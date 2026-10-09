Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
«Σηκώστε το τηλέφωνο και πάρτε τον Κωστούλα!» – Ο θρύλος της Γιουνάιτεντ που «τρελάθηκε» μαζί του
«Σηκώστε το τηλέφωνο και πάρτε τον Κωστούλα!» – Ο θρύλος της Γιουνάιτεντ που «τρελάθηκε» μαζί του
Έναν απρόσμενο αλλά τεράστιο σύμμαχο στο αγγλικό ποδόσφαιρο βρήκε ο Μπάμπης Κωστούλας, καθώς ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κατακτητής του Treble το 1999, Τέντι Σέριγχαμ, αποθέωσε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον 19χρονο Έλληνα διεθνή επιθετικό της Μπράιτον
Σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση στα αγγλικά ΜΜΕ, ο Σέριγχαμ όχι μόνο χαρακτήρισε τον Κωστούλα ως τον επόμενο επιθετικό των 100+ εκατομμυρίων λιρών στην Premier League, αλλά προέτρεψε τη διοίκηση των «Κόκκινων Διαβόλων» να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του πριν προλάβει κάποιος άλλος ευρωπαϊκός κολοσσός!
«Δεν τον νοιάζει ποιόν έχει απέναντι – Είναι πλήρης επιθετικός»
Η ολοκληρωτική εμφανιση του Κωστούλα στο ευρύ 3-0 της Μπράιτον επί της Άρσεναλ στο “Amex”, όπου σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ, ήταν αυτή που «μαγνητιστήσε» τον παλαίμαχο Άγγλο φορ:
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
«Δεν τον νοιάζει ποιόν έχει απέναντι – Είναι πλήρης επιθετικός»
Η ολοκληρωτική εμφανιση του Κωστούλα στο ευρύ 3-0 της Μπράιτον επί της Άρσεναλ στο “Amex”, όπου σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ, ήταν αυτή που «μαγνητιστήσε» τον παλαίμαχο Άγγλο φορ:
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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