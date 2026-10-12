Οι φουσκωτές μπανάνες της Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ»: Η ιστορία πίσω από την ιδιαίτερη παράδοση των οπαδών της
Οι φουσκωτές μπανάνες που εμφανίστηκαν στην εξέδρα των φίλων της Μάντσεστερ Σίτι στον αγώνα με τη Λίβερπουλ δεν ήταν μια τυχαία επιλογή. Πίσω τους κρύβεται μια παράδοση σχεδόν 40 ετών, η οποία αυτή τη φορά συνδέθηκε και με την υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων των «πολιτών»
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Η συγκεκριμένη εικόνα είχε διπλή σημασία. Από τη μία, αποτελούσε φόρο τιμής στο παρελθόν της Μάντσεστερ Σίτι και, από την άλλη, έστελνε ένα μήνυμα συσπείρωσης και αφοσίωσης στον σύλλογο, σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης.
Για να καταλάβει κανείς τον λόγο που οι μπανάνες έχουν ξεχωριστή θέση στην κουλτούρα των φίλων της Σίτι, πρέπει να γυρίσει πίσω στο 1987.
Σύμφωνα με την ιστορία που έχει καθιερωθεί μεταξύ των οπαδών, ο Φρανκ Νιούτον, υποστηρικτής της ομάδας, πήρε μαζί του σε έναν αγώνα στο Μέιν Ρόουντ μια φουσκωτή μπανάνα που είχε δανειστεί από φίλο του έπειτα από ένα στοίχημα. Αυτό που ξεκίνησε ως μια αυθόρμητη πλάκα εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα ιδιαίτερο οπαδικό έθιμο.
Την ίδια περίοδο, ιδιαίτερα δημοφιλής στους φίλους της ομάδας ήταν ο επιθετικός Ίμρε Βαράντι. Όταν οι οπαδοί ζητούσαν την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, άρχισαν να φωνάζουν το σύνθημα «Imre Banana», συνδυάζοντας το όνομά του με το ασυνήθιστο αντικείμενο που είχε ήδη αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του στις εξέδρες.
Manchester City supporters have been able to sneak their inflatable bananas into the away end at Anfield this afternoon. It has been a trend at City since the 1987-88 season when they had been relegated to the second tier. They had a striker called Imre Varadi, who was called Imre Banana by one fan. That led another fan to bring an inflatable banana with him to the next game and it was a trend that stuck throughout the rest of the 80s and the 90s. The travelling City fans are clearly trying to have a bit of fun in the face of discussion about a potential relegation back to the second tier, or lower. 🔗 https://t.co/ES569iXPvc— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 11, 2026
Το σύνθημα καθιερώθηκε και οι φουσκωτές μπανάνες έγιναν σταδιακά αναπόσπαστο κομμάτι της οπαδικής κουλτούρας της Μάντσεστερ Σίτι. Η παράδοση γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στα τέλη της δεκαετίας του 1980, σε μια περίοδο κατά την οποία η ομάδα αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Η επιστροφή της συγκεκριμένης παράδοσης δεν ήταν τυχαία. Η αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ ήταν η πρώτη της Σίτι μετά την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής για τις παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, με τους «πολίτες» να έχουν ασκήσει έφεση και να αρνούνται τις κατηγορίες.
Οι φίλοι της Λίβερπουλ δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με αποδοκιμασίες, συνθήματα και πανό που χαρακτήριζαν τη Σίτι «ένοχη» και «απατεώνα», εξέφρασαν την αγανάκτησή τους. Η δυσαρέσκεια ήταν ακόμη μεγαλύτερη λόγω της μάχης των δύο ομάδων για τους τίτλους της Premier League τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι «κόκκινοι» είχαν τερματίσει πίσω από τους «πολίτες» σε αρκετές περιπτώσεις.
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