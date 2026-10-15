Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σόου Αντετοκούνμπο με καρφώματα, κοψίματα και σχεδόν triple double στη νίκη του Μαϊάμι (144-128) επί των Νετς, δείτε βίντεο
Σόου Αντετοκούνμπο με καρφώματα, κοψίματα και σχεδόν triple double στη νίκη του Μαϊάμι (144-128) επί των Νετς, δείτε βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 20 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ
Τους λόγους για τους οποίους το Μαϊάμι έκανε ό,τι μπορούσε για να τον αποκτήσει επιβεβαίωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την εμφάνισή του στη νίκη των Χιτ με 144-128 επί των Μπρούκλιν Νετς σε φιλικό προετοιμασίας που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος των Χιτ σε όλες τις βασικές στατιστικές κατηγορίες χάνοντας μόνο για μια ασίστ το πρώτο του triple double με τη φανέλα του Μαϊάμι.
Ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ πέτυχε 20 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ.
Η μια από τις πάσες αυτές, μάλιστα, ήταν άκρως εντυπωσιακή με τον Greek Freak να δίνει no look ασίστ που οδήγησε σε κάρφωμα.
Το παλμαρέ των εντυπωσιακών φάσεων του Αντετοκούνμπο συμπληρώθηκε από δυνατά καρφώματα και κοψίματα τα οποία ξεχώρισε σε βίντεο το ΝΒΑ στον λογαριασμό του στο Instagram.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος των Χιτ σε όλες τις βασικές στατιστικές κατηγορίες χάνοντας μόνο για μια ασίστ το πρώτο του triple double με τη φανέλα του Μαϊάμι.
Ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ πέτυχε 20 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ.
Η μια από τις πάσες αυτές, μάλιστα, ήταν άκρως εντυπωσιακή με τον Greek Freak να δίνει no look ασίστ που οδήγησε σε κάρφωμα.
Το παλμαρέ των εντυπωσιακών φάσεων του Αντετοκούνμπο συμπληρώθηκε από δυνατά καρφώματα και κοψίματα τα οποία ξεχώρισε σε βίντεο το ΝΒΑ στον λογαριασμό του στο Instagram.
Σε άλλο βίντεο, τέλος, το ΝΒΑ ξεχώρισε την ηγετική καθοδήγηση του Giannis γράφοντας στη λεζάντα «έδειξε τον δρόμο στους συμπαίχτες του στην εμφατική νίκη στο φιλικό προετοιμασίας»
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