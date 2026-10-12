Οι φουσκωτές μπανάνες της Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ»: Η ιστορία πίσω από την ιδιαίτερη παράδοση των οπαδών της

Οι φουσκωτές μπανάνες που εμφανίστηκαν στην εξέδρα των φίλων της Μάντσεστερ Σίτι στον αγώνα με τη Λίβερπουλ δεν ήταν μια τυχαία επιλογή. Πίσω τους κρύβεται μια παράδοση σχεδόν 40 ετών, η οποία αυτή τη φορά συνδέθηκε και με την υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων των «πολιτών»