Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Λονδίνου η Άρσεναλ, 4-1 την Τότεναμ στο ντεμπούτο του Τούντορ, δείτε τα γκολ
Στο +5 από την Σίτι η Άρσεναλ - Από δύο γκολ οι Γιόκερες, Έζε
Σπουδαία νίκη για την Άρσεναλ στην έδρα της Τότεναμ.
Οι επίδοξοι πρωταθλητές πήραν το ντέρμπι του Λονδίνου στην Premier League κερδίζοντας εκτός έδρας με 4-1 την Τότεναμ στο ντεμπούτο του Τούντορ στον πάγκο της.
Δύο γκολ πέτυχε ο Γιόκερες και άλλα δύο ο Έζε. Η Άρσεναλ είναι στο +5 από την 2η Σίτι η οποία έχει αγώνα λιγότερο.
Δείτε ΕΔΩ το 1-4
Δείτε ΕΔΩ το 1-3
Δείτε ΕΔΩ το 1-2
Δείτε ΕΔΩ το 1-1
Δείτε ΕΔΩ το 0-1
Ο αγώνας
Στο 7' ο Γιόκερες δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, ούτε όμως και ο Σαλιμπά με κεφαλιά στο 17'. Ωστόσο, στο 32' ήρθε το γκολ για του Gunners, με τον Σάκα να επιμένει και τον Έζε από κοντά να σκοράρει για το 1-0. Μόλις... 24 δευτερόλεπτα μετά την επανέναρξη του ματς, ο Κόλο Μουανί εκμεταλλεύτηκε λάθος του Ράις, έκλεψε την μπάλα και ισοφάρισε, δίνοντας νέα πνοή στους γηπεδούχους. Η Άρσεναλ πίεσε, αλλά στο 37΄ ο Βικάριο σταμάτησε τον Σάκα σε μεγάλο τετ α τετ.
Η Τότεναμ μπήκε δυνατά, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Σίμονς στο 46’, αλλά ένα λεπτό αργότερα προδόθηκε από τα αμυντικά κενά της. Ο Γιόκερες είχε όλο το χώρο και τον χρόνο να στοπάρει και με άψογο τελείωμα έξω από την περιοχή πέτυχε το τέταρτό του τέρμα στα πέντε τελευταία ματς της Premier League. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε αντίδραση από τους Spurs, αντίθετα η Άρσεναλ κατάφερε στο 61ο λεπτό να «σφραγίσει» τη νίκη. Σκόρερ ο Έζε, ο οποίος διαμόρφωσε το 3-1 με το 5ο (!)φετινό του τέρμα κόντρα στην Τότεναμ.
Ο ρυθμός έπεσε, με τους φιλοξενούμενους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Η Τότεναμ στη μοναδική φάση που απείλησε ήταν στο 84’, όταν ο Ριτσάρλισον έκανε το τακουνάκι, όμως ο Ράγια έδιωξε τη μπάλα πάνω στη γραμμή. Οι Gunners δε σταμάτησαν και όταν βρήκαν ευκαιρία στο 95’ πέτυχαν και τέταρτο (4-1) γκολ με τον Γιόκερες!
Πηγή: www.gazzetta.gr
