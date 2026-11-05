Conference League: Ο Άγιαξ διέλυσε με 6-1 τη Νόρντζελαντ, η Φράιμπουργκ πέρασε με 1-0 από την έδρα της Τράμπζονσπορ

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Οι μεγάλες εκτός έδρας νίκες του Άγιαξ στο Μπίλουντ απέναντι στη Μίντιλαντ (6-1) και της Φράιμπουργκ επί της Τραμπζονσπόρ στην Τραπεζούντα (1-0), ξεχώρισαν απ' το πρώτο «πιάτο» της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League.Οι Γερμανοί είχαν πολύ πιο πειστική εικόνα στην Τουρκία και με ένα γκολ του Κούμπλερ απ' το 14ο λεπτό πήραν τη νίκη κι ένα πολύτιμο «τρίποντο», που «έσβησε» την ήττα τους απ' τη Μονακό και τους ανέβασε σε πιο υψηλά «πατώματα» της βαθμολογίας.Ο δε Άγιαξ έκανε... πάρτι στη Δανία με πρωταγωνιστή τον Τόρου Αροκόνταρε, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ (9' και 52') έφτασε σε μία εμφατική νίκη με 6-1 που τον έφερε σε επαφή με την πρώτη (προνομιούχο) οκτάδα.Τα άλλα 4 γκολ του «Αίαντα» σημείωσαν οι Βάινταλ (59'), Κλάασεν (67'), Γκλουκ (74'), Μάρκος Λεονάρντο (82'), ενώ για τους Δανούς σκόραρε ο Ετίμ (28').Το μεγάλο «μπαμ» της 3ης αγωνιστικής σημειώθηκε απ' τους Λίνκολν Ρεντ Ιμπς του Γιβραλτάρ, που νίκησαν με 1-0 τη Χάιντουκ με το αυτογκόλ του Χαντζικάντουνιτς στο 89ο λεπτό και κατέγραψαν την πρώτη νίκη τους σε φάση ομίλων.Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη League phase του Conference League:Άαρχους (Δανία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0Αταλάντα (Ιταλία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-1 (82' Κρστόβιτς - 53' Γκουάλ)Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα) 2-1 (80' Λούτσιτς, 90'+3' αυτ. Ντίαζ - 62' Αρεγιάνο)Κουόπιο (Φινλανδία) - Γάνδη (Βέλγιο) 0-0Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 1-0 (89' αυτ. Χαντζικάντουνιτς)Μίντιλαντ (Δανία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 1-6 (28' Ετίμ - 9', 52' Αροκόνταρε, 59' Βάινταλ, 67' Κλάασεν, 74' Γλουκ, 82' Μάρκος Λεονάρντο)