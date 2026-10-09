Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
The Football Show: Οι σκέψεις και τα πλάνα Αλγκουαθίλ και Νίστρουπ για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή
The Football Show: Οι σκέψεις και τα πλάνα Αλγκουαθίλ και Νίστρουπ για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή
Ο Γιάννης Σερέτης και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχουν όλες τις λεπτομέρειες, τα συστήματα που θα δούμε στο χορτάρι, οι παίκτες-κλειδιά και η ετοιμότητα των διεθνών, όλα στην εκπομπή του protothema.gr
UPD:
Στο «The Football Show» της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου: Η επανέναρξη της Stoiximan Super League με τις… δάφνες του μεγάλου ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο «Γ. Καραισκάκης». Οι σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ και του Τζέικομπ Νίστρουπ.
Ο Γιάννης Σερέτης και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχουν όλες τις λεπτομέρειες! Τα συστήματα που θα δούμε στο χορτάρι, οι παίκτες-κλειδιά και η ετοιμότητα των διεθνών.
Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ματς κόντρα στον κακό της «δαίμονα» από πέρσι, ΟΦΗ. Ποιος θα πάρει τη φανέλα με το Νο 1 και ποιος θα αντικαταστήσει τον Μπαρνάμπας Βάργκα.
Πόσο έχει επηρεάσει την ζωή στον ΠΑΟΚ η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη και οι συνεχείς επισκέψεις του στην προπόνηση.
Η ομάδα του Άρη που σκέφτεται να παρατάξει ο Μιχάλης Γρηγορίου.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Γιάννης Σερέτης και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχουν όλες τις λεπτομέρειες! Τα συστήματα που θα δούμε στο χορτάρι, οι παίκτες-κλειδιά και η ετοιμότητα των διεθνών.
Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ματς κόντρα στον κακό της «δαίμονα» από πέρσι, ΟΦΗ. Ποιος θα πάρει τη φανέλα με το Νο 1 και ποιος θα αντικαταστήσει τον Μπαρνάμπας Βάργκα.
Πόσο έχει επηρεάσει την ζωή στον ΠΑΟΚ η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη και οι συνεχείς επισκέψεις του στην προπόνηση.
Η ομάδα του Άρη που σκέφτεται να παρατάξει ο Μιχάλης Γρηγορίου.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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