Βοηθός Ματσάρι: «Ο κόουτς είναι έξαλλος, σε 45 χρόνια καριέρας δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, θέλει να γυρίσει στην Ιταλία»
Βοηθός Ματσάρι: «Ο κόουτς είναι έξαλλος, σε 45 χρόνια καριέρας δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, θέλει να γυρίσει στην Ιταλία»
Όσα δήλωσε ο βοηθός του Βάλτερ Ματσάρι εκ μέρους του Ιταλού τεχνικού του Ηρακλή
Ο Εουτζένιο Σένα, συνεργάτης του Βάλτερ Ματσάρι, μετέφερε στην κάμερα της NOVA την έντονη δυσαρέσκεια του Ιταλού προπονητή για τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ.
Όπως ανέφερε, ο έμπειρος τεχνικός είναι ιδιαίτερα θυμωμένος με όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας πως στα 45 χρόνια της προπονητικής του καριέρας δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά ανάλογη κατάσταση.
Μάλιστα, ο Σένα τόνισε ότι πρόκειται για την τρίτη φορά που η ομάδα του χάνει βαθμούς υπό αυτές τις συνθήκες, κάνοντας λόγο για επτά χαμένους βαθμούς συνολικά, ενώ αποκάλυψε πως τα γεγονότα αυτά έχουν επηρεάσει ακόμη και τη διάθεση του Ματσάρι να συνεχίσει να εργάζεται στην Ελλάδα.
«Ο κόουτς είναι πολύ θυμωμένος για όσα έγιναν. Σε 45 χρόνια καριέρας δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Βλέποντας αυτά, χάνει την όρεξή του να προπονήσει στην Ελλάδα και του έρχεται η επιθυμία να γυρίσει στην Ιταλία. Είναι το τρίτο παιχνίδι που συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχουμε χάσει έτσι 7 βαθμούς», είπε αναλυτικά.
Όπως ανέφερε, ο έμπειρος τεχνικός είναι ιδιαίτερα θυμωμένος με όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας πως στα 45 χρόνια της προπονητικής του καριέρας δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά ανάλογη κατάσταση.
Μάλιστα, ο Σένα τόνισε ότι πρόκειται για την τρίτη φορά που η ομάδα του χάνει βαθμούς υπό αυτές τις συνθήκες, κάνοντας λόγο για επτά χαμένους βαθμούς συνολικά, ενώ αποκάλυψε πως τα γεγονότα αυτά έχουν επηρεάσει ακόμη και τη διάθεση του Ματσάρι να συνεχίσει να εργάζεται στην Ελλάδα.
«Ο κόουτς είναι πολύ θυμωμένος για όσα έγιναν. Σε 45 χρόνια καριέρας δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Βλέποντας αυτά, χάνει την όρεξή του να προπονήσει στην Ελλάδα και του έρχεται η επιθυμία να γυρίσει στην Ιταλία. Είναι το τρίτο παιχνίδι που συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχουμε χάσει έτσι 7 βαθμούς», είπε αναλυτικά.
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