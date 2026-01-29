H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές εικόνες στο Παλατάκι με τα επτά στεφάνια για τους αδικοχαμένους οπαδούς
Η ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, υποδέχεται την ουκρανική Έπισεντρ στον επαναληπτικό αγώνα για τους 16 του Challenge Cup και πριν την έναρξη της αναμέτρησης τιμήθηκε η μνήμη των οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία
Την ώρα που το C130 που μετέφερε τις σορούς των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα διεξαγόταν η πρώτη επίσημη αναμέτρηση ενός αγωνιστικού τμήματος του Δικεφάλου μετά το τραγικό δυστύχημα.
Ο... κλήρος έπεσε στην ομάδα βόλεϊ του Δικεφάλου, που αντιμετωπίζει την ουκρανική Επισέντρ Ποντολιάνι Χόροντοκ, στον δεύτερο αγώνα για τη φάση των 16 του Challenge Cup.
Με τους ασπρόμαυρους να έχουν κερδίσει πριν από μία εβδομάδα με 3-0 (στον αγώνα που έγινε στη Σλοβενία) ο αγώνας έπρεπε να ήταν μια γιορτή, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να χαμογελάσει, κανείς δεν μπορούσε να χαρεί.
Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση των ομάδων, επτά αθλητές του ΠΑΟΚ τοποθέτησαν ισάριθμα στεφάνια που έγραφαν «Καλό ταξίδι αετόπουλα», με τον κόσμο να χειροκροτεί και να φωνάζει αθάνατοι, ενώ πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.
