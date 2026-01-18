Σπουδαία κίνηση από Τουρκάλα τενίστρια, σταμάτησε τον αγώνα της για να βοηθήσει ball girl που ζαλίστηκε από τη ζέστη, βίντεο
SPORTS
Σεϊνέπ Σονμέζ ball kid Australian Open Εκατερίνα Αλεξάντροβα

Σπουδαία κίνηση από Τουρκάλα τενίστρια, σταμάτησε τον αγώνα της για να βοηθήσει ball girl που ζαλίστηκε από τη ζέστη, βίντεο

Η Σεϊνέπ Σονμέζ έφτασε και σε μια πολύ μεγάλη νίκη στο Australian Open, αποκλείοντας τη Νο.11 του ταμπλό Εκατερίνα Αλεξάντροβα, με 7-5, 4-6, 6-4

Σπουδαία κίνηση από Τουρκάλα τενίστρια, σταμάτησε τον αγώνα της για να βοηθήσει ball girl που ζαλίστηκε από τη ζέστη, βίντεο
22 ΣΧΟΛΙΑ
H Σεϊνέπ Σονμέζ έδειξε με τον καλύτερο τρόπο τι πρεσβεύει ο αθλητισμός, στη σημερινή της αναμέτρηση στο Australian Open.

Η Τουρκάλα τενίστρια, την ώρα του αγώνα της, είδε με την άκρη του ματιού της ένα από τα ball girl να πέφτει κάτω.

Το κορίτσι ζαλίστηκε από τη ζέστη, ωστόσο σηκώθηκε αμέσως και σκόπευε να συνεχίσει τα καθήκοντά του.

Η Σονμέζ ενημέρωσε τη διαιτητή και την αντίπαλό της για να σταματήσει το παιχνίδι και πλησίασε το ball kid για να το βοηθήσει, κερδίζοντας το χειροκρότημα, σε μια όμορφη στιγμή fair play, απ' αυτές που θέλουμε να πρεσβεύει ο αθλητισμός.

Αργότερα, η Σονμέζ έφτασε και σε μια πολύ μεγάλη νίκη, αποκλείοντας τη Νο.11 του ταμπλό Εκατερίνα Αλεξάντροβα, με 7-5, 4-6, 6-4.



Για 1η φορά κέρδισε ματς στο Australian Open η 23χρονη Τουρκάλα, η οποία πέρασε από τα προκριματικά την περασμένη εβδομάδα.

Κλείσιμο
22 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης