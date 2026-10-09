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Πέθανε ο παλαιός παράγοντας του Ολυμπιακού, Άρης Ποΐλας
SPORTS
Ολυμπμιακός

Πέθανε ο παλαιός παράγοντας του Ολυμπιακού, Άρης Ποΐλας

Ο Άρης Ποΐλας είχε ασχοληθεί με τα τμήματα βόλεϊ και ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού

Πέθανε ο παλαιός παράγοντας του Ολυμπιακού, Άρης Ποΐλας
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Έφυγε από τη ζωή ο παλαιός ερυθρόλευκος παράγοντας, Άρης Ποΐλας, που είχε ασχοληθεί κυρίως με τα «κόκκινα» τμήματα βόλεϊ και ποδοσφαίρου.

Σε ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός αναφέρει: «Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Άρη Ποΐλα, ο οποίος διετέλεσε παράγοντας της ομάδας μας, υπηρετώντας την με πάθος και αφοσίωση. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».



«Ο Άρης ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός φίλος και οικογενειάρχης, ένας γνήσιος Πειραιώτης και ένας μεγάλος Ολυμπιακός, που πρόσφερε πολλά στον σύλλογο που τόσο αγάπησε, αρχικά στο βόλεϊ και στη συνέχεια στο ποδόσφαιρο» έγραψε για τον Αρη Ποΐλα ο δήμαρχος της Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

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