Ανακοίνωση της Μπεσίκτας για πανό οπαδών του Πανιωνίου: Άθλιο και προκλητικό, το καταδικάζουμε
Ο Πανιώνιος ηττήθηκε 114-74 από την Μπεσίκτας στη Γλυφάδα με τον αγώνα να έχει και τρίτο ημίχρονο λόγω ενός πανό
Ανακοίνωση για πανό του σήκωσαν στην εξέδρα του κλειστού γυμναστηρίου της Γλυφάδας οι οπαδοί του Πανιωνίου εξέδωσε η Μπεσίκτας.
Η ομάδα της Τουρκίας κέρδισε 114-74 σ' αγώνα του Euro Cup τον Πανιώνιο αλλά μετά το τελευταίο σφύριγμα έβγαλε ανακοίνωση για το πανό που σήκωσαν οι οπαδοί του Ιστορικού και το οποίο όπως λέει η ανακοίνωση: «είναι μια σαφής πράξη μίσους που στρέφεται κατά της τιμής, της ιστορίας και των ιερών αξιών του τουρκικού έθνους».
To πανό που είναι στην τουρκική γλώσσα αναφέρεται στην ομάδα και στους οπαδούς της Μπεσίκτας και γράφει για σχέσεις του συλλόγου με την αστυνομία.
Θυμίζουμε στο πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία δύο φίλαθλοι του Πανιωνίου είχαν κρατηθεί για ημέρες στο αστυνομικό τμήμα με την αιτιολογία ότι έκαναν χειρονομίες σε φίλους της Μπεσίκτας.
Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας
«Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε έντονα το άθλιο και προκλητικό πανό που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της ανδρικής ομάδας μπάσκετ Μπεσίκτας εναντίον του Πανιωνίου, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, στο πλαίσιο του EuroCup, το οποίο στόχευε την ομάδα μας, τους οπαδούς μας, την τουρκική αστυνομία και τις εθνικές και ηθικές μας αξίες.
Αυτή η αποτρόπαια επίθεση δεν είναι μόνο εναντίον της Μπεσίκτας, αλλά και μια σαφής πράξη μίσους που στρέφεται κατά της τιμής, της ιστορίας και των ιερών αξιών του τουρκικού έθνους. Καμία αθλητική οργάνωση, καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την εχθρότητα, τον ρατσισμό και τις προσβολές κατά των εθνικών μας αξιών.
Δεν αποδεχόμαστε καθόλου αυτή την ανήθικη και εξωφρενική συμπεριφορά που αμαυρώνει το ενωτικό πνεύμα του αθλητισμού. Ως Μπεσίκτας, έχουμε ξεκινήσει με αποφασιστικότητα όλα τα νομικά και διοικητικά βήματα με τη διοίκηση της EuroLeague για να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την πρόκληση θα τιμωρηθούν αυστηρά και ότι παρόμοια επαίσχυντα περιστατικά δεν θα ξανασυμβούν».
This banner displayed by Panionios fans is unacceptable.— SERTAN SÜRGÜT (@Davamiz_1903) February 10, 2026
Targeting Beşiktaş supporters cannot be ignored.
We demand sanctions. @EuroLeague @EuroCup pic.twitter.com/5wCdJDFWi8
