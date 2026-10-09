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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε Ολυμπιακός-Εφές και την Ντόρτμουντ του Καρέτσα
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε Ολυμπιακός-Εφές και την Ντόρτμουντ του Καρέτσα

Η δράση επιστρέφει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ συνεχίζεται αμείωτη και στην Euroleague

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε Ολυμπιακός-Εφές και την Ντόρτμουντ του Καρέτσα
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές για τη EuroLeague ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον στρέφεται στον αγώνα της Εθνικής Γυναικών με την Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αγώνες τένις σε Πεκίνο και Σανγκάη, καθώς και δράση στο MotoGP.

Το βράδυ, αγωνίζεται και η Μπορούσια Ντόρτμουντ  του Κωνσταντίνου Καρέτσα απέναντι στην Βέρνερ Βρέμης. 

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

09:55 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)

10:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο

10:30 Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη

14:00 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο

14:30 Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη

Κλείσιμο
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αμύντας – Μεγαρίδα (Elite League)

19:30 Novasports 2HD | Χάιντενχαϊμ – Καϊζερσλάουτερν (Bundesliga 2)

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Αγγλία (Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027 – Ποδόσφαιρο γυναικών)

21:00 Novasports 1HD | PSV Αϊντχόφεν – Χέρενφεν (Eredivisie)

21:15 Novasports Prime | Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές (EuroLeague)

21:30 Novasports Start | Μπασκόνια – Μπεσίκτας (EuroLeague)

21:30 Novasports 4HD | Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)

21:30 Novasports 3HD | Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης (Bundesliga)

22:00 Magenta Sport 3 League | Μάλαγα – Εσπανιόλ (LaLiga)

22:00 Magenta Sport 3 | Γουέστ Χαμ – ΚΠΡ (Sky Bet EFL Championship)

22:15 Magenta Sport 2 | Μπράγκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Liga Portugal)

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