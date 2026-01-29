ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές εικόνες στο Παλατάκι με τα επτά στεφάνια για τους αδικοχαμένους οπαδούς

Η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, υποδέχεται την ουκρανική Έπισεντρ στον επαναληπτικό αγώνα για τους 16 του Challenge Cup και πριν την έναρξη της αναμέτρησης τιμήθηκε η μνήμη των οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία