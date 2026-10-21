Ρήξη χιαστού ο Κβαρατσχέλια, χάνει όλη τη σεζόν ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν
Ρήξη χιαστού ο Κβαρατσχέλια, χάνει όλη τη σεζόν ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν
Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στην Παρί για τον σοβαρό τραυματισμό του Γεωργιανού άσου στο ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Πολύ άσχημα είναι τα νέα για την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γαλλικού συλλόγου.
Ο Γεωργιανός εξτρέμ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η Παρί επικράτησε με 4-2, ωστόσο η αποχώρηση του ποδοσφαιριστή από τον αγωνιστικό χώρο είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις των πρωταθλητών Ευρώπης.
Οι αρχικές εκτιμήσεις των διεθνών μέσων ενημέρωσης δεν άφηναν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τελικά τους χειρότερους φόβους για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.
Η απουσία του Κβαρατσχέλια αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ομάδα του Παρισιού, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που προσφέρει ταχύτητα, δημιουργία και απειλή στην αντίπαλη περιοχή. Η ικανότητά του να κινείται με την μπάλα, να δημιουργεί ευκαιρίες και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο ένας εναντίον ενός τον καθιστά σημαντικό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας.
Ο Γεωργιανός εξτρέμ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η Παρί επικράτησε με 4-2, ωστόσο η αποχώρηση του ποδοσφαιριστή από τον αγωνιστικό χώρο είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις των πρωταθλητών Ευρώπης.
Οι αρχικές εκτιμήσεις των διεθνών μέσων ενημέρωσης δεν άφηναν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τελικά τους χειρότερους φόβους για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.
Η απουσία του Κβαρατσχέλια αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ομάδα του Παρισιού, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που προσφέρει ταχύτητα, δημιουργία και απειλή στην αντίπαλη περιοχή. Η ικανότητά του να κινείται με την μπάλα, να δημιουργεί ευκαιρίες και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο ένας εναντίον ενός τον καθιστά σημαντικό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας.
Communiqué médical après Barcelone @Aspetar 👉 https://t.co/83jMmiNuGF https://t.co/1zNSQHOM5n— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 21, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα