Αντετοκούνμπο για Final 4 της Euroleague: «Ήρθε η ώρα του Ολυμπιακού, αλλά με τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό πότε δεν ξέρεις»

Τον Ολυμπιακό θεωρεί φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague
στο ΟΑΚΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
, όπως ανέφερε στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στην COSMOTE TV.
Στο πλαίσιο του All-Star Game, o Γιαννης μίλησε στον Ρήγα Δάρδαλη και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν μου έλεγες μια από τις δύο αυτές ομάδες τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό
, θα έλεγα Ολυμπιακό, γιατί ήρθε η ώρα τους».
Πιο αναλυτικά ανέφερε: «Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες δυσκολίες, είχε κάποιους τραυματισμούς, αλλά όταν έχεις έναν προπονητή σαν τον Αταμάν
… όπως και να το πούμε, κάποιοι μπορεί να τον γουστάρουν, κάποιοι μπορεί να μην τον γουστάρουν, αλλά είναι πάντα εκεί, πάντα χτυπάει την πόρτα σε κάθε φάιναλ φορ».
Ο Γιάννης επίσης μίλησε για την Εθνική και το παγκόσμιο κύπελλο του 2027, βάζοντας τον πήχη ψηλά και μιλώντας για μετάλλιο, έστω κι αν παραδέχεται ότι μόνο εύκολο δεν θα είναι:
«Αν αφήσω το καλοκαίρι μου, δεν θα παίξω για να χάσω. Θα είναι δύσκολο, μακάρι να μπούμε στην ίδια σελίδα όλοι, να κάνουμε ό,τι και στο Ευρωμπάσκετ, κι αν είμαστε αυτή η ομάδα, όλα μπορούν να γίνουν».
Τέλος ρωτήθηκε αν έχει σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Άρη για να απαντήσει (με χαμόγελο): «Δεν ξέρω κάτι».
Μιλώντας για το τι θα συμβεί με την επόμενη του ομάδα στο ΝΒΑ και κατά πόσο μπορεί να αφήσει το Μιλγουόκι, ο ίδιος ανέφερε: «Όπως λένε οι Αμερικάνοι, οι γνώμες είναι φτηνές για αυτό όλοι έχουν από μία. Εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαι στο Μιλγουόκι».
Μπορεί, λοιπόν, να φύγει το καλοκαίρι; «Δεν ξέρω αν θα φύγω, δεν είναι στο χέρι μου.Αν ήταν στο χέρι μπορεί και να είχα φύγει. Σε ενάμιση χρόνο, που θα είμαι φρι έιτζεντ στα 32 μου θα είναι στο χέρι μου».
Το σίγουρο είναι ότι δεν σκοπεύει στο υπόλοιπο της κανονικής σεζόν, παρότι οι Μπακς κάνουν μια καλή χρονιά, να μην παίξει για να προστατευτεί και δεν πιστεύει ότι οι Μπακς θα του ζητήσουν κάτι τέτοιο:
«Δεν μπορεί να τολμήσει κάποιος να έρθει να μου πει να μη παίξω, σαν παιδί δεν έχω δώσω αυτό το δικαίωμα, όσο μπορούν τα πόδια μου θα είμαι εκει».