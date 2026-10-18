Η πρώτη αντίδραση του Ηρακλή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα: Ανέβασε post με τις χρονιές που υποβιβάστηκε
SPORTS
Βάλτερ Ματσάρι Ηρακλής ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

Η πρώτη αντίδραση του Ηρακλή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα: Ανέβασε post με τις χρονιές που υποβιβάστηκε

Ο Ηρακλής αντέδρασε με μια κίνηση με νόημα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-1

Η πρώτη αντίδραση του Ηρακλή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα: Ανέβασε post με τις χρονιές που υποβιβάστηκε
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Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ηρακλή στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια αναμέτρηση που ο Γηραιός είδε δύο τέρματά του να ακυρώνονται μέσω VAR, ενώ οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το ματς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρος στο 90′.

Οι άνθρωποι του Ηρακλή φωνάζουν για τις διατητικές αποφάσεις του παιχνιδιού, ενώ μετά το παιχνίδι προχώρησαν σε ένα ποστ με νόημα στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας.

Δημοσίευσαν εικόνα με τους αριθμούς 80, 11 και 17 που αντιπροσωπεύουν τις χρονιές που ο Ηρακλής υποβιβάστηκε για εξωαγωνιστικούς λόγους από την πρώτη κατηγορία.


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