Η αδιανόητη πτώση ενός wonderkid που έγινε «Έλληνας»: Από την κορυφή στην ανεργία!

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά τη μεταγραφή-έκπληξη στο Μεξικό, ο Άντονι Μαρσιάλ αποτελεί ήδη παρελθόν από τη Μοντερέι. Ο Γάλλος επιθετικός, παρότι δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2027, ήρθε σε συμφωνία με τον σύλλογο για την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους και πλέον κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, έχοντας ως βασικό στόχο την επιστροφή του στα γήπεδα της Ligue 1