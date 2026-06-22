Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Η αδιανόητη πτώση ενός wonderkid που έγινε «Έλληνας»: Από την κορυφή στην ανεργία!
Η αδιανόητη πτώση ενός wonderkid που έγινε «Έλληνας»: Από την κορυφή στην ανεργία!
Λιγότερο από έναν χρόνο μετά τη μεταγραφή-έκπληξη στο Μεξικό, ο Άντονι Μαρσιάλ αποτελεί ήδη παρελθόν από τη Μοντερέι. Ο Γάλλος επιθετικός, παρότι δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2027, ήρθε σε συμφωνία με τον σύλλογο για την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους και πλέον κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, έχοντας ως βασικό στόχο την επιστροφή του στα γήπεδα της Ligue 1
Η θητεία του άλλοτε μεγάλου ταλέντου της Μονακό στο Μεξικό εξελίχθηκε σε απόλυτη απογοήτευση. Ο 30χρονος φορ, που είχε μετακομίσει στη Μοντερέι τον περασμένο Σεπτέμβριο έπειτα από ένα σύντομο πέρασμα από την ΑΕΚ, δεν κατάφερε ποτέ να δικαιώσει τις προσδοκίες που τον συνόδευαν.
Σε 20 συμμετοχές με τη φανέλα των «Rayados», ο απολογισμός του περιορίστηκε σε μόλις ένα γκολ και τρεις ασίστ, αριθμοί που προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια τόσο στον Τύπο όσο και στους φιλάθλους της ομάδας.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Σε 20 συμμετοχές με τη φανέλα των «Rayados», ο απολογισμός του περιορίστηκε σε μόλις ένα γκολ και τρεις ασίστ, αριθμοί που προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια τόσο στον Τύπο όσο και στους φιλάθλους της ομάδας.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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