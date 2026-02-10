ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη

Γιάννης Aντετοκούνμπο: Η νέα του επένδυση είναι η απόκτηση μετοχών σε στοιχηματική εταιρεία
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA στοιχηματική εταιρία

Γιάννης Aντετοκούνμπο: Η νέα του επένδυση είναι η απόκτηση μετοχών σε στοιχηματική εταιρεία

Ο Greek Freak συνεχίζει να επενδύει τα χρήματα του καθώς είναι ο νέος μέτοχος της εταιρίας Kalshi η οποία προσέφερε στοιχήματα για τον πιθανό μελλοντικό του προορισμό

Γιάννης Aντετοκούνμπο: Η νέα του επένδυση είναι η απόκτηση μετοχών σε στοιχηματική εταιρεία
7 ΣΧΟΛΙΑ
Αφού έγινε γνωστή εμπλοκή του με τη ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Τσέλσι, λίγες ώρες αργότερα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε πάλι στους τίτλους των ειδήσεων για μία νέα του επένδυση.

Με επίσημη ανακοίνωση της η πλατφόρμα στοιχημάτων Kalshi ανακοίνωσε ότι ο άσσος των Μιλγουόκι Μπακς μπήκε στο μετοχολόγιο της.

Η Kalshi ενθαρρύνει τα στοιχήματα σε μια ποικιλία θεμάτων (πολιτική, οικονομία, κλίμα κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των αθλημάτων και φυσικά του NBA. Λίγο πριν από το trade deadline, η πλατφόρμα προσέφερε ακόμη και στοιχήματα για... τον μελλοντικό προορισμό του Αντετοκούνμπο κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις στον κόσμο όταν έγινε γνωστή η συγκεκριμένη συνεργασία.

«Το ίντερνετ είναι γεμάτο απόψεις. Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να έχω και μερικές δικές μου επιλογές. Από σήμερα συμμετέχω στην Kalshi ως μέτοχος. Είμαστε όλοι Kalshi τώρα», ανέφερε ο «Greek Freak» ανακοινώνοντας τη συνεργασία.


Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Associated Press, το NBA δεν είχε ακόμη σχολιάσει την επένδυση του Αντετοκούνμπο. Τον τελευταίο μήνα, η Κάλσι έκανε εκτενείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας τους παίκτες να κάνουν εικασίες για τον μελλοντικό προορισμό του Έλληνα παίκτη. Το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς αποτελεί επίσης θέμα στοιχηματισμού στην πλατφόρμα, όπως και η πιθανότητα ενός νέου franchise στο Σιάτλ.

Ουσιαστικά, από την απλή παρακολούθηση προβλέψεων και μη, ο Έλληνας σταρ θέλησε να εμπλακεί πιο ενεργά, όμως σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτύου αυτό θεωρείται ουκ ολίγες φορές ως σύγκρουση συμφερόντων.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με το «The Athletic», η πρόσφατη συλλογική σύμβαση εργασίας του NBA δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να επενδύουν και να διαφημίζουν εταιρείες αθλητικού στοιχηματισμού, αποκτώντας μερίδιο έως 1%, αρκεί να μην προωθούν στοιχήματα που αφορούν αγώνες ή γεγονότα της λίγκας. Η ρύθμιση αυτή καθορίζει τόσο το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής όσο και τους περιορισμούς στο περιεχόμενο των διαφημίσεων, ειδικά σε μία περίοδο που η λίγκα είχε να αντιμετωπίσει πολλά σκάνδαλα παράνομου στοιχηματισμού που έμπλεκαν παίκτες και προπονητές στο NBA.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης