη τους σε φάση ομίλων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Conference League:
Άαρχους (Δανία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0
Αταλάντα (Ιταλία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-1 (82' Κρστόβιτς - 53' Γκουάλ)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα) 2-1 (80' Λούτσιτς, 90'+3' αυτ. Ντίαζ - 62' Αρεγιάνο)
Κουόπιο (Φινλανδία) - Γάνδη (Βέλγιο) 0-0
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 1-0 (89' αυτ. Χαντζικάντουνιτς)
Μίντιλαντ (Δανία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 1-6 (28' Ετίμ - 9', 52' Αροκόνταρε, 59' Βάινταλ, 67' Κλάασεν, 74' Γλουκ, 82' Μάρκος Λεονάρντο)
Οι Γερμανοί είχαν πολύ πιο πειστική εικόνα στην Τουρκία και με ένα γκολ του Κούμπλερ απ' το 14ο λεπτό πήραν τη νίκη κι ένα πολύτιμο «τρίποντο», που «έσβησε» την ήττα τους απ' τη Μονακό και τους ανέβασε σε πιο υψηλά «πατώματα» της βαθμολογίας.
Ο δε Άγιαξ έκανε... πάρτι στη Δανία με πρωταγωνιστή τον Τόρου Αροκόνταρε, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ (9' και 52') έφτασε σε μία εμφατική νίκη με 6-1 που τον έφερε σε επαφή με την πρώτη (προνομιούχο) οκτάδα.
Τα άλλα 4 γκολ του «Αίαντα» σημείωσαν οι Βάινταλ (59'), Κλάασεν (67'), Γκλουκ (74'), Μάρκος Λεονάρντο (82'), ενώ για τους Δανούς σκόραρε ο Ετίμ (28').
Το μεγάλο «μπαμ» της 3ης αγωνιστικής σημειώθηκε απ' τους Λίνκολν Ρεντ Ιμπς του Γιβραλτάρ, που νίκησαν με 1-0 τη Χάιντουκ με το αυτογκόλ του Χαντζικάντουνιτς στο 89ο λεπτό και κατέγραψαν την πρώτη νίκη τους σε φάση ομίλων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Conference League:
Άαρχους (Δανία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0
Αταλάντα (Ιταλία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-1 (82' Κρστόβιτς - 53' Γκουάλ)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα) 2-1 (80' Λούτσιτς, 90'+3' αυτ. Ντίαζ - 62' Αρεγιάνο)
Κουόπιο (Φινλανδία) - Γάνδη (Βέλγιο) 0-0
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 1-0 (89' αυτ. Χαντζικάντουνιτς)
Μίντιλαντ (Δανία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 1-6 (28' Ετίμ - 9', 52' Αροκόνταρε, 59' Βάινταλ, 67' Κλάασεν, 74' Γλουκ, 82' Μάρκος Λεονάρντο)
Μιάλμπι (Σουηδία) - Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 2-0 (54' Μπέργκστρομ, 88' Ένγκααρντ)
Τουν (Ελβετία) - Χαρτς (Σκωτία) 3-1 (22' αυτ. ΜακΚαρτ, 34' Λαμπό, 57' Ντουρσούν - 82' Φίντλεϊ)
Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 0-1 (14' Κούμπλερ)
Κοπεγχάγη (Δανία) - Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας (Γεωργία) 22:00
Χετάφε (Ισπανία) - Μπράιτον (Αγγλία) 22:00
Λουγκάνο (Ελβετία) - Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 22:00
Μονακό (Μονακό) - Νόρντζελαντ (Δανία) 22:00
Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 22:00
Ρίγα (Λετονία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 22:00
Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) - Μπραν (Νορβηγία) 22:00
Τβέντε (Ολλανδία) - Πάφος (Κύπρος) 22:00
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Εγκνάτια (Αλβανία) 22:00
Τουν (Ελβετία) - Χαρτς (Σκωτία) 3-1 (22' αυτ. ΜακΚαρτ, 34' Λαμπό, 57' Ντουρσούν - 82' Φίντλεϊ)
Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 0-1 (14' Κούμπλερ)
Κοπεγχάγη (Δανία) - Ιμπέρια 1999 Τιφλίδας (Γεωργία) 22:00
Χετάφε (Ισπανία) - Μπράιτον (Αγγλία) 22:00
Λουγκάνο (Ελβετία) - Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 22:00
Μονακό (Μονακό) - Νόρντζελαντ (Δανία) 22:00
Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 22:00
Ρίγα (Λετονία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 22:00
Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) - Μπραν (Νορβηγία) 22:00
Τβέντε (Ολλανδία) - Πάφος (Κύπρος) 22:00
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Εγκνάτια (Αλβανία) 22:00
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα