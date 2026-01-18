Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Σπουδαία κίνηση από Τουρκάλα τενίστρια, σταμάτησε τον αγώνα της για να βοηθήσει ball girl που ζαλίστηκε από τη ζέστη, βίντεο
Η Σεϊνέπ Σονμέζ έφτασε και σε μια πολύ μεγάλη νίκη στο Australian Open, αποκλείοντας τη Νο.11 του ταμπλό Εκατερίνα Αλεξάντροβα, με 7-5, 4-6, 6-4
H Σεϊνέπ Σονμέζ έδειξε με τον καλύτερο τρόπο τι πρεσβεύει ο αθλητισμός, στη σημερινή της αναμέτρηση στο Australian Open.
Η Τουρκάλα τενίστρια, την ώρα του αγώνα της, είδε με την άκρη του ματιού της ένα από τα ball girl να πέφτει κάτω.
Η Σονμέζ ενημέρωσε τη διαιτητή και την αντίπαλό της για να σταματήσει το παιχνίδι και πλησίασε το ball kid για να το βοηθήσει, κερδίζοντας το χειροκρότημα, σε μια όμορφη στιγμή fair play, απ' αυτές που θέλουμε να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
Αργότερα, η Σονμέζ έφτασε και σε μια πολύ μεγάλη νίκη, αποκλείοντας τη Νο.11 του ταμπλό Εκατερίνα Αλεξάντροβα, με 7-5, 4-6, 6-4.
Για 1η φορά κέρδισε ματς στο Australian Open η 23χρονη Τουρκάλα, η οποία πέρασε από τα προκριματικά την περασμένη εβδομάδα.
Το κορίτσι ζαλίστηκε από τη ζέστη, ωστόσο σηκώθηκε αμέσως και σκόπευε να συνεχίσει τα καθήκοντά του.Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Respect to Zeynep Sönmez who went to help this ball kid who fainted beside the court ❤️ pic.twitter.com/iHnX2TDaZ7— TNT Sports (@tntsports) January 18, 2026
