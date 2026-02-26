Βίντεο: Η αρχηγός της «χρυσής» γυναικείας ομάδας χόκεϊ των ΗΠΑ χαρακτήρισε «κακόγουστο αστείο» την πρόσκληση Τραμπ στον Λευκό Οίκο



Αντιδράσεις και απολογία από την ανδρική ομάδα

Στο βίντεο από τα αποδυτήρια ακούγονται μέλη της ανδρικής ομάδας να γελούν με την αναφορά περί ενδεχόμενης καθαίρεσης του προέδρου. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, με τον τερματοφύλακα της Team USA και των Boston Bruins, Τζέρεμι Σουέιμαν, να δηλώνει: «Έπρεπε να αντιδράσουμε διαφορετικά. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη γυναικεία ομάδα και έχουμε τεράστιο σεβασμό γι’ αυτές – το να μοιραστούμε αυτό το χρυσό μετάλλιο μαζί τους είναι κάτι για το οποίο θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες».Ερωτηθείσα για την αντίδραση των ανδρών, η Νάιτ μίλησε για «ένα στιγμιαίο λάθος» στην κρίση τους. Τόνισε πάντως ότι πρόκειται για μια ιστορική εβδομάδα για το αμερικανικό χόκεϊ, που θα έπρεπε να γιορτάζεται χωρίς πολιτικές εντάσεις.«Νομίζω ότι τα παιδιά βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Είναι κρίμα που αυτή η αφήγηση έχει διογκωθεί και επισκιάζει τη σύνδεση και το γνήσιο ενδιαφέρον που έχουμε ο ένας για τον άλλον και την υποστήριξη μεταξύ μας», ανέφερε.Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η γυναικεία ομάδα θα επισκεφθεί «σύντομα» την Ουάσιγκτον, ωστόσο η Team USA δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη σχετικό προγραμματισμό.Η Νάιτ χαρακτήρισε την υπόθεση «ένα πολύ καλό μάθημα» για το πώς μιλά η κοινωνία για τις γυναίκες, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και γενικότερα στον χώρο εργασίας. «Οι γυναίκες δεν είναι λιγότερες και τα επιτεύγματά τους δεν πρέπει να επισκιάζονται από οτιδήποτε άλλο πέρα από το πόσο σπουδαίες είναι», δήλωσε.Με το γκολ της στον τελικό του Μιλάνου, η βετεράνος αθλήτρια πέρασε στην ιστορία του αμερικανικού χόκεϊ, καθώς έγινε η κορυφαία σκόρερ και παίκτρια με τους περισσότερους πόντους στην Ολυμπιακή ιστορία της εθνικής γυναικών. Την Παρασκευή αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με την επαγγελματική της ομάδα, τους Seattle Torrent της PWHL.