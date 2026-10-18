Η πρώτη αντίδραση του Ηρακλή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα: Ανέβασε post με τις χρονιές που υποβιβάστηκε
Η πρώτη αντίδραση του Ηρακλή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα: Ανέβασε post με τις χρονιές που υποβιβάστηκε
Ο Ηρακλής αντέδρασε με μια κίνηση με νόημα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-1
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ηρακλή στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια αναμέτρηση που ο Γηραιός είδε δύο τέρματά του να ακυρώνονται μέσω VAR, ενώ οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το ματς με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρος στο 90′.
Οι άνθρωποι του Ηρακλή φωνάζουν για τις διατητικές αποφάσεις του παιχνιδιού, ενώ μετά το παιχνίδι προχώρησαν σε ένα ποστ με νόημα στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας.
Δημοσίευσαν εικόνα με τους αριθμούς 80, 11 και 17 που αντιπροσωπεύουν τις χρονιές που ο Ηρακλής υποβιβάστηκε για εξωαγωνιστικούς λόγους από την πρώτη κατηγορία.
Οι άνθρωποι του Ηρακλή φωνάζουν για τις διατητικές αποφάσεις του παιχνιδιού, ενώ μετά το παιχνίδι προχώρησαν σε ένα ποστ με νόημα στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας.
Δημοσίευσαν εικόνα με τους αριθμούς 80, 11 και 17 που αντιπροσωπεύουν τις χρονιές που ο Ηρακλής υποβιβάστηκε για εξωαγωνιστικούς λόγους από την πρώτη κατηγορία.
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