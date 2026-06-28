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Ο Σκαριόλο μετρά ώρες στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, Αταμάν και Σφαιρόπουλος φαβορί για αντικαταστάτες του, σύμφωνα με τη Marca
Ο Σκαριόλο μετρά ώρες στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, Αταμάν και Σφαιρόπουλος φαβορί για αντικαταστάτες του, σύμφωνα με τη Marca
Ο προπονητής της «βασίλισσας» θα έχει συνάντηση με τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος επέστρεψε στην ηγεσία του τμήματος μπάσκετ, προκειμένου να ενημερωθεί για το μέλλον του
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, φαίνεται πως μετρά αντίστροφα στον πάγκο της «βασίλισσας», ενώ ως φαβορί για αντικαταστάτες του εμφανίζονται ο Εργκίν Αταμάν και ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, όπως αναφέρει η Marca
Η σεζόν που ολοκληρώθηκε χωρίς την κατάκτηση τίτλου στην επιστροφή του στον πάγκο της «βασίλισσας» φαίνεται πως μπορεί τελικά να του κοστίσει τη θέση του, όπως αναφέρει η Marca.
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναμένεται να έχει σύντομα συνάντηση με τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος επέστρεψε στην ηγεσία του τμήματος μπάσκετ, προκειμένου να ενημερωθεί για το μέλλον του. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Φλορεντίνο Πέρεθ απομακρύνει τον Σκαριόλο, καθώς το ίδιο είχε συμβεί και στις 4 Ιουλίου 2002. 24 αργότερα, η ιστορία ίσως επαναληφθεί.
Αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής του Σκαριόλο. Ωστόσο, από τότε τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.
Η αποζημίωση για τα δύο χρόνια που απομένουν στο συμβόλαιό του υπολογίζεται κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η αποζημίωση των συνεργατών του και το κόστος πρόσληψης νέου τεχνικού επιτελείου.
Εκτίμηση υπάρχει επίσης για τον Πάκο Ρεδόνδο, πρώην συνεργάτη των Πάμπλο Λάσο και Τσους Ματέο, ο οποίος εργάζεται πλέον στην εθνική Ισπανίας. Παρότι θεωρείται πιθανή η επιστροφή του στη Ρεάλ ως βοηθός, η ανάθεση της θέσης του πρώτου προπονητή κρίνεται αρκετά ριψοκίνδυνη, καθώς δεν διαθέτει εμπειρία ως head coach σε κορυφαίο επίπεδο.
Πηγή: gazzeta.gr
Η σεζόν που ολοκληρώθηκε χωρίς την κατάκτηση τίτλου στην επιστροφή του στον πάγκο της «βασίλισσας» φαίνεται πως μπορεί τελικά να του κοστίσει τη θέση του, όπως αναφέρει η Marca.
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναμένεται να έχει σύντομα συνάντηση με τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος επέστρεψε στην ηγεσία του τμήματος μπάσκετ, προκειμένου να ενημερωθεί για το μέλλον του. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Φλορεντίνο Πέρεθ απομακρύνει τον Σκαριόλο, καθώς το ίδιο είχε συμβεί και στις 4 Ιουλίου 2002. 24 αργότερα, η ιστορία ίσως επαναληφθεί.
Παρότι πριν από λίγες ημέρες όλα έδειχναν ότι θα παρέμενε στην τεχνική ηγεσία, πλέον το ενδεχόμενο αποχώρησής του συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Ο αποκλεισμός στα προημιτελικά της Liga Endesa από την Τενερίφη αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας απογοητευτικής χρονιάς, η οποία έκλεισε χωρίς κανέναν τίτλο για την Βασίλισσα.
⌛️Sergio Scariolo— Sporx (@sporx) June 28, 2026
Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman, Real Madrid'in başantrenör adayları arasında yer alıyor. [🇪🇸Marca]
🔗https://t.co/AsbePPkjb1 pic.twitter.com/sH0e8e4rQv
Αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής του Σκαριόλο. Ωστόσο, από τότε τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.
Το οικονομικό εμπόδιοΗ απομάκρυνση του Σκαριόλο θα μπορούσε να εκτονώσει το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ, όμως παρ' όλα αυτά, η αποδέσμευσή του μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Ο ίδιος υπενθύμισε μετά τον αποκλεισμό από την Τενερίφη ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο τριών ετών, αφήνοντας τη σχετική απόφαση στη διοίκηση.
Η αποζημίωση για τα δύο χρόνια που απομένουν στο συμβόλαιό του υπολογίζεται κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η αποζημίωση των συνεργατών του και το κόστος πρόσληψης νέου τεχνικού επιτελείου.
Οι πιθανοί διάδοχοιΗ Ρεάλ θα στραφεί σε προπονητή που είτε είναι ελεύθερος είτε διαθέτει προσιτή ρήτρα αποδέσμευσης. Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται βρίσκονται ο Εργκίν Αταμάν, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την Ούνικς Καζάν.
Εκτίμηση υπάρχει επίσης για τον Πάκο Ρεδόνδο, πρώην συνεργάτη των Πάμπλο Λάσο και Τσους Ματέο, ο οποίος εργάζεται πλέον στην εθνική Ισπανίας. Παρότι θεωρείται πιθανή η επιστροφή του στη Ρεάλ ως βοηθός, η ανάθεση της θέσης του πρώτου προπονητή κρίνεται αρκετά ριψοκίνδυνη, καθώς δεν διαθέτει εμπειρία ως head coach σε κορυφαίο επίπεδο.
Πηγή: gazzeta.gr
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