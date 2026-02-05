Ξανά κόντρα στην Ιταλία με φόντο το χάλκινο η εθνική Ελλάδος πόλο γυναικών
Ξανά κόντρα στην Ιταλία με φόντο το χάλκινο η εθνική Ελλάδος πόλο γυναικών

Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη θ' αντιμετωπίσει την Ιταλία στον μικρό τελικό της διοργάνωσης με στόχο να βρεθεί για τρίτη φορά σε βάθρο επίσημης διοργάνωσης

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, μετά την ήττα με 12-11 στη διαδικασία των πέναλτι από την Ουγγαρία στον ημιτελικό, θα δώσει... μάχη στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη θ' αντιμετωπίσει την Ιταλία στον μικρό τελικό της διοργάνωσης με στόχο να βρεθεί για τρίτη φορά σε βάθρο επίσημης διοργάνωσης. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι δύο ομάδες θ' αναμετρηθούν στο θεσμό, μιας και είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες στους προημιτελικούς ομίλους με την Ελλάδα να επικρατεί 15-10.

Από τη μεριά του ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως η «γαλανόλευκη» είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα. Παράλληλα δεν υποτίμησε το χάλκινο μετάλλιο, αν και υπογράμμισε πως θα ήθελε η Εθνική να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Όσον αφορά το ιταλικό σύνολο η Ρομπέρτα Μπιανκόνι έκανε λόγο για... εκδίκηση. «Θέλουμε να πάρουμε... εκδίκηση από την Ελλάδα, προσεγγίζοντάς την διαφορετικά σε σχέση με τη φάση των ομίλων. Αν παίξουμε με αυτή την άμυνα, σίγουρα θα τους δημιουργήσουμε προβλήματα και ίσως μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας ένα ωραίο δώρο».

Η προσπάθεια της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα απέναντι στην θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Το πρώτο σπριντ είναι προγραμματισμένο για τις 19:15 ώρα Ελλάδας.
