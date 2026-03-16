Κύπελλο χάντμπολ γυναικών: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 26-18 της Αναγέννησης Άρτας και κατέκτησε την πρώτη κούπα των 100 χρόνων, βίντεο
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Final-4 στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών και με επικράτηση 26-18 επί της Αναγέννησης Άρτας κατέκτησε τον τίτλο

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 26-18 την Αναγέννηση Άρτας στον 40ο τελικό του 22ου Final Four και αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας Γυναικών για 8η φορά.

Ο "Δικέφαλος" του Βορρά είχε περισσότερες επιλογές και κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της μαχητικής Αναγέννησης μπροστά σε 1.000 θεατές στο ΚΓ Κωστακιών Άρτας.



Ο ΠΑΟΚ με το 8ο Κύπελλο Ελλάδος ανέβηκε στη 2η θέση της σχετικής λίστας, μπροστά από Νέα Ιωνία και Βέροια 2017 που έχουν 7 κατακτήσεις και πίσω μόνο από την Αναγέννηση Άρτας που έχει 10 τρόπαια.

ΜVP της διοργάνωσης αναδείχθηκε η πλέι μέικερ του ΠΑΟΚ Ολίνα Ανδρίτσου



 «Δεν ήμασταν καλοί αμυντικά στα πρώτα 15 λεπτά. Βελτιωθήκαμε αισθητά στη συνέχεια και αν δεν είχαμε κάποια άστοχα σουτ στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, θα είχαμε κλειδώσει τη νίκη και νωρίτερα. Αυτά τα ματς έχουν πίεση και άγχος. Σίγουρα υπήρχε διαφορά ποιότητας, αλλά και επιλογών. Το βασικό είναι ότι πετύχαμε το στόχο μας. Είναι ο πρώτος τίτλος του συλλόγου στα 100 χρόνια. Η διοργάνωση ήταν άρτια σε μια χαντμπολική πόλη με ζωντανή μετάδοση από τη δημόσια τηλεόραση. Νομίζω το ευχαριστήθηκαν και ο κόσμος που ήρθε στο γήπεδο και οι τηλεθεατές. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για πανηγυρισμούς, από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για το δύσκολο ματς με την Μπούρσα για τα προημιτελικά του European Cup», δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφάλου Δημήτρης Πελεκίδης.

ΠΑΟΚ- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 26-18
Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-5, 10-9, 11-9, 14-10, 15-11 (ημχ), 17-13, 18-14, 20-14, 22-15, 25-17, 26-18
ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 1, Ε. Τροχίδου 5, Μεντεσίδου 3, Γκάτζιου 2, Ολζόβα, Σεβδίλη, Μενέζες 1, Ανδρίτσου 7, Γκρμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 5, Σελεμίδου 1, Κουλούρη, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς, Ντε Αλμέιδα.

ΑΡΤΑ (Λαζαρίδης): Βασίλα, Τσαουσίδου 3, Αμβροσιάδου 3, Σάντος, Νούλα, Καπρινιώτη 1, Σπυριδοπούλου, Σαϊντοβα, Κωστοπούλου 3, Λουξεμπούργκο 3, Σίλβα, Νικολάου, Προκοπίδου 4, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 1.
Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Τσιάνας, Παρατηρητές: Κατσίκης- Αγγελίδης, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 4/4-4/6
