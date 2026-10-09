The Football Show: Οι σκέψεις και τα πλάνα Αλγκουαθίλ και Νίστρουπ για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή

Στοτης Παρασκευής 9 Οκτωβρίου: Η επανέναρξη τηςμε τις… δάφνες του μεγάλου ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο «Γ. Καραισκάκης». Οι σκέψεις τουκαι τουΟ Γιάννης Σερέτης και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος έχουν όλες τις λεπτομέρειες! Τα συστήματα που θα δούμε στο χορτάρι, οι παίκτες-κλειδιά και η ετοιμότητα των διεθνών.Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ματς κόντρα στον κακό της «δαίμονα» από πέρσι, ΟΦΗ. Ποιος θα πάρει τη φανέλα με το Νο 1 και ποιος θα αντικαταστήσει τον Μπαρνάμπας Βάργκα.Πόσο έχει επηρεάσει την ζωή στον ΠΑΟΚ η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη και οι συνεχείς επισκέψεις του στην προπόνηση.Η ομάδα του Άρη που σκέφτεται να παρατάξει ο Μιχάλης Γρηγορίου.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον ΆρηΟ Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του ΠαναθηναϊκούΟ Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του ΟλυμπιακούΟ Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετΚαι μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα ΜαστορέληΡεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.