Ο Σκαριόλο μετρά ώρες στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, Αταμάν και Σφαιρόπουλος φαβορί για αντικαταστάτες του, σύμφωνα με τη Marca

Ο προπονητής της «βασίλισσας» θα έχει συνάντηση με τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος επέστρεψε στην ηγεσία του τμήματος μπάσκετ, προκειμένου να ενημερωθεί για το μέλλον του