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Wimbledon: Με Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο ο Τσιτσιπάς
Wimbledon: Με Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο ο Τσιτσιπάς
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε δύσκολα με 3-1 σετ τον Γίμπινγκ Γου και θα παίξει την Τετάρτη με τον Στέφανο Τσιτσιπά
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 2ο γύρο του Wimbledon.
O Σέρβος τενίστας χρειάστηκε 3 ώρες και 12 λεπτά για να αποκλείσει με 6-4,5-7,6-4,6-4 τον Κινέζο Γίμπινγκ Γου και θα παίξει με τον Έλληνα για μια θέση στον 3ο γύρο του Grand Slam.
Ο Νόλε είχε 3/6 μπρέικ πόιντ (1/9 ο Κινέζος), τα αβίαστα λάθη ήταν 40-26 για τον Γου και οι winners 54-34.
Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς στο Wimbledon.
O Έλληνας και ο Σέρβος έχουν δώσει 14 παιχνίδια με τον Νόλε να έχει 12 νίκες. Η τελευταία τους συνάντηση ήταν το 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (2-0 σετ ο Νόλε).
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε για τελευταία φορά το 2019 στη Σανγκάη όταν ο Σέρβος ήταν στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο αγώνας θα γίνει την Τετάρτη (1/7) και όποιος περάσει στη φάση των «32» θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Ριντερκνές-Νταμ.
O Σέρβος τενίστας χρειάστηκε 3 ώρες και 12 λεπτά για να αποκλείσει με 6-4,5-7,6-4,6-4 τον Κινέζο Γίμπινγκ Γου και θα παίξει με τον Έλληνα για μια θέση στον 3ο γύρο του Grand Slam.
Ο Νόλε είχε 3/6 μπρέικ πόιντ (1/9 ο Κινέζος), τα αβίαστα λάθη ήταν 40-26 για τον Γου και οι winners 54-34.
Stefan enjoyed every moment of his dad's victory 🤩#Wimbledon pic.twitter.com/0XTovX7z9K— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026
Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς στο Wimbledon.
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O Έλληνας και ο Σέρβος έχουν δώσει 14 παιχνίδια με τον Νόλε να έχει 12 νίκες. Η τελευταία τους συνάντηση ήταν το 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (2-0 σετ ο Νόλε).
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε για τελευταία φορά το 2019 στη Σανγκάη όταν ο Σέρβος ήταν στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο αγώνας θα γίνει την Τετάρτη (1/7) και όποιος περάσει στη φάση των «32» θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Ριντερκνές-Νταμ.
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