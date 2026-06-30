Wimbledon: Με Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο ο Τσιτσιπάς
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Νόβακ Τζόκοβιτς Στέφανος Τσιτσιπάς Wimbledon

Wimbledon: Με Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο ο Τσιτσιπάς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε δύσκολα με 3-1 σετ τον  Γίμπινγκ Γου και θα παίξει την Τετάρτη με τον Στέφανο Τσιτσιπά

Wimbledon: Με Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο ο Τσιτσιπάς
Αντώνης Πατσούρας
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Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 2ο γύρο του Wimbledon.

O Σέρβος τενίστας χρειάστηκε 3 ώρες και 12 λεπτά για να αποκλείσει με 6-4,5-7,6-4,6-4 τον Κινέζο  Γίμπινγκ Γου και θα παίξει με τον Έλληνα για μια θέση στον 3ο γύρο του Grand Slam. 

Ο Νόλε είχε 3/6 μπρέικ πόιντ (1/9 ο Κινέζος), τα αβίαστα λάθη ήταν 40-26 για τον Γου και οι winners 54-34.



Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς στο Wimbledon.

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O Έλληνας και ο Σέρβος έχουν δώσει 14 παιχνίδια με τον Νόλε να έχει 12 νίκες. Η τελευταία τους συνάντηση ήταν το 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (2-0 σετ ο Νόλε). 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε για τελευταία φορά το 2019 στη Σανγκάη όταν ο Σέρβος ήταν στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο αγώνας θα γίνει την Τετάρτη (1/7) και όποιος περάσει στη φάση των «32» θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Ριντερκνές-Νταμ.
Αντώνης Πατσούρας
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